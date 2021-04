DGAP-News: KAP ZEIGT TROTZ PANDEMIE POSITIVE ENTWICKLUNG IM GESCHÄFTSJAHR 2020 UND BESCHLEUNIGT DAS MASSNAHMENPROGRAMM ,ACCELERATE' (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Kap":

KAP ZEIGT TROTZ PANDEMIE POSITIVE ENTWICKLUNG IM GESCHÄFTSJAHR 2020 UND BESCHLEUNIGT DAS MASSNAHMENPROGRAMM ,ACCELERATE'

23.04.2021 / 15:14

* Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2020 mit 338,7 Mio. EUR höher als erwartet

bei einer deutlich verbesserten normalisierten EBITDA-Marge von 9,6 %

(i. Vj.: 8,6 %) und einem positiven Free Cashflow von 34,2 Mio. EUR (i.

Vj.: 19,4 Mio. EUR)

* Neues Maßnahmenprogramm Accelerate mit dem Ziel einer deutlich

gesteigerten operativen Rendite bis Ende 2023

* Beschichtungs- und Konfektionierungskompetenz im Segment flexible films

durch zwei Transaktionen im 1. Quartal 2021 weiter gestärkt

* Bestätigung Prognose für 2021: Umsatz zwischen 300 und 330 Mio. EUR und

normalisiertes EBITDA zwischen 27 und 33 Mio. EUR (ohne

it/services-Segment)

Fulda, 23. April 2021 - Die KAP AG ("KAP"), eine börsennotierte,

mittelständische Industrieholding, hat ein herausforderndes Geschäftsjahr

2020 hinter sich, in dem sich ihr diversifiziertes Beteiligungsmodell als

krisenfest erwiesen hat. Im Rahmen der erfolgreichen Umsetzung seiner

Konzernstrategie hat das Unternehmen trotz des eingetrübten Marktumfelds

seine Profitabilität signifikant gesteigert und die Nettoverschuldung durch

Restrukturierungsmaßnahmen deutlich reduzieren können. Heute veröffentlichte

KAP den Geschäftsbericht 2020 mit dem testierten IFRS-Konzernabschluss und

umfassenden Informationen zu dem neu aufgelegten Strategieprogramm mit dem

Namen Accelerate.

Robuste Geschäftsentwicklung im Pandemiejahr

Die KAP-Gruppe erzielte im Geschäftsjahr 2020 inklusive der zum Verkauf

vorgesehenen Geschäftsbereiche (Segment it/services) Umsatzerlöse in Höhe

von 338,7 Mio. EUR (i. Vj.: 372,8 Mio. EUR). Der Konzernumsatz lag damit um

9,1 % unter dem Vorjahreswert, aber über der im September 2020

konkretisierten Prognose von 300 bis 330 Mio. EUR. Regional betrachtet kamen

positive Impulse aus Asien, während sich Deutschland und Amerika eher

schwächer entwickelten. Das normalisierte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und

