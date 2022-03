DGAP-News: Julius Bär Update zu Russland (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Julius Baer Group":

Julius Bär Update zu Russland

^

Julius Baer Group Ltd. / Schlagwort(e): Sonstiges

Julius Bär Update zu Russland

21.03.2022 / 07:00

---------------------------------------------------------------------------

Zürich, 21. März 2022 - Julius Bär informiert heute über ihr

Russland-Engagement und ihre Unterstützung von Hilfsaktionen. Zur Invasion

Russlands in der Ukraine merkte Philip Rickenbacher an: «Ich glaube, ich

spreche für alle meine Kolleginnen und Kollegen bei Julius Bär, wenn ich

meine Trauer und meine Sorge um die Betroffenen dieses entsetzlichen

Angriffs zum Ausdruck bringe. Dies zeigt sich in den grosszügigen Beiträgen

unserer Mitarbeitenden bei einer kürzlich durchgeführten Spendensammlung, um

Hilfsaktionen für die besonders gefährdete Zivilbevölkerung in diesem Krieg

zu unterstützen. Neben dem finanziellen Beitrag zur humanitären Hilfe

konzentriert sich Julius Bär voll und ganz darauf, alle Risiken für die

Gruppe und ihre Kunden mit höchster Disziplin zu steuern.»

Julius Bär spendet CHF 2 Millionen zur Unterstützung der Aktvititäten des

Schweizerischen Roten Kreuzes in Moldawien und Polen sowie der

Schweizerischen Flüchtlingshilfe. Die Mitarbeitenden-Organisation 'JB Cares

Switzerland' hat bei den Mitarbeitenden Spenden gesammelt, die nach einer

Aufstockung durch die Julius Bär Stiftung zu einer zusätzlichen Spende von

CHF 450'000 für das Schweizerische Rote Kreuz führte.

Per 18. März 2022 war das Gesamtengagement von Julius Bär bezüglich Russland

wie folgt:

* Der Belehnungswert von russischen Vermögenswerten, einschliesslich

solcher, die an Märkten ausserhalb Russlands gehandelt werden, wurde im

Februar 2022 auf null reduziert. Julius Bär hat eng mit der betroffenen

Kundschaft zusammengearbeitet, um die Kreditpositionen entsprechend

anzupassen, ohne dass dies bislang zu Kreditverlusten geführt hat.

* Julius Bär hält sich an alle geltenden Gesetze und Vorschriften,

einschliesslich nationaler und internationaler Sanktionen, und nimmt

seit der Invasion in der Ukraine keine neuen Kunden mit Wohnsitz in

Russland auf. Die Gruppe hat ein Kreditengagement gegenüber einer

niedrigen einstelligen Anzahl Kunden, die von den kürzlich eingeführten

Sanktionen betroffen sind. Das Engagement umfasst Hypothekarkredite zu

konservativen Beleihungswerten für Wohnimmobilien an erstklassigen

Standorten in Westeuropa sowie ein marginales Lombardkreditengagement,

das vollständig durch verpfändete flüssige Vermögenswerte besichert ist.

* Julius Bärs Marktrisikopositionen bezüglich Russland sind nicht

signifikant und werden straff verwaltet. Die Gruppe überwacht ferner die

Abwicklungsrisiken im Bezug auf bestimmte offene Transaktionen mit

russischen Finanzinstituten im Zusammenhang mit russischen Wertpapieren

wie Marktschliessungen, die Verhängung von Devisenkontrollen, Sanktionen

oder andere Massnahmen, die die Fähigkeit der Gegenparteien, solche

Forderungen zu erfüllen, potenziell verzögern oder beeinträchtigen

könnten.

* Der Nettovermögenswert der Beratungstochtergesellschaft Julius Baer CIS

Ltd. in Moskau belief sich per 31. Dezember 2021 auf CHF 0.4 Mio. Die

Gruppe reduziert ihre Tätigkeit vor Ort im Einklang mit vertraglichen

Vereinbarungen und sorgt gleichzeitig für die Sicherheit ihrer wenigen

Mitarbeitenden.

