DGAP-News: Joh. Friedrich Behrens AG: Erstes Halbjahr 2018 mit deutlichem Umsatzwachstum um 4,7 % (deutsch)

- Konzernumsatz steigt auf 62,7 Mio. Euro

- Operatives Ergebnis (EBIT) mit 2,3 Mio. Euro unter Plan

- Logistikausbau am Standort Ahrensburg erfolgreich realisiert

Ahrensburg, 29.08.2018: Die Joh. Friedrich Behrens AG, einer der europaweit

führenden Hersteller von Druckluftnaglern und Befestigungsmitteln, hat im

ersten Halbjahr 2018 das Umsatzwachstum fortgesetzt und erzielte auf

Konzernebene Umsatzerlöse in Höhe von 62,7 Mio. Euro (Vj. 59,9 Mio. Euro).

Mit diesem Plus von rund 4,7 % liegt die Behrens-Gruppe nicht nur

signifikant über dem Vorjahr, sondern auch über der eigenen Planung.

Vor allem in den Mittelmeerländern sowie den USA konnte die Behrens-Gruppe

dabei überproportionale Wachstumsraten erzielen. Die neuen Standorte

Schweden und Belgien setzten die positive Entwicklung des Vorjahres fort und

konnten die Umsätze im Vergleich zum Vorjahr teils deutlich steigern. Im

Segment Europa lag der Zuwachs insgesamt bei 8,3 %. In Deutschland stiegen

die Umsätze um 0,2 %, im Segment ROW (USA und Brasilien) um 7,6 % über dem

Vorjahr. Nach Produktgruppen segmentiert entwickelten sich vor allem die

Befestigungsmittel überproportional.

Auch der Vertrieb der neuen Produktreihe "Nagelplatten" ist Anfang des

Jahres in Frankreich erfolgreich gestartet. Dem französischen Markt soll in

den nächsten zwei bis drei Jahren sukzessive die Erschließung weiterer neuer

Kundengruppen und europäischer Ländermärkte folgen. Insgesamt sieht die

Behrens-Gruppe in der neuen Produktreihe mittelfristig ein großes

Umsatzpotential.

Die Materialaufwendungen entwickelten sich in den ersten sechs Monaten 2018

gegenüber der Betriebsleistung aufgrund der nach wie vor hohen Stahlpreise

und der Euro-Dollar-Wechselkursentwicklung noch leicht überproportional auf

37,4 Mio. Euro. Die Maßnahmen zur Margenverbesserung zeigten jedoch im

Verlauf des ersten Halbjahres erste Erfolge, nachdem die Preiserhöhungen zu

Jahresbeginn zunächst zu Vorzieheffekten im Umsatz geführt hatten. Alle

sonstigen Kosten liegen voll im Plan. Auf Basis der Materialaufwandsquote

von 59,2 % und Währungsschwankungen ergibt sich ein Ergebnis vor Zinsen

(EBIT) von 2,3 Mio. Euro (Vj. 3,1 Mio. Euro). Es entspricht 3,7 % des

Umsatzes und liegt damit leicht unterhalb des eigenen Planungskorridors. Das

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit erreicht mit 0,7 Mio. EUR den

Vorjahreswert nicht ganz (1,0 Mio. EUR), wenngleich die

Finanzierungsaufwendungen der Gruppe bereits signifikant zurückgegangen

sind. Die EBT-Marge liegt mit 1,1 % in der vorgesehenen Bandbreite.

Im zweiten Quartal 2018 hat die Behrens-Gruppe ihr neues, vollautomatisches

Lager mit zusätzlichen 2.000 m2 Fläche am Hauptsitz in Ahrensburg in Betrieb

genommen. Der Standort wird zukünftig als Logistikumschlagplatz der Gruppe

genutzt und mit dem automatisierten Lager werden die Prozesse und die

Lieferkette optimiert sowie Einsparungen bei den externen Lagerkosten

realisiert.

Die Planung für das laufende Jahr 2018 sieht eine Fortsetzung des

Umsatzwachstums und der positiven Geschäftsentwicklung der Behrens-Gruppe

vor. Basierend auf der neuen Produktreihe "Nagelplatten", dem Markenrelaunch

"KMR" sowie der intensiveren Bearbeitung des skandinavischen und belgischen

Marktes wird mit einem Umsatzplus zwischen 1,5 bis 3,0 % gerechnet. Der

Vorstandsvorsitzende Tobias Fischer-Zernin betont: "Entscheidend ist dabei

die Ergebnisseite. Unser Ziel ist, die Brutto-Marge weiter Schritt für

Schritt zu steigern und damit wieder auf das Niveau aus dem Jahr 2016

zurückzukehren. Der Fokus liegt also auf der Qualität der Umsätze und

besonders der Margenentwicklung." Mithilfe der bereits laufenden Maßnahmen

zur Margensteigerung soll die Behrens-Gruppe wieder zu deutlich höheren

Deckungsbeiträgen zurück finden. In 2018 wird mit einer EBIT-Marge zwischen

5,0 % und 6,0 % und einer Jahresergebnis-Marge zwischen 0,5 % und 1,5 %

gerechnet.

Ein weiteres Ziel bleibt die Optimierung der Gesamtfinanzierungsstruktur, um

die Fremdkapitalkosten der Gruppe langfristig deutlich zu reduzieren,

Fälligkeiten weiter aufzuteilen und die Zinslast sukzessive zu reduzieren.

Die Behrens-Gruppe prüft daher aktuell Optionen für die

Anschlussfinanzierung und zur vorzeitigen Rückzahlung der

Unternehmensanleihe 2015/2020.

Weitere Informationen zum ersten Halbjahr 2018 erhalten Sie im

Halbjahresbericht der Joh. Friedrich Behrens AG und des Konzerns unter

www.behrens.ag.

Finanzkalender 2018

13.11.2018 Zinszahlungstermin Behrens Anleihe 2015/2020

29.11.2018 Veröffentlichung Zwischenmitteilung zum III. Quartal 2018

Über die Joh. Friedrich Behrens AG

Die Joh. Friedrich Behrens AG ist einer der europaweit marktführenden

Hersteller von Befestigungstechnik für Holz, mit Holz und holzähnlichen

Werkstoffen.

Die seit über 100 Jahren bestehende Behrens-Gruppe hat ihren Hauptsitz in

Ahrensburg und Tochter- und Beteiligungsunternehmen in Europa und Übersee.

Über diesen Verbund vertreibt sie in Deutschland entwickelte und produzierte

Werkzeugmaschinen (druckluft- und gasbetriebene Nagel- und Klammergeräte)

sowie entsprechende Befestigungsmittel (magazinierte Nägel, Klammern und

Schrauben). Die Marken "BeA" und "KMR" stehen für Spitzenprodukte der

Befestigungstechnik, die sich durch innovative Technologien, höchste

Qualitätsstandards und moderne Fertigungsmethoden auszeichnen.

Weltweit beschäftigt die Behrens-Gruppe über 450 Mitarbeiter und vertreibt

ihre Produkte über Tochtergesellschaften und darüber hinaus mit fest

etablierten Vertretungen in über 40 weiteren Ländern. Zu den Abnehmern

gehören unter anderem Unternehmen aus der holzverarbeitenden Industrie, der

Verpackungsindustrie, der Bauindustrie und der Automobilindustrie. Eine

wesentliche Stärke der Behrens-Gruppe ist neben dem innovativen

Produktangebot, das kontinuierlich optimiert und erweitert wird, die

ausgeprägte Servicephilosophie.

°