Abschreibungen ("normalisiertes EBITDA") entwickelte sich ebenfalls besser

als erwartet. Es lag mit 32,5 Mio. EUR (i. Vj.: 31,9 Mio. EUR) über der

kommunizierten Zielbandbreite von 27 bis 30 Mio. EUR und um 1,9 % über dem

Vorjahreswert. Die normalisierte EBITDA-Marge konnte ebenfalls um 1,0

Prozentpunkte auf 9,6 % verbessert werden. Damit liegt die wichtigste

Steuerungskennzahl der KAP-Gruppe nur unwesentlich unter dem Mindestzielwert

von 10,0 %. Im Berichtsjahr umfassten die Ergebnisnormalisierungen ein

saldiertes Volumen von insgesamt -2,8 Mio. EUR (i. Vj.: -4,3 Mio. EUR) und

betrafen Versicherungsentschädigungen, einmalige Aufwendungen im

Zusammenhang mit Brandschäden im Segment surface technologies,

transaktionsbezogene Aufwendungen und Abfindungskosten. Trotz der sehr

erfreulichen Ergebnisentwicklung auf operativer Ebene, war das

Konzernjahresergebnis mit -2,7 Mio. EUR aufgrund von Einmalbelastungen

weiterhin leicht negativ, wenn auch deutlich besser als im Vorjahr (-14,1

Mio. EUR). Der Vorstand hat gemeinsam mit dem Aufsichtsrat aufgrund des -

trotz der Pandemieauswirkungen - hohen positiven Free Cashflows beschlossen,

der Hauptversammlung eine Dividende in Höhe von 0,75 EUR je Aktie für das

Geschäftsjahr 2020 vorzuschlagen. Damit führt die KAP AG ihre

aktionärsfreundliche Dividendenpolitik fort.

Eckehard Forberich, Mitglied und Sprecher des Vorstands der KAP AG: "Die

robuste Geschäftsentwicklung trotz der Pandemie haben wir vor allem unserem

diversifizierten Beteiligungsansatz mit Unternehmen in führenden

Marktpositionen in Nischenmärkten zu verdanken. Ergänzend haben wir durch

ein stringentes Working-Capital-Management und den Verkauf der

Liegenschaften in Fulda die Grundlage geschaffen, uns wieder verstärkt auf

die Weiterentwicklung der Gruppe zu konzentrieren. Neben dem Abschluss

zweier arrondierender Transaktionen haben wir die bereits eingeleiteten

strategischen Verbesserungsinitiativen in einem koordinierten

Transformationsprogramm gebündelt. Mit Accelerate schaffen wir die

Voraussetzung für ein profitables internes und externes Wachstum mit dem

Ziel die KAP-Gruppe zu einer führenden und zukunftsorientierten

Industrieholding mit nachhaltig verbesserter Profitabilität zu formen."

Accelerate - Transformationsbeschleunigung bis Ende 2023

Zur Erreichung des strategischen und operativen Zielbilds der KAP-Gruppe hat

der Vorstand unter Berücksichtigung der bestehenden Konzernstrategie

konkrete Maßnahmenpakete für die Segmente definiert. Die langfristig

angelegten Maßnahmen sollen in den nächsten zwei Jahren umgesetzt werden und

schon im Jahr 2023 ihre volle Wirkung entfalten. Das übergeordnete

mittelfristige Ziel des Strategieprogramms Accelerate ist die weitere

deutliche Steigerung der operativen Profitabilität.

Bei Accelerate stehen sechs Eckpunkte im Fokus: Die Stärkung der

Vertriebsaktivitäten, die Steigerung der Effizienz, die Sicherung von

attraktiven Zukunftschancen, die Optimierung des finanziellen Spielraums,

die Steigerung von Umsatz und der Ertragskraft und der gezielte Ausbau des

Portfolios sowie die Stärkung des konzernübergreifenden Risikomanagements.

Für alle Segmente wird der Vertriebsfokus verstärkt, um besonders das

organische Wachstum zu forcieren. Ein besonderer Fokus wird dabei auf

kontinuierliche Effizienzsteigerungen gesetzt. In den Segmenten werden die

Zukunftsperspektiven durch hoch spezialisierte Anwendungsentwicklungen und

Investitionen in bestehende und neue Standorte sichergestellt. Die

Fokussierung des Portfolios bedeutet für die Segmente einerseits eine

Verschlankung der Standort- und Führungsstrukturen und andererseits gezielte

M&A-Aktivitäten für anorganisches Wachstum. Zur Steuerung dieser komplexen

Prozesse werden die übergreifenden Kennzahlen- und Risikomanagementsysteme

der KAP-Gruppe weiter ausgebaut und das Group-Controlling gestärkt. Im heute

veröffentlichten Geschäftsbericht 2020 wird das Strategieprogramm im Detail

dargestellt.

