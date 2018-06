DGAP-News: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG: Bekanntmachung über die Ausübung der Greenshoe-Option gemäß Artikel 8 lit. f) DelVo 2016/1052 (deutsch)

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG: Bekanntmachung über die Ausübung der Greenshoe-Option gemäß Artikel 8 lit.



f) DelVo 2016/1052

DGAP-News: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG / Schlagwort(e): Sonstiges

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG: Bekanntmachung über die Ausübung der

Greenshoe-Option gemäß Artikel 8 lit. f) DelVo 2016/1052

08.06.2018 / 19:00

Bekanntmachung nach Artikel 5 Absatz 4 b und 5 der Verordnung (EU) Nr.

596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über

Marktmissbrauch ("Marktmissbrauchsverordnung") und gemäß Artikel 8 lit. f)

der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016

über die Durchführung von Stabilisierungsmaßnahmen

Die durch die Earlybird Verwaltungs GmbH, MIG GmbH & Co. Fonds 9 KG, BayBG

Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH und MIG GmbH & Co. Fonds 11 KG dem

Stabilisierungsmanager eingeräumte Option, bis zu 874.999 zusätzliche Aktien

an der NFON AG zum Platzierungspreis in dem Umfang zu erwerben, in dem

Aktien aus einer Wertpapierleihe im Wege der Mehrzuteilung platziert wurden

(sog. Greenshoe-Option), wurde am 08. Juni 2018 von Joh. Berenberg, Gossler

& Co. KG im Umfang von 267.399 Aktien ausgeübt. Der Stabilisierungszeitraum

wurde am 8. Juni 2018 beendet.

Diese Mitteilung und die Informationen, die in ihr enthalten sind, stellen

werde ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von

Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien,

Japan oder in anderen Jurisdiktionen dar, in denen ein solches Angebot

Beschränkungen unterliegen könnte. Die Wertpapiere der Gesellschaft sind

nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von

1933 in der geltenden Fassung (der "Securities Act") oder bei den

Wertpapieraufsichtsbehörden der einzelnen Bundesstaaten der Vereinigten

Staaten registriert. Die Wertpapiere dürfen, außer im Rahmen eines

Ausnahmetatbestands der Registrierungs- und Meldeanforderungen des

Wertpapierrechts der Vereinigten Staaten sowie in Übereinstimmung mit allen

anderen anwendbaren Rechtsvorschriften der Vereinigten Staaten, weder direkt

noch indirekt in den Vereinigten Staaten angeboten, verkauft oder geliefert

werden.

