DGAP-News: Just - Evotec Biologics eröffnet J.POD 1 US in Redmond, Washington (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Just - Evotec Biologics eröffnet J.



POD 1 US in Redmond, Washington

^

DGAP-News: Evotec SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Just - Evotec Biologics eröffnet J.POD 1 US in Redmond, Washington

11.08.2021 / 07:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

* J.POD(R) 1 US BIETET EINZIGARTIGE FLEXIBILITÄT FÜR DIE CGMP-HERSTELLUNG

VON BIOLOGIKA IN MENGEN VON WENIGEN KILOGRAMM BIS ZU MEHREREN TONNEN

* J.POD(R)-ANLAGE ERWEITERT KAPAZITÄTEN VON JUST - EVOTEC BIOLOGICS UM

KOMMERZIELLE HERSTELLUNG VON BIOLOGIKA; PRODUKTION KLEINER UND GROER

WIRKSTOFFMENGEN FÜR SPÄTE KLINISCHE ENTWICKLUNG UND VERMARKTUNG

Hamburg, 11. August 2021:

Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, MDAX/TecDAX, ISIN:

DE0005664809) gab heute die Eröffnung ihrer Anlage für die cGMP-Produktion

von Biologika für die späte klinische Entwicklung und Vermarktung (J.POD(R)

1 US) in Redmond, Washington, USA bekannt. Die innovative biopharmazeutische

cGMP-Produktionsanlage vervollständigt die J.DESIGN-Plattform von Just -

Evotec Biologics, die Datenanalyse und maschinelles Lernen in alle Schritte

zur Erforschung, Entwicklung und Herstellung von Biologika integriert. Dazu

gehört das Design von Forschungsbibliotheken (J.DISCOVERY(TM)), Molekülen

(J.MD(TM)), Prozessen (JP3(R)) sowie die Produktionsanlage J.POD(R).

Die J.POD(R)-Technologie der Anlage nutzt autonome Reinräume mit kleinen,

hochverdichteten Produktionsprozessen, was die Kosten für die Produktion von

Biologika reduziert.

Die gut 12.000 m² große J.POD(R)-Anlage ist branchenweit einzigartig. Sie

wurde mit verbesserter Umweltverträglichkeit konzipiert und in einer

deutlich kürzeren Bauzeit im Vergleich zu konventionellen Anlagen zur

Herstellung von Biologika errichtet. Der Standort verfügt über spezielle

Labore zur Qualitätssicherung und Prozessentwicklung für klinische und

kommerzielle Produkte, ein Warenlager sowie Büro- und Meetingräume für bis

zu 200 Beschäftigte.

Der innovative "Fertigungs-Saal" und die Reinräume bieten

Produktionsmöglichkeiten im verdichteten Fed-Batch- oder im

Continuous-Processing-Verfahren für Mengen bis zu 1.000 L an, die

hochwertige klinische oder kommerzielle Biologika in Mengen von wenigen

Kilogramm bis zu einigen Tonnen ergeben.

Dr. Werner Lanthaler, Chief Executive Officer von Evotec, kommentierte:

"Evotec hat es sich zum obersten Ziel gemacht, Zugang zu innovativen und

hocheffektiven Medikamenten zu ermöglichen. Die Eröffnung von J.POD(R) 1 US

markiert für unser Unternehmen und unsere Partner einen wichtigen

Meilenstein. Durch diese einzigartig flexible Anlage verfügt Evotec nun über

die internen Kapazitäten nicht nur innovative Biologika-Therapien zu

erforschen und zu entwickeln, sondern sie auch zu den Patienten zu bringen,

die sie dringend benötigen. Ich danke unserem Team von Just - Evotec

Biologics in Washington, das diesen Erfolg termingerecht ermöglicht hat -

allen Widrigkeiten der COVID-19-Pandemie zum Trotz."

Die Anlage wurde nach dem ersten Spatenstich Ende 2019 in nur 19 Monaten

gebaut. Im Vergleich dazu liegt der Branchenstandard für den Bau einer

konventionellen Biologika-Produktionsanlage bei mehr als vier Jahren.