Im ersten Quartal 2021 hat KAP bereits weitere wichtige Meilensteine im

Rahmen von Accelerate erreicht und im Segment flexible films zwei attraktive

Transaktionen vollzogen. Mit der Übernahme der AerO Coated Fabrics B.V.,

eines hoch spezialisierten Extrusionsbetriebs und Herstellers von

thermoplastischen Verbundmaterialien, und der Aufstockung der Beteiligung am

Konfektionierungsspezialisten NOW Contec GmbH auf 100 % hat die

Industrieholding ihre Kompetenzen im Segment flexible films signifikant

gestärkt. Zudem haben wir mit dem Verkauf unserer Gewerbeliegenschaft in

Fulda die finanzielle Flexibilität der KAP-Gruppe erhöht. Mit einem Closing

der Transaktion wird vor dem Hintergrund noch zu erledigender baulicher

Maßnahmen im vierten Quartal diesen Jahres gerechnet.

Marten Julius, Finanzvorstand der KAP AG: "Wir verfügen über ausreichend

finanziellen Spielraum, um im Rahmen unserer strategischen Ausrichtung

weitere Akquisitionsmöglichkeiten wahrzunehmen. Der Markt bietet uns vor dem

Hintergrund der andauernden Krise sehr interessante Opportunitäten, die wir

sorgfältig prüfen. Zudem steht der zügige Abschluss des eingeleiteten

Verkaufs unseres it/services-Segments ganz oben auf der Agenda für das

Geschäftsjahr 2021."

Segment flexible films als Krisengewinner

Die Geschäftsentwicklung in den Segmenten verlief in 2020 sehr

unterschiedlich. Die Segmente engineered products, surface technologies und

precision components waren von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie

besonders betroffen, da sie in Sektoren mit Automotive-Schwerpunkt tätig

sind, die vor allem zu Beginn der Pandemie einem verstärkten

Nachfragerückgang ausgesetzt waren.

Die Umsatzerlöse im Segment engineered products fielen im Geschäftsjahr 2020

deutlich um 15,7 % auf 127,0 Mio. EUR (i. Vj.: 150,7 Mio. EUR). Dieser

Rückgang ist unter anderem auf die infolge der Pandemie zeitweiligen

Produktionsstilllegungen an Standorten in China, Indien und in den USA und

vorübergehenden Werksschließungen bei Kunden aus dem Automobilsektor des

Segments zurückzuführen. Das normalisierte EBITDA verdoppelte sich auf 4,8

Mio. EUR (i. Vj.: 2,4 Mio. EUR). Die ergriffenen Restrukturierungsmaßnahmen

zeigten spürbare Wirkung.

Das Segment flexible films zeigte sich als Krisengewinner und konnte trotz

des unsicheren Marktumfelds attraktive Marktchancen nutzen. Die Umsatzerlöse

wuchsen zweistellig um 12,2 % auf 100,1 Mio. EUR (i. Vj.: 89,2 Mio. EUR).

Unter anderem ergaben sich während der Pandemie neue Absatzmöglichkeiten im

Bereich von medizinischer Schutzbekleidung. Dazu konnte ein gestiegener

Absatz von Schwimmbadfolien erzielt werden. Das normalisierte EBITDA

verbesserte sich deutlich um 46,5 % auf 14,8 Mio. EUR (i. Vj.: 10,1 Mio.

EUR).

Der Segmentumsatz in surface technologies lag 2020 bei 53,5 Mio. EUR (i.

Vj.: 64,1 Mio. EUR) und war vor allem vom verstärkten Nachfragerückgang im

Automotive-Bereich betroffen. Das normalisierte EBITDA betrug 10,2 Mio. EUR

(i. Vj.: 13,7 Mio. EUR).

Im Segment precision components verminderten sich die Umsatzerlöse

pandemiebedingt um 20,0 % auf 39,6 Mio. EUR (i. Vj.: 49,5 Mio. EUR). Das

normalisierte EBITDA reduzierte sich um 44,1 % auf 1,9 Mio. EUR (i. Vj.: 3,4

Mio. EUR).

