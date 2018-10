DGAP-News: KAP AG STÄRKT DAS SEGMENT FLEXIBLE FILMS (deutsch)

KAP AG STÄRKT DAS SEGMENT FLEXIBLE FILMS

* Vereinbarung zum Ausbau der bestehenden Beteiligung an der NOW Contec

GmbH und der Convert GmbH auf jeweils 74 % unterzeichnet

* Vollzug der Maßnahme noch im 4. Quartal 2018

* Eigentümerfamilie wird Aktionärin der KAP AG

Fulda/Frankfurt, 17.10.2018 - Die KAP AG ("KAP"), eine börsennotierte,

mittelständische Industriegruppe mit Fokus auf wachstumsstarken

Industriesegmenten, hat eine Vereinbarung über die Erhöhung der Beteiligung

an der NOW Contec GmbH (NOW) und der Convert GmbH, Waldfischbach-Burgalben,

von 26 % auf 74 % unterzeichnet. Der Vollzug der Maßnahme wird noch für das

4. Quartal 2018 erwartet. NOW Contec zählt zu den europäischen Marktführern

im Bereich Foliendruck, Folienkonfektionierung und Folienkommissionierung.

Mit der Spezialisierung auf das Umrollen, Schneiden, Bedrucken, Verkleben

und Verpacken von diffusionsoffenen Dachunterspannbahnen und

Landwirtschaftsvliesen erwirtschaftete das Unternehmen im Geschäftsjahr 2017

mit 53 Mitarbeitern Umsatzerlöse von rund EUR 6 Mio. bei

überdurchschnittlicher Produktivität. "Mit dem Beteiligungsausbau stärken

wir unser Segment flexible films weiter und setzen unseren Wachstumskurs in

margenstarken Industriesegmenten weiter fort", sagt Guido Decker,

Vorstandsvorsitzender der KAP AG.

Die Transaktion erfolgt fast ausschließlich über die Ausgabe von neuen

KAP-Aktien unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals. "Das sich die

Eigentümerfamilie Glatzeder dazu entschieden hat, KAP-Aktionär und damit

auch persönlich Teil der KAP-Familie zu werden, begrüßen wir

außerordentlich. Für uns ist es eine deutliche Bestätigung für die

partnerschaftliche Beziehung zu den bisherigen mittelständischen Eigentümern

und das hohe Potential, welches der KAP mit ihrer wachstums- und

rentabilitätsstarken Segmentstrategie innewohnt", betont Decker. In diesem

Jahr beteiligen sich bereits zum fünften Mal bisherige Eigentümer im Rahmen

von Transaktionen als Aktionäre an der KAP AG.

Über die KAP AG

Die KAP AG ist eine mittelständische Industriegruppe mit rund 3.000

Mitarbeitern. In den Segmenten engineered products, flexible films,

it/services, surface technologies und precision components entwickeln wir

innovative industrielle Produkte und technologische Lösungen für

internationale Industrie- und Handelsunternehmen. Mit unserer langfristig

angelegten Strategie besetzen wir attraktive Marktnischen mit langfristigem

Wachstumspotential. Unser Fokus liegt dabei im Aufbau und in der Entwicklung

von margenstarken Industriesegmenten zu hoch spezialisierten Marktführern.

Im Rahmen von Nachfolgeregelungen übernehmen wir darüber hinaus als

verlässlicher Partner zur Verstärkung unserer Segmente oder zum Aufbau

zusätzlicher Segmente mittelständische Unternehmen mit exzellenter

Marktposition. Von unserem Wachstumskurs profitieren unsere Aktionäre durch

unsere ertragsorientierte Dividendenpolitik mit einer attraktiven

Ausschüttungshöhe. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die Industriegruppe

Umsatzerlöse von 408 Mio. Euro (+ 5,6 %) und ein Ergebnis vor Zinsen,

Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 42 Mio. Euro (+ 38,5 %) bei einer

Eigenkapitalquote von 47 %. Die Dividende für das Geschäftsjahr 2017 lag bei

2,00 Euro je Aktie, was einer Dividendenrendite von rund 5 % entspricht.

Gemäß der aktuellen jährlichen Analyse der Deutschen Schutzvereinigung für

Wertpapierbesitz liegen wir nach durchschnittlicher Dividendenrendite der

letzten 10 Jahre auf Platz 2 aller deutschen börsennotierten Unternehmen.