Dr. James Thomas, Executive Vice President, Global Head Biotherapeutics bei

Just - Evotec Biologics, kommentierte: "Die Geschwindigkeit, in der die

Anlage gebaut wurde und die Flexibilität der Fertigungskapazitäten erfüllen

unsere Mission, innovative Technologien zu entwickeln und einzusetzen, um

einen globalen Zugang zu Biotherapeutika zu schaffen. J.POD(R) 1 US

vervollständigt unsere End-to-End-Wirkstoffforschungs- und

Entwicklungsplattform, sodass wir jetzt in jeder Phase der

Biologika-Wertschöpfungskette Partnerschaften eingehen können. Mit dieser

wichtigen Fähigkeit unterstreichen wir unser Engagement, mit unserer

führenden Technologie, unseren Ressourcen und Erfahrungen bei Bedarf auf den

Kampf gegen künftige Pandemien vorbereitet zu sein."

Der bestehende Standort von Just - Evotec Biologics in Seattle, zu dem

Forschungs- und Entwicklungslabore und die Herstellungsanlage für

frühphasige Wirkstoffe gehören, wird als wichtiger Teil der Just - Evotec

Biologics J.DESIGN-Plattform weiter betrieben.

Da sie mit verbesserter Umweltverträglichkeit konzipiert wurde, wird die

J.POD(R)-Anlage im Vergleich zu herkömmlichen Anlagen weniger Wasser, Strom

und Chemikalien verbrauchen. Sie bietet somit einen nachhaltigeren Ansatz

für die Herstellung von Biologika in großem Maßstab.

Dr. Leslie Alexandre, President und CEO von Life Science Washington,

kommentierte: "Just - Evotec Biologics' J.POD-Anlage bringt neue,

hochinnovative Herstellungskapazitäten im kommerziellen Maßstab in unsere

Branche und bietet die Flexibilität, sowohl kleine als auch große

Wirkstoffmengen für Biotechnologieunternehmen aus der Region und der ganzen

Welt zu produzieren. Ich freue mich sehr, die Vision von Jim Thomas und

seinem erstklassigen Team bei Just hier am Pudget Sound Wirklichkeit werden

zu sehen, was dringend benötigte zusätzliche Herstellungskapazitäten sowie

viele neue Arbeitsplätze für unsere Region bedeutet. Die J.POD-Anlage wird

zur Kommerzialisierung einiger der wichtigsten lebensrettenden Produkte

beitragen, die aus der Biotechnologie hervorgegangen sind."

An den beiden Standorten im Bundesstaat Washington beschäftigt Just - Evotec

Biologics zurzeit über 250 hochqualifizierte Arbeitskräfte. Es wird

erwartet, dass diese Zahl bis Ende 2021 auf etwa 300 ansteigt. Die ersten

Produktionsläufe für einen wichtigen Partner, das US-amerikanische

Verteidigungsministerium, sollen im November 2021 beginnen.

ÜBER JUST - EVOTEC BIOLOGICS

Just- Evotec Biologics, ein Unternehmen im Evotec-Konzern, ist ein

einzigartiges Plattformunternehmen, das Design, Entwicklung und Herstellung

von Biologika integriert. Mit großer Erfahrung auf den Gebieten der

Protein-, Prozess- und Herstellungswissenschaften kam das Just - Evotec-Team

zusammen, um die wissenschaftlichen und technischen Hürden zu überwinden,

die dem Zugang zu lebensverändernden Protein-Therapeutika im Wege stehen -

vom Design therapeutischer Moleküle bis hin zum Design der

Produktionsanlagen, in denen sie hergestellt werden können. Unser Fokus

liegt darauf, mit wissenschaftlichen und technologischen Innovationen einen

globalen Markt zu erschließen und Mehrwert zu schaffen. Erfahren Sie mehr

unter www.just.bio.