Das zum Verkauf stehende Segment it/services war bis auf wenige

Projektverzögerungen kaum von den Pandemieauswirkungen betroffen. Im

Berichtsjahr sanken die Segmentumsätze leicht um 4,3 % auf 22,3 Mio. EUR (i.

Vj.: 23,3 Mio. EUR). Jedoch verbesserte sich das normalisierte EBITDA auf

4,1 Mio. EUR (i. Vj.: 3,0 Mio. EUR).

Insgesamt konnten demnach die erheblichen Auswirkungen der Pandemie dank des

diversifizierten Portfolioansatzes größtenteils abgefedert werden.

Signifikante Reduzierung der Nettoverschuldung und starker Cashflow

Die KAP AG hat im Geschäftsjahr 2020 ihre Finanzierungsstruktur weiter

optimiert. So wurden die Nettofinanzschulden im Jahresverlauf noch

deutlicher als im Vorjahr reduziert. Sie sanken gegenüber 2019 um knapp 38,6

% auf rund 54,6 Mio. EUR zum Geschäftsjahresende 2020 (i. Vj.: 88,9 Mio.

EUR). Aufgrund erfolgreicher Maßnahmen zur Verbesserung des

Working-Capital-Managements sowie einer sorgfältigen Steuerung der

Investitionen kam es 2020 zu deutlich erhöhten Mittelzuflüssen. Der Free

Cashflow stieg um 76,3% auf 34,2 Mio. EUR (i. Vj.: 19,4 Mio. EUR).

Positiver Ausblick für 2021

Der Vorstand wird 2021 die strategische Neuausrichtung der KAP-Gruppe

konsequent fortsetzen, um die Basis für eine langfristige und nachhaltige

Verbesserung der Profitabilität zu schaffen. Der Fokus liegt bei diesem

Prozess im Wesentlichen auf der Stärkung des Vertriebs, der Fortsetzung der

Effizienzmaßnahmen und der Optimierung des Portfolios durch gezielte

M&A-Aktivitäten. Für das Geschäftsjahr 2021 erwartet er für die

fortgeführten Geschäftsbereiche (ohne it/services-Segment) Umsatzerlöse

zwischen 300 und 330 Mio. EUR sowie ein normalisiertes EBITDA von 27 bis 33

Mio. EUR. Aktuell nicht vorhersehbare Auswirkungen der COVID-19-Pandemie

über das erste Halbjahr 2021 hinaus sind in dieser Prognose nicht

berücksichtigt.

Der Geschäftsbericht 2020 steht zum Download bereit unter:

www.kap.de/investor-relations/berichte/geschaeftsberichte.

Kontakt

KAP AG

Marten Julius (CFO)

E: m.julius@kap.de

T: +49 661 103 715

Kirchhoff Consult AG

Nicole Schüttforth

E: nicole.schuettforth@kirchhoff.de

T: +49 40 609 186 64

Über die KAP AG

Die KAP AG ist eine börsennotierte Industrieholding im gehobenen

Mittelstand, die attraktive Wachstumschancen in ihren jeweiligen

Nischenmärkten bietet. Die KAP AG konzentriert sich dabei auf vier

unterschiedliche Segmente: engineered products, flexible films, surface

technologies und precision components. Mit gezielten Akquisitionen verstärkt

das Unternehmen seine bestehenden Geschäftssegmente oder nutzt neue

Marktopportunitäten. Am langfristig orientierten profitablen Wachstum

beteiligt KAP seine Aktionäre über eine ertragsorientierte

Dividendenpolitik. Derzeit ist die Gruppe mit 29 Standorten und rund 2.700

Mitarbeitern in 13 Ländern präsent. Die Aktien der KAP AG notieren im

Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard, ISIN

DE0006208408).

