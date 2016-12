DGAP-News: KFM Deutsche Mittelstand AG: KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer - Die 'Ferratum Bank-Anleihe mit variabler Verzinsung (aktuell 6,25% p.a.)' (deutsch)

KFM Deutsche Mittelstand AG: KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer - Die 'Ferratum Bank-Anleihe mit variabler Verzinsung (aktuell 6,25% p.



KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer - Die "Ferratum Bank-Anleihe mit variabler Verzinsung (aktuell 6,25% p.a.)"

Ferratum Bank-Anleihe wird als "attraktiv" (4 von 5 möglichen Sternen) eingeschätzt

Düsseldorf, 22. Dezember 2016 - In ihrem aktuellen Mittelstandsanleihen- Barometer zu der Ferratum Bank-Anleihe (A189MG) kommt die KFM Deutsche Mittelstand AG zu dem Ergebnis, die Anleihe als "attraktiv" (4 von 5 möglichen Sternen) einzuschätzen.

Die Ferratum Bank plc ist eine 100%-ige Tochter der finnischen Ferratum Group. Die Ferratum Group bietet als Pionier für mobile Mikrokredite in Europa Privatpersonen kurzlaufende Verbraucherkredite. Die Kunden von Ferratum können online - zum Beispiel per Smartphone - Verbraucherkredite in Höhe von 25 bis 2.000 Euro beantragen. Die Laufzeit der Finanzierung beträgt je nach Produkt zwischen einer Woche und 15 Monaten, im aktuellen Durchschnitt etwa 30 bis 40 Tage. Der Kreditprozess von Ferratum basiert auf einem eigenentwickelten software-basierten Scoring-Modell, das die Kreditwürdigkeit des potenziellen Kunden bewertet. Nach Unternehmensangaben dauert eine Kreditentscheidung nur bis zu fünf Minuten.

Seit der Unternehmensgründung im Jahr 2005 ist Ferratum kontinuierlich, profitabel und schnell gewachsen: Das von Gründer Jorma Jokela geführte Unternehmen hat zum Jahresende 2015 etwa 2,4 Millionen registrierte Kunden weltweit. Im Geschäftsjahr 2015 wurde ein Umsatz von rund 110 Mio. Euro erwirtschaftet, nach Steuern wurde ein Gewinn von 10,9 Mio. Euro erzielt. Die operative Ergebnismarge vor Zinsen und Steuern liegt seit 2013 in jedem Quartal über 10,0%. Ferratum hat in den letzten Jahren kontinuierlich neue Märkte besetzt - sowohl in Europa als auch in Übersee. Im ersten Halbjahr 2014 gelang Ferratum erfolgreich der Markteintritt in Deutschland, Ende 2015 war Ferratum in insgesamt 23 Ländern weltweit tätig.

Andauerndes profitables Wachstum und Start der Mobile Banking-Plattform

Die Zahlen der ersten drei Quartale 2016 weisen weiterhin deutliche Steigerungsraten auf: Im Vergleich zum Vorjahres-Vergleichszeitraum wurde die Anzahl der registrierten Kunden auf 4,3 Mio. nahezu verdoppelt. Das EBIT konnte auf 14,2 Mio. Euro (Vj. 12,2 Mio. Euro bereinigt um IPO- Sonderaufwendungen) bei einer EBIT-Marge von 13,1% gesteigert werden. Das Konzernergebnis konnte nachhaltig bei 9,4 Mio. Euro (Vj. 9,5 Mio. Euro) stabilisiert werden. Das schnelle Wachstum wird von einer weiteren regionalen Ausdehnung als auch einer sukzessiven Etablierung neuer Produkte wie der Mobile Banking-Plattform gespeist. Die Umstellung der Segmentberichterstattung auf Produktgruppen führt zu einer höheren Transparenz bezüglich der Ertragskraft der einzelnen Produktgruppen und ist damit aus Investorensicht positiv zu werten.

