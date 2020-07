DGAP-News: KERAMUNDO: Handelsblatt: KERAMUNDO erneut bester Fliesenmarkt (deutsch)

KERAMUNDO: Handelsblatt: KERAMUNDO erneut bester Fliesenmarkt

^

DGAP-News: KERAMUNDO / Schlagwort(e): Studienergebnisse/Marktbericht

KERAMUNDO: Handelsblatt: KERAMUNDO erneut bester Fliesenmarkt (News mit

Zusatzmaterial)

31.07.2020 / 09:38

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Handelsblatt: KERAMUNDO erneut bester Fliesenmarkt

Offenbach, 31. Juli 2020. Kunden bewerten KERAMUNDO erneut als "Deutschlands

besten Händler" im Bereich "Stationäre Fliesenmärkte". Hierzu hat das

Handelsblatt gemeinsam mit dem Forschungsinstitut Servicevalue die größten

Unternehmen der Branche ausgewählt und Kunden befragt. KERAMUNDO ist eine

Marke von STARK Deutschland, dem führenden Baustoff-Fachhandel in

Deutschland, und hatte die Auszeichnung bereits 2019 erhalten.

In der Befragung konnten 1.000 Verbraucher, die in den letzten zwölf Monaten

bei dem entsprechenden Händler einen Kauf getätigt oder Leistungen in

Anspruch genommen haben, ihre Erfahrungen im Vergleich zum Wettbewerb

bewerten. Untersucht wurden insgesamt 571 stationäre Händler sowie 1.122

Webshops aus 59 Branchen. Die Befragten beurteilten die Händler gemessen an

den eigenen Erwartungen und Erfahrungen.

17,9 Prozent der befragten Kunden von Fliesenmärkten benannten KERAMUNDO als

besten Händler. Dahinter belegten Harry's Fliesenmarkt, Schmidt-Rudersdorf

und Kemmler die Plätze. In anderen Sparten rangierten große

Handelsunternehmen wie amazon, dm und Edeka auf den Top-Positionen.

"Die Anforderungen unserer Kunden Tag für Tag übertreffen"

Kåre Malo, CEO von STARK Deutschland, hebt die weiter steigende Bedeutung

der Serviceleistungen hervor: "Wir arbeiten mit Leidenschaft daran, die

Anforderungen unserer Kunden Tag für Tag zu übertreffen. Die Auszeichnung

als bester Händler bestätigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Eine

starke Leistung des Keramundo-Teams!"

Peter Erfeling, Geschäftsleiter Fliesen bei STARK Deutschland, freut sich,

dass KERAMUNDO erneut die Nase vorn hat: "Bestes Produktangebot und

modernste Services - das macht den führenden Fachhändler heute aus. Wir

investieren auch in diesem Jahr wieder in unsere digitalen Angebote und in

den Komfort für unsere Kunden." So können die Kunden der neu eröffneten

Niederlassung Mönchengladbach in der digitalen Beratungs-Lounge mit Virtual

Reality-Technologie die Produkte an Touchscreen-Monitoren in verschiedenen

Raumsituationen ausprobieren und ihren individuellen Wohntraum planen. Ein

Stilberater-Tool erlaubt es, mit nur wenigen Klicks den persönlichen

Fliesenfavoriten zu finden. Das Kalkulations-Tool hilft, die Kosten im Blick

zu behalten. Der neue Drive-In-Bereich sorgt für maximalen Komfort: Hier

können alle Artikel für die Baustelle direkt und schnell aufgeladen werden.

KERAMUNDO ist der führende, leistungsstarke Fliesenfachhandel im deutschen

Markt. Als Marke der STARK Deutschland GmbH vertreibt KERAMUNDO über 10.000

Fliesendesigns. 600 fachkundige Mitarbeiter an 25 Standorten stehen den

Kunden bei der Auswahl zur Seite und geben wertvolle Tipps, zum Beispiel zur

Verlegung und zur Pflege. Bei der Planung und Umsetzung unterstützen

vielfältige Services - von der modernen 3D-Planung über den Musterservice

und Liefer- und Logistik-Leistungen bis zur Vermittlung von

Fach-Handwerkern.

Weitere Informationen: www.keramundo.de

STARK Deutschland GmbH ist der führende Baustoff-Fachhändler in Deutschland.

In über 220 Niederlassungen erwirtschaften mehr als 5.000 Mitarbeiter einen

Jahresumsatz von rd. 2 Mrd. Euro. Stark Deutschland verfügt über ein

Netzwerk von 11 erfolgreichen Marken, darunter Generalisten wie Raab Karcher

und Spezialisten wie KERAMUNDO und Muffenrohr. STARK Deutschland ist Teil

der internationalen STARK Group, mit Sitz in Kopenhagen. Die STARK Gruppe

ist ein führender Baustoff-Fachhändler in Nordeuropa und in sechs Ländern

vertreten: Dänemark, Schweden, Finnland, Norwegen, Grönland und Deutschland.

Weitere Informationen: www.stark-deutschland.de

Studie "Deutschlands beste Händler": Für die Studie untersuchte das

Forschungsinstitut Servicevalue im Auftrag des Handelsblatts 571 stationäre

Händler sowie 1122 Web-Shops. Die Kunden hat das Institut dazu befragt, wie

sie einen Händler im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche

bewerten. Teilnehmen durfte, wer in den zwölf Monaten zuvor beim jeweiligen

Händler eingekauft hatte. Aus über 500.000 Bewertungen wurden die besten

zehn stationären Händler sowie Onlinehändler in der Branche ermittelt.

Entscheidend im Ranking war die häufigste Nennung durch die Befragten als

bester Händler in absoluten Zahlen. Weitere Informationen zur Studie:

http://www.servicevalue.de/wettbewerbe/branchenuebergreifend/beste-haendler/

Fotos

/

Erneut hat das Handelsblatt KERAMUNDO als "Deutschlands besten Händler" im

Bereich "Fliesenmärkte" ausgezeichnet. (Foto: KERAMUNDO/Handelsblatt)

Download (64 KB)

/

Kunden, die in den letzten zwölf Monaten bei KERAMUNDO eingekauft oder

Leistungen in Anspruch genommen haben, konnten an der Studie teilnehmen.

(Foto: KERAMUNDO)

Download (6 MB)

Ausstellung und Beratungs-Lounge bei KERAMUNDO: Dank modernster Virtual

Reality-Technologie können Kunden die Produkte an Touchscreen-Monitoren in

verschiedenen Raumsituationen ausprobieren. (Foto: KERAMUNDO)

Download (4 MB)

Zeichenzahl: 2.448

Pressekontakt

Dr. Katharina Janke

STARK Deutschland GmbH

Hafeninsel 9, 63067 Offenbach am Main

Katharina.Janke@stark-deutschland.de

Tel.: +49 (0)69/66 81 10-475

---------------------------------------------------------------------------

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:

https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=2f6c7165c8412f4768982751e8be48dc

Dateibeschreibung: Handelsblatt: KERAMUNDO erneut bester Fliesenmarkt

---------------------------------------------------------------------------

31.07.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

1106923 31.07.2020

°