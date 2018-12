DGAP-News: KION GROUP AG: KION Group sucht mit neuem Trainee Programm junge Talente (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Kion Group":

KION Group sucht mit neuem Trainee Programm junge Talente

- Sechs Positionen im erstmalig aufgelegten Programm zu besetzen

- Starke internationale Ausrichtung mit unterschiedlichen fachlichen

Schwerpunkten

Frankfurt, 18. Dezember 2018 - Mit einem neuen Trainee-Programm bietet die

KION Group motivierten Hochschulabsolventinnen und -absolventen mit

Master-Abschluss einen attraktiven Start ins Berufsleben. Die

maßgeschneiderten Ausbildungsprogramme in verschiedenen Fachrichtungen

beginnen am 1. Oktober 2019. Die Traineeships in den Bereichen

Intralogistics, Controlling, Product Management und Einkauf umfassen ein

vielseitiges 18-monatiges Programm mit einer starken internationalen

Ausrichtung innerhalb der weltweit agierenden KION Group. Die Teilnehmer

sollen dabei nicht nur schnell Verantwortung in ihrem eigenen Spezialgebiet

übernehmen, sondern auch die unterschiedlichen Facetten und wichtigsten

Schnittstellen des Mehrmarkenkonzerns kennenlernen.

Vier der Traineeships werden von Operating Units der KION Group

ausgerichtet: So findet das Programm für den Bereich Intralogistics bei

Linde Material Handling in Aschaffenburg statt, während ein Programm für den

Bereich Controlling bei STILL in Hamburg durchgeführt wird. Eine weitere

Stelle ist für KION APAC (Asien-Pazifik) mit Sitz in Xiamen, China,

vorgesehen und wird sich auf den Bereich Product Management konzentrieren.

Ein weiteres Traineeship für Controlling ist bei der übergreifenden internen

Funktion des KION Chief Technology Officers in Aschaffenburg angesiedelt,

eines im Bereich Einkauf im Frankfurter Headquarter direkt bei der KION

Group AG. Eine sechste Stelle wird im Laufe des Jahres 2019 bei der

Operating Unit Dematic eingerichtet.

Alle Traineeships sind in vier Blöcke zu vier bis fünf Monaten unterteilt,

von denen der dritte einen fünfmonatigen Aufenthalt an einem Standort im

Ausland umfasst. Auf diese Weise haben die Absolventen frühzeitig die

Gelegenheit, andere Standorte kennenzulernen und ihren eigenen Horizont zu

erweitern. Jeweils zu Beginn und zur Halbzeit des Programms finden

gemeinsame fünftägige Workshops statt, bei denen Basiswissen rund um KION,

methodisches Training und Networking im Mittelpunkt stehen.

"Mit dem neuen Trainee-Programm treiben wir die Suche nach motivierten und

fähigen Nachwuchsführungskräften aktiv voran", sagt Anke Groth, CFO und

Arbeitsdirektorin der KION Group. "Wir bieten ihnen beste Möglichkeiten, bei

uns ihr Potential zu entfalten und eigene Ideen zu verwirklichen - und

gewinnen zugleich Menschen für uns, mit denen wir die Zukunft der

Intralogistik gestalten möchten." Neben außergewöhnlichen

Karrieremöglichkeiten und abwechslungsreichen Tätigkeiten in einer

dynamischen Zukunftsbranche erwartet die Trainees auch ein kollegiales Team

sowie eine attraktive Vergütung.

Das Bewerbungsverfahren umfasst vier Stufen - von der Einreichung der

Bewerbungsunterlagen über ein Telefoninterview und einen Onlinetest zu

kognitiven Fähigkeiten bis zu einem Assessment Center - und findet komplett

auf Englisch statt. Nähere Informationen zum Traineeprogramm und zur

Bewerbung finden Sie auf der Website der KION Group: www.kiongroup.com

Das Unternehmen

Die KION Group ist ein weltweit führender Anbieter von Gabelstaplern,

Lagertechnik und verbundenen Dienstleistungen sowie Supply-Chain-Lösungen.

In mehr als 100 Ländern optimiert die KION Group mit ihren Logistik-Lösungen

den Material- und Informationsfluss in Fabriken, Lagerhäusern und

Vertriebszentren. Der Konzern ist in Europa der größte Hersteller von

Flurförderzeugen, weltweit die Nummer Zwei und zudem führender Anbieter von

Automatisierungstechnologie.

Die weltbekannten Marken der KION Group zählen zu den Branchenbesten.

Dematic, das jüngste Mitglied der KION Group, ist weltweit führender

Spezialist für den automatisierten Materialfluss mit einem umfassenden

Angebot an intelligenten Supply-Chain- und Automatisierungslösungen. Die

Marken Linde und STILL bedienen den Premium-Markt der Flurförderzeuge,

während Baoli sich auf das Economy-Segment konzentriert. Unter ihren

regionalen Flurförderzeug-Marken ist Fenwick der größte

Material-Handling-Anbieter in Frankreich, OM STILL ein Marktführer in

Italien. OM Voltas bedient den indischen Markt und ist dort ein führender

Anbieter von Flurförderzeugen.

Weltweit sind mehr als 1,3 Millionen Flurförderzeuge und über 6.000

installierte Systeme der KION Group bei Kunden sämtlicher Branchen und Größe

auf sechs Kontinenten im Einsatz. Der Konzern hat mehr als 32.000

Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 7,6

Milliarden EUR.

°