Seit dem erfolgreichen IPO der Ferratum im Februar 2015 wurde die Finanzierungsbasis weiter diversifiziert

Im Februar 2015 konnte die Ferratum-Gruppe ihren Börseneintritt erfolgreich abschließen. Der Börsengang hat das Eigenkapital des Unternehmens um nahezu 50 Mio. Euro erhöht. Mit der Eigenkapitalerhöhung wurde die Finanzierungsbasis für das weitere Wachstum durch Anleiheemissionen - zuletzt im Juni 2016 - sowie die Vereinbarung von umfangreichen Bankfinanzierungslinien (freie Linien von 35 Mio. Euro zum 30.06.2016) verbreitert. Darüber hinaus konnte das Einlagengeschäft seit Gründung der Ferratum Bank auf inzwischen über 30 Mio. Euro ausgeweitet werden. Mit dem Start von Ferratum P2P, das die Möglichkeit von Investitionen in Kreditportfolios der Ferratum-Gruppe bietet, hat das Unternehmen bereits ein weiteres Instrument etabliert, um das geplante Wachstum adäquat zu finanzieren.

Ferratum Bank-Anleihe mit Garantie der Muttergesellschaft

Die im Dezember 2016 emittierte Mittelstandsanleihe der Ferratum Bank plc ist eine Anleihe mit einem Kupon basierend auf dem 3-Monats-Euribor plus 6,25% p.a. Notiert der 3-Monats-Euribor negativ (wie aktuell), so wird dieser mit 0,00% angesetzt. Das bedeutet auf aktueller Basis einen Zinskupon von 6,25% p.a. Steigt der 3-Monats-Euribor-Zinssatz, so erhöht sich der Zinskupon der Anleihe von 6,25% p.a. um den 3-Monats-Euribor. Die Zinszahlungs- und Zinsanpassungstermine sind vierteljährlich am 15.03., 15.06., 15.09. und 15.12. Die Anleihe ist endfällig am 15. März 2020.

Vorzeitige Rückzahlungsmöglichkeiten der Emittentin sind in den Anleihebedingungen vom 15.09.2018 bis 14.03.2019 zu 103,125%, vom 15.03.2019 bis 14.09.2019 zu 101,875% und vom 15.09.2019 bis 14.03.2020 zu 100,625% des Nennwertes vorgesehen. Die kleinste handelbare Einheit an der Börse liegt bei 100.000 Euro. Im Rahmen der Anleiheemission wurden insgesamt 25 Mio. Euro platziert; es handelt sich hierbei um die erste Tranche eines Anleihen-Programms in Höhe von insgesamt 60 Mio. Euro.

Mit den Mitteln der Anleihe wurde u.a. die frühzeitige Finanzierung der 20 Mio. Euro-Anleihe (A1Z4JU) mit Fälligkeit im Januar 2017 sichergestellt. Die Muttergesellschaft der Ferratum-Gruppe, die Ferratum Oyj, hat die Zins- und Rückzahlung der Anleihe unwiderruflich garantiert.

Fazit: Attraktive Bewertung

Die Ferratum Group hat zum Ziel, eine führende mobile Bank zu werden. Die Gruppe besetzt als Pionier den Markt, Verbraucherkredite ausschließlich über das Internet zu vergeben (Pure-Online-Ansatz). Durch das eigenentwickelte software-basierte und lernende Scoring-Modell, das die Kreditwürdigkeit des potenziellen Kunden bewertet, weist das Geschäftsmodell eine nachhaltige Skalierbarkeit auf.

Ferratum wächst entsprechend nachhaltig hochprofitabel. Die geplanten Wachstumsschritte - sowohl regional als auch hinsichtlich der Produkte - wurden folgerichtig umgesetzt. Die gestartete Mobile Banking Plattform hat das Potenzial, den Markt für Mobile Banking entscheidend zu prägen und die Ferratum-Gruppe hinsichtlich der Ertragskraft in eine höhere Dimension zu führen. Die Finanzierungsbasis wurde durch das Einlagengeschäft über die Ferratum Bank plc und den Verkauf von Forderungspaketen (Ferratum P2P) verbreitert.

Aufgrund der nachhaltig hohen Ertragskraft und Solidität der Ferratum- Gruppe, des weiteren erwarteten Wachstums, der erweiterten Refinanzierungsbasis, der zusätzlichen Zins- und Rückzahlungsgarantie der Muttergesellschaft und der attraktiven Rendite von 6,44% p.a. (auf Basis des aktuellen Kupons von 6,25% p.a. und auf Kursbasis 99,50% am 21.12.2016 bis zum Ende der Laufzeit am 15.03.2020) bewerten wir Anleihe der Ferratum Bank plc mit variabler Verzinsung als "attraktiv" (4 von 5 möglichen Sternen).