Kontakte

Media Relations, Tel. +41 (0) 58 888 8888

Investor Relations, Tel. +41 (0) 58 888 5256

Über Julius Bär

Julius Bär ist die führende Schweizer Wealth-Management-Gruppe und eine

erstklassige Marke in diesem globalen Sektor, ausgerichtet auf die

persönliche Betreuung und Beratung anspruchsvoller Privatkunden. Unser

gesamtes Handeln orientiert sich an unserem übergeordneten Ziel: Mehrwert zu

schaffen, der über das Finanzielle hinausgeht. Per Ende 2021 beliefen sich

die verwalteten Vermögen auf CHF 482 Milliarden. Die Bank Julius Bär & Co.

AG, die renommierte Privatbank, deren Ursprünge bis ins Jahr 1890

zurückreichen, ist die wichtigste operative Gesellschaft der Julius Bär

Gruppe AG, deren Aktien an der SIX Swiss Exchange (Ticker-Symbol: BAER)

kotiert und Teil des Swiss Leader Index (SLI) sind, der die 30 grössten und

liquidesten Schweizer Aktien umfasst.

Julius Bär ist in über 25 Ländern und an mehr als 60 Standorten präsent. Mit

Hauptsitz in Zürich sind wir an wichtigen Standorten vertreten wie etwa in

Dubai, Frankfurt, Genf, Hongkong, London, Luxemburg, Mailand, Mexiko-Stadt,

Monaco, Montevideo, Mumbai, São Paulo, Singapur und Tokio. Unsere

kundenorientierte Ausrichtung, unsere objektive Beratung auf der Basis der

offenen Produktplattform von Julius Bär, unsere solide finanzielle Basis

sowie unsere unternehmerische Managementkultur machen uns zur

internationalen Referenz im Wealth Management.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter

www.juliusbaer.com

Cautionary statement regarding forward-looking statements

This media release by Julius Baer Group Ltd. ('the Company') includes

forward-looking statements that reflect the Company's intentions, beliefs or

current expectations and projections about the Company's future results of

operations, financial condition, liquidity, performance, prospects,

strategies, opportunities and the industries in which it operates.

Forward-looking statements involve all matters that are not historical

facts. The Company has tried to identify those forward-looking statements by

using the words 'may', 'will', 'would', 'should', 'expect', 'intend',

'estimate', 'anticipate', 'project', 'believe', 'seek', 'plan', 'predict',

'continue' and similar expressions. Such statements are made on the basis of

assumptions and expectations which, although the Company believes them to be

reasonable at this time, may prove to be erroneous.

These forward-looking statements are subject to risks, uncertainties and

assumptions and other factors that could cause the Company's actual results

of operations, financial condition, liquidity, performance, prospects or

opportunities, as well as those of the markets it serves or intends to

serve, to differ materially from those expressed in, or suggested by, these

forward-looking statements. Important factors that could cause those

differences include, but are not limited to: changing business or other

market conditions, legislative, fiscal and regulatory developments, general

economic conditions in Switzerland, the European Union and elsewhere, and

the Company's ability to respond to trends in the financial services

industry. Additional factors could cause actual results, performance or

achievements to differ materially. In view of these uncertainties, readers

are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking

statements. The Company and its subsidiaries, and their directors, officers,

employees and advisors expressly disclaim any obligation or undertaking to

release any update of or revisions to any forward-looking statements in this

media release and any change in the Company's expectations or any change in

events, conditions or circumstances on which these forward-looking

statements are based, except as required by applicable law or regulation.

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Medienmitteilungen

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Julius Baer Group Ltd.

Bahnhofstrasse 36

8010 Zurich

Schweiz

Telefon: +41 58 888 11 11

E-Mail: info@juliusbaer.com

Internet: www.juliusbaer.com

ISIN: CH0102484968

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1307021

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1307021 21.03.2022

°