DGAP-News: Julie Tay neu zur Wahl in den Sonova Verwaltungsrat nominiert (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Sonova Holding":

Julie Tay neu zur Wahl in den Sonova Verwaltungsrat nominiert

^

EQS-News: Sonova Holding AG / Schlagwort(e): Personalie

Julie Tay neu zur Wahl in den Sonova Verwaltungsrat nominiert

15.12.2021 / 07:01

---------------------------------------------------------------------------

Medienmitteilung

Stäfa (Schweiz), 15. Dezember 2021 - Sonova Holding AG, ein führender

Anbieter von Hörlösungen, gibt heute die Nominierung von Julie Tay als neues

unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrates anlässlich der Wahl an der

nächsten ordentlichen Generalversammlung (GV) im Juni 2022 bekannt. Dies

erfolgt im Rahmen der mittelfristigen Nachfolgeplanung.

Julie Tay (geboren 1966, Staatsbürgerin von Singapur) ist seit über acht

Jahren in verschiedenen Führungsfunktionen bei Align Technology, Inc.

(Nasdaq: ALGN) tätig, zuletzt als Senior Vice President und Managing

Director für die Region Asien-Pazifik. Align Technology ist ein weltweit

führendes Medizintechnikunternehmen, welches das Invisalign-System mit

transparenten Zahnkorrekturschienen, iTero Intraoralscanner sowie die exocad

CAD/CAM-Software für digitale Kieferorthopädie und restaurative Zahnmedizin

entwickelt, produziert und vertreibt. Zuvor hatte sie verschiedene

Führungspositionen bei Bayer Healthcare, JohnsonDiversey und Johnson &

Johnson Medical inne. Sie verfügt über einen MBA mit Schwerpunkt

Internationales Marketing von der Curtin University of Technology in

Australien.

Robert Spoerry, Präsident des Verwaltungsrates der Sonova Holding AG, sagt:

«Mit mehr als 20 Jahren Managementerfahrung im Bereich Medizintechnik wird

Julie Tay den Verwaltungsrat wertvoll ergänzen. Sie verfügt über einen

hervorragenden Leistungsausweis bei der Förderung von nachhaltigem und

profitablem Wachstum in der Region Asien-Pazifik, insbesondere in China und

Japan. Ihre Nominierung ist ein weiterer Schritt hin zu einem vielfältigeren

Verwaltungsrat.»

- Ende -

Kontakte:

Investor Relations

Thomas Bernhardsgrütter

Telefon +41 58 928 33 44

Mobil +41 79 618 28 07

Email thomas.bernhardsgruetter@sonova.com

Media Relations

Patrick Lehn

Telefon +41 58 928 33 23

Mobil +41 79 410 82 84

Email patrick.lehn@sonova.com

Haftungsausschluss

Diese Medienmitteilung enthält Zukunftsaussagen, die keinerlei Garantie

bezüglich der zukünftigen Leistung gewähren. Diese Aussagen widerspiegeln

die Auffassung des Managements über zukünftige Ereignisse und Leistungen des

Unternehmens zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Die Aussagen beinhalten Risiken

und Unsicherheiten, die sich aus - aber nicht abschliessend - zukünftigen

globalen Wirt¬schaftsbedingungen, Devisenkursen, gesetzlichen Vorschriften,

Marktbedingungen, Aktivitäten der Mitbewerber sowie anderen Faktoren, die

ausserhalb Sonovas Kontrolle liegen, ergeben könnten. Sollten sich eines

oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten realisieren oder sollte sich

erweisen, dass die zugrunde liegenden Annahmen nicht korrekt waren, können

die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den prognostizierten oder

erwarteten Ergebnissen abweichen. Jede vorausschauende Aussage gibt die

Sicht zu dem Zeitpunkt wieder, zu dem sie gemacht wurde. Sonova übernimmt

keine Verpflichtung gegenüber der Öffentlichkeit, vorausschauende Aussagen

zu aktualisieren oder zu korrigieren.

Über Sonova

Sonova mit Hauptsitz in Stäfa in der Schweiz ist ein führender Anbieter von

innovativen Lösungen rund um das Thema Hören. Die Gruppe ist im Markt durch

ihre Kernmarken Phonak, Unitron, Hansaton, Advanced Bionics und die Marken

des Audiological-Care-Geschäfts vertreten, wie zum Beispiel AudioNova,

Geers, Boots Hearing Care, Connect Hearing und Lapperre. Sonova bietet ihren

Kunden eines der umfassendsten Produktportfolios der Branche - von

Hörgeräten über Cochlea-Implantate bis hin zu drahtlosen

Kommunikationslösungen.

Sonova verfolgt eine einzigartige, vertikal integrierte Geschäftsstrategie.

Die drei zentralen Geschäftsfelder der Gruppe - Hörgeräte, Audiological Care

und Cochlea-Implantate - operieren entlang der kompletten

Wertschöpfungskette im Markt für Hörlösungen. Mit über 50

Vertriebsgesellschaften und mehr als 100 unabhängigen Distributoren verfügt

die Gruppe über das weitreichendste Vertriebs- und Distributionsnetzwerk der

Branche. Dieses Netzwerk wird durch das Audiological-Care-Geschäft von

Sonova ergänzt, welches professionelle audiologische Dienstleistungen an

rund 3'200 Standorten in 20 Schlüsselmärkten anbietet.

Die 1947 gegründete Gruppe beschäftigt mehr als 14'000 engagierte

Mitarbeitende und erzielte im Geschäftsjahr 2020/21 einen Umsatz von CHF 2,6

Mrd. sowie einen Reingewinn von CHF 585 Mio. Über alle Geschäftsbereiche

hinweg und durch die Unterstützung der Hear the World Foundation verfolgt

Sonova die Vision einer Welt, in der jeder Mensch die Freude des Hörens und

damit ein Leben ohne Einschränkungen geniessen kann.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.sonova.com und

www.hear-the-world.com

Sonova Aktien (Ticker-Symbol: SOON, Valoren-Nr. 1254978, ISIN: CH0012549785)

sind seit 1994 an der SIX Swiss Exchange kotiert.

The securities of Sonova have not been and will not be registered under the

U.S. Securities Act of 1933, as amended (the 'U.S. Securities Act'), or

under the applicable securities laws of any state of the United States of

America, and may not be offered or sold in the United States of America

except pursuant to an exemption from the registration requirements under the

U.S. Securities Act and in compliance with applicable state securities laws,

or outside the United States of America to non-U.S. Persons in reliance on

Regulation S under the U.S. Securities Act.

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Medienmitteilungen

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Sonova Holding AG

Laubisrütistrasse 28

8712 Stäfa

Schweiz

Telefon: +41 58 928 33 33

E-Mail: ir@sonova.com

Internet: www.sonova.com

ISIN: CH0012549785

Valorennummer: 12549785

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1257903

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1257903 15.12.2021

°