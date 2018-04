DGAP-News: Joh. Friedrich Behrens AG: Umsatzplus von 7,1 % im Geschäftsjahr 2017 (deutsch)

Joh. Friedrich Behrens AG: Umsatzplus von 7,1 % im Geschäftsjahr 2017

Joh.



Friedrich Behrens AG: Umsatzplus von 7,1 % im Geschäftsjahr 2017

30.04.2018 / 10:00

Corporate News

Behrens AG: Umsatzplus von 7,1 % im Geschäftsjahr 2017

+ Umsatzwachstum auf 116,7 Mio. EUR übertrifft die eigene Planung

+ Ergebniskennzahlen durch Stahlpreisentwicklung beeinträchtigt

+ Kompensation des Margenrückgangs im laufenden Jahr geplant

Ahrensburg, 30.04.2018: Die Joh. Friedrich Behrens AG, einer der europaweit

führenden Hersteller von Druckluftnaglern und Befestigungsmitteln,

veröffentlicht heute ihren Einzel- und Konzernjahresabschluss für das

abgelaufene Geschäftsjahr 2017 und berichtet über ein deutliches und

nachhaltiges Umsatzwachstum. Der Konzernumsatz stieg um 7,7 Mio. Euro auf

116,7 Mio. EUR und konnte mit dem Plus von 7,1 % die Planung für 2017

deutlich übertreffen.

In Frankreich, Spanien, Italien, Belgien und in den USA schlug sich die gute

Vertriebsarbeit in einem überproportionalen Umsatzwachstum nieder. In nahezu

allen Märkten ist es nach eigener Einschätzung gelungen, stärker als der

Wettbewerb zu wachsen.

Das Berichtsjahr 2017 war jedoch durch einen kontinuierlichen Anstieg der

Stahlpreise weltweit geprägt. Daher verringerte sich die Brutto-Marge der

Behrens-Gruppe von 43,8 % im Jahr 2016 auf 42,3 % in 2017. Darüber hinaus

hat die Gesellschaft im abgelaufenen Geschäftsjahr entscheidende

Investitionen in den Marktausbau in Schweden und Belgien, das

Logistikzentrum am Hauptsitz in Ahrensburg sowie in neue Technologien und

Produkte vorgenommen. Dies waren entscheidende Weichenstellungen für die

zukünftige Geschäftsentwicklung der Behrens-Gruppe, wirkte sich insgesamt

jedoch belastend auf die Ergebniskennzahlen aus.

Die Behrens AG verzeichnet daher für das Berichtsjahr 2017 einen

EBIT-Rückgang auf 5,1 Mio. EUR (Vorjahr 6,6 Mio. EUR). Bereinigt um die

einmaligen nicht aktivierungsfähigen Investitionskosten und die

Stahlpreiserhöhung entsprechen die Ergebniskennzahlen jedoch in vollem

Umfang der Planung.

Im laufenden Jahr 2018 plant die Behrens-Gruppe eine Fortsetzung des

Umsatzwachstums, basierend auf der neuen Produktreihe, dem Markenrelaunch

"KMR", der besseren Bearbeitung des skandinavischen Marktes sowie dem

weiteren Ausbau der Niederlassung in Belgien. Der Fokus wird dabei auf der

Qualität der Umsätze und besonders der Margenentwicklung liegen. Der

Vorstandsvorsitzende Tobias Fischer-Zernin rechnet mit einem Umsatzwachstum

zwischen 1,5 % und 3,0 %: "Wir sind sehr zuversichtlich, mit den bereits

laufenden Maßnahmen zur Margensteigerung wieder auf das Niveau von 2016 und

damit zu deutlich höheren Deckungsbeiträgen zurück zu finden." Daher wird in

2018 mit einer EBIT-Marge zwischen 5,0 % und 6,0 % und einer

Jahresergebnis-Marge zwischen 0,5 % und 1,5 % gerechnet. Neben der positiven

operativen Entwicklung bleiben die weitere Steigerung der Ertragskraft und

die Rückführung der Verschuldung oberstes Ziel für 2018.

Ausführliche Informationen zum Geschäftsjahr 2017 erhalten Sie im

Jahresabschluss der Joh. F. Behrens AG und des Konzerns unter www.behrens.ag.

Finanzkalender 2018

11.05.2018 Zinszahlungstermin Behrens Anleihe 2015/2020

25.05.2018 Veröffentlichung Zwischenmitteilung zum I. Quartal 2018

21.06.2018 Hauptversammlung 2018 in Ahrensburg

29.08.2018 Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht 2018

13.11.2018 Zinszahlungstermin Behrens Anleihe 2015/2020

29.11.2018 Veröffentlichung Zwischenmitteilung zum III. Quartal 2018

Über die Joh. Friedrich Behrens AG

Die Joh. F. Behrens AG ist einer der europaweit marktführenden Hersteller

von Befestigungstechnik für Holz, mit Holz und holzähnlichen Werkstoffen.

Die seit über 100 Jahren bestehende Behrens-Gruppe hat ihren Hauptsitz in

Ahrensburg und Tochter- und Beteiligungsunternehmen in Europa und Übersee.

Über diesen Verbund vertreibt sie in Deutschland entwickelte und produzierte

Werkzeugmaschinen (druckluft- und gasbetriebene Nagel- und Klammergeräte)

sowie entsprechende Befestigungsmittel (magazinierte Nägel, Klammern und

Schrauben). Die Marken "BeA" und "KMR" stehen für Spitzenprodukte der

Befestigungstechnik, die sich durch innovative Technologien, höchste

Qualitätsstandards und moderne Fertigungsmethoden auszeichnen.

Weltweit beschäftigt die Behrens-Gruppe über 400 Mitarbeiter und vertreibt

ihre Produkte über Tochtergesellschaften und darüber hinaus mit fest

etablierten Vertretungen in über 40 weiteren Ländern. Zu den Abnehmern

gehören unter anderem Unternehmen aus der holzverarbeitenden Industrie, der

Verpackungsindustrie, der Bauindustrie und der Automobilindustrie. Eine

wesentliche Stärke der Behrens-Gruppe ist neben dem innovativen

Produktangebot, das kontinuierlich optimiert und erweitert wird, die

ausgeprägte Servicephilosophie.

