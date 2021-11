DGAP-News: Jean-Pierre Valenghi wird neuer Leiter Immobilien bei der Baloise (deutsch)

Jean-Pierre Valenghi wird neuer Leiter Immobilien bei der Baloise

Basel, 9. November 2021. Jean-Pierre Valenghi, CEO von newhome.



ch, wird

neuer Leiter Immobilien bei der Baloise Group und verantwortet ab Januar

2022 den gesamten Immobilienbereich mit rund 9 Mrd. CHF an Assets under

Management.

"Die Baloise gehört zu den grössten institutionellen Immobilienbesitzerinnen

in der Schweiz. Der Bereich Immobilien der Baloise Asset Management AG

verwaltet mit ihren über 60 Mitarbeitern ein Portfolio mit mehr als 570

Liegenschaften und 38'000 Mietobjekten. In Anbetracht der strategischen

Relevanz des Immobilienbereichs in der Akquisition von Drittkundengeldern

bis 2025 ist es mir eine grosse Freude, Jean-Pierre Valenghi bei der Baloise

willkommen zu heissen. Nach erfolgreichem Aufbau von newhome.ch zum

drittgrössten Immobilienportal der Schweiz wird er nun seine ausgewiesenen

Fähigkeiten im Immobilienmanagement und im Geschäftsaufbau bei der

Weiterentwicklung der Baloise zum Tragen bringen", freut sich Matthias

Henny, Chief Investment Officer der Baloise Group.

Jean-Pierre Valenghi (CH, 44) ist ein ausgewiesener Experte für

Immobilienstrategie. Er studierte an der ETH Zürich Elektrotechnik sowie

Management and Economics an der Universität Zürich. Nach seinem Einstieg in

den Familienbetrieb Valenghi AG, für den er 14 Jahre lang tätig war,

arbeitete Jean-Pierre Valenghi bis 2013 in verschiedenen

Immobilien-Funktionen bei PwC Schweiz. Zuletzt als Leiter Real Estate

Consulting. Seit 2013 ist er als CEO und CFO für den Aufbau und die

Entwicklung des drittgrössten Schweizer Immobilienportals newhome.ch

verantwortlich.

Jean-Pierre Valenghi ist verheirateter Familienvater mit zwei Kindern und

lebt mit seinem Ehemann in Zürich.

Unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht

FINMA tritt Jean-Pierre Valenghi die Funktion per 1. Januar 2022 an.