ÜBER EVOTEC SE

Evotec ist ein Wissenschaftskonzern mit einem einzigartigen Geschäftsmodell,

um hochwirksame Medikamente zu erforschen, zu entwickeln und für Patienten

verfügbar zu machen. Die multimodale Plattform des Unternehmens umfasst eine

einzigartige Kombination innovativer Technologien, Daten und

wissenschaftlicher Ansätze für die Erforschung, Entwicklung und Produktion

von first-in-class und best-in-class pharmazeutischen Produkten. Evotec

setzt diese "Data-driven R&D Autobahn to Cures" sowohl für proprietäre

Projekte als auch in einem Netzwerk von Partnern ein, das alle Top-20

Pharma- und mehr als 800 Biotechnologieunternehmen, akademische

Institutionen und andere Akteure des Gesundheitswesens umfasst. Evotec ist

strategisch in einem breiten Spektrum aktuell unterversorgter medizinischer

Indikationen aktiv, darunter z. B. Neurologie, Onkologie sowie Stoffwechsel-

und Infektionskrankheiten. Evotecs Ziel ist es, in diesen Bereichen die

weltweit führende "co-owned Pipeline" innovativer Therapieansätze aufzubauen

und verfügt bereits jetzt über ein Portfolio von mehr als 200 proprietären

und co-owned F+E-Projekten von der frühen Forschung bis in die klinische

Entwicklung. Weltweit arbeiten mehr als 3.900 hochqualifizierte Menschen für

Evotec. Die 14 Standorte des Unternehmens bieten hochsynergistische

Technologien und Dienstleistungen und agieren als komplementäre

Exzellenzcluster. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage

www.evotec.com und folgen Sie uns auf Twitter @Evotec und LinkedIn.

ZUKUNFTSBEZOGENE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält vorausschauende Angaben über zukünftige

Ereignisse, wie das beantragte Angebot und die Notierung von Evotecs

Wertpapieren. Wörter wie "erwarten", "annehmen", "schätzen",

"beabsichtigen", "können", "planen", "potenziell", "sollen", "abzielen",

"würde", sowie Abwandlungen dieser Wörter und ähnliche Ausdrücke werden

verwendet, um zukunftsbezogene Aussagen zu identifizieren. Solche Aussagen

schließen Kommentare über die Durchführung des Angebots ein. Diese

zukunftsbezogenen Aussagen beruhen auf den Informationen, die Evotec zum

Zeitpunkt der Aussage zugänglich waren, sowie auf Erwartungen und Annahmen,

die Evotec zu diesem Zeitpunkt für angemessen erachtet hat. Die Richtigkeit

dieser Erwartungen kann nicht mit Sicherheit angenommen werden. Diese

Aussagen schließen bekannte und unbekannte Risiken ein und beruhen auf einer

Anzahl von Annahmen und Schätzungen, die inhärent erheblichen Unsicherheiten

und Abhängigkeiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von

Evotec liegen. Evotec übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung, in dieser

Mitteilung enthaltene vorausschauende Aussagen im Hinblick auf Veränderungen

der Erwartungen von Evotec oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen

oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, öffentlich zu aktualisieren

oder zu revidieren.

Medienkontakt Evotec SE:

Gabriele Hansen, SVP Head of Global Corporate Communications & Marketing,

Tel.: +49.(0)40.56081-255, gabriele.hansen@evotec.com

IR-Kontakt Evotec SE:

Volker Braun, SVP Head of Global Investor Relations & ESG, Tel.:

+49.(0)40.56081-775, volker.braun@evotec.com

---------------------------------------------------------------------------

11.08.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Evotec SE

Manfred Eigen Campus / Essener Bogen 7

22419 Hamburg

Deutschland

Telefon: +49 (0)40 560 81-0

Fax: +49 (0)40 560 81-222

E-Mail: info@evotec.com

Internet: www.evotec.com

ISIN: DE0005664809

WKN: 566480

Indizes: MDAX, TecDAX

Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime

Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg,

Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1225475

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1225475 11.08.2021

°