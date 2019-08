DGAP-News: Jacobs Holding übernimmt North American Dental Group (deutsch)

Jacobs Holding übernimmt North American Dental Group

Jacobs Holding übernimmt North American Dental Group

16.08.2019 / 08:00

Zürich - 16. August 2019 - Jacobs Holding hat mit den Aktionären der North

American Dental Group (NADG) ( Abry Partners, The Riverside Company und den

Gründern Ken Cooper und Andrew Matta ( eine Vereinbarung über die Übernahme

des Unternehmens getroffen.



Die partnerschaftlich beteiligten Zahnärzte und

die Gründer werden weiterhin eine Minderheitsbeteiligung am Unternehmen

halten und sich aktiv am Ausbau des Geschäfts in den USA beteiligen. Mit

dieser Akquisition erweitert Jacobs Holding die Präsenz im Bereich

zahnmedizinischer Dienstleistungen erheblich und schafft die erste beidseits

des Atlantiks tätige Zahnarztgruppe. NADG ergänzt die Colosseum Dental Group

(CDG), den führenden europäischen Anbieter von zahnmedizinischen

Dienstleistungen, den die Jacobs Holding in den letzten Jahren aufgebaut

hat. Die beiden Gruppen betreiben zusammen 450 Zahnarztpraxen mit einem

Umsatz von über USD 900 Millionen.

NADG, mit Hauptsitz in Pittsburgh, Pennsylvania, besteht heute aus einem

Netzwerk von über 200 Praxen in 23 regionalen Märkten und 11 Staaten und ist

die am schnellsten wachsende Zahnarztgruppe in dieser Grössenordnung in den

USA. Drei Servicezentren und eine Aus- und Weiterbildungsplattform

ermöglichen den Zahnärzten das komplette Spektrum an hochwertigen

Zahndienstleistungen. Die Gruppe, die unter regionalen und lokalen Marken

tätig ist, zeichnet sich durch ihr innovatives Partnerschafts- und

Beteiligungsmodell sowie eine qualitativ hochwertige Patientenbetreuung aus.

Patrick De Maeseneire, Präsident des Verwaltungsrats von CDG und CEO der

Jacobs Holding, sagte: "Mit der Übernahme von NADG haben wir einen

bedeutenden Meilenstein auf unserem Weg zu einem weltweit führenden

Unternehmen für zahnmedizinische Dienstleistungen erreicht. Der

US-amerikanische Dentalmarkt ist sehr attraktiv und bietet interessante

Wachstumschancen. Das Team um Ken Cooper und Andrew Matta hat eine

unternehmerische Kultur geschaffen, die eine grossartige Plattform

darstellt, um eine aktive Rolle bei der Marktkonsolidierung zu spielen. Mit

ihrem Fokus auf hohe Qualitätsstandards passt NADG perfekt zu unserer Vision

und unseren Werten. "

Ken Cooper, CEO und Gründer von NADG, sagte: "Seit der Gründung im Jahr 2008

haben wir ein erfolgreiches Netzwerk von Kliniken aufgebaut, die unsere

Gemeinden mit einem umfassenden Angebot an zahnmedizinischen

Dienstleistungen versorgen und Zahnärzten die Möglichkeit bieten,

unternehmerisch aktiv zu bleiben. Gemeinsam mit unserem neuen Partner der

Jacobs Holding werden wir unser Wachstum in Nordamerika weiter vorantreiben

und für unsere Patienten, Zahnärzte und Aktionäre Mehrwert schaffen."

Vorbehaltlich der üblichen regulatorischen Genehmigungen wird der Abschluss

im dritten Quartal 2019 erwartet. Über die wirtschaftlichen Einzelheiten der

Transaktion haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Medienkontakte

Jacobs Holding

Andreas Hildenbrand

Lemongrass Communications AG

Phone: +41 79 468 92 35

Email: andreas.hildenbrand@lemongrass.agency

North American Dental Group

Trent Wisser

Phone: +1 330 423 28 41

Email: wissert@nadentalgroup.com

North American Dental Group

Die North American Dental Group (NADG), mit Sitz in Pittsburgh,

Pennsylvania, wurde 2008 von Ken Cooper und Dr. Andrew Matta gegründet, um

im Bereich der Zahnmedizin für Patienten, Ärzte und deren Supportteams eine

neue Form der Arbeitsweise und Betreuung einzuführen. Die Gruppe besteht

heute aus 200 Praxen in 23 regionalen Märkten und 11 Staaten. Die Werte,

einen emotional intelligenten Ansatz zu betreiben, zugängliche Pädagogen zu

sein und eine gesunde Leistungsbereitschaft zu zeigen, werden täglich

gelebt. Mit der Partnerschaft mit Jacobs Holding untermauert NADG den

Pioniergeist der Gründer

Jacobs Holding AG

Die Jacobs Holding AG ist eine weltweit tätige, professionelle

Investmentgesellschaft mit Sitz in Zürich und wurde 1994 vom Unternehmer

Klaus J. Jacobs gegründet. Die Jacobs Holding AG investiert unternehmerisch

in Wachstum und generiert Mehrwert durch die Schaffung langfristiger,

nachhaltiger Marktführer. Alleiniger wirtschaftlicher Nutzniesser der Jacobs

Holding AG ist die Jacobs Foundation, eine der weltweit führenden

gemeinnützigen Stiftungen. Die 1989 von Klaus J. Jacobs und seiner Familie

in Zürich gegründete Stiftung hat sich zum Ziel gesetzt, zukünftige

Generationen nachhaltig zu unterstützen, indem sie ihre Entwicklungschancen

verbessert und sie dabei unterstützt, zu sozial verantwortlichen Mitgliedern

der Gesellschaft zu werden. Die Jacobs Foundation fördert Forschungsprojekte

und Initiativen und unterstützt wissenschaftliche Einrichtungen, um

gesellschaftliche Veränderungen im Bereich der Kinder- und Jugendentwicklung

herbeizuführen. Seit der Gründung der Stiftung im Jahr 1989 wurden kumuliert

über 550 Millionen Franken ausbezahlt.

Abry Partners

Abry ist eine der erfahrensten und erfolgreichsten branchenorientierten

Private-Equity-Firmen in Nordamerika. Seit der Gründung im Jahr 1989 hat das

Unternehmen über 82,0 Milliarden US-Dollar an fremdfinanzierten

Transaktionen und anderen Private-Equity oder Preferred-Equity-Platzierungen

abgeschlossen. Derzeit verwaltet das Unternehmen in seinen aktiven Fonds

über USD 5,0 Milliarden.

The Riverside Company

The Riverside Company ist eine globale Private-Equity-Gesellschaft, die sich

auf Investitionen in Wachstumsunternehmen im Wert von bis zu USD 400

Millionen konzentriert. Seit der Gründung im Jahr 1988 hat Riverside mehr

als 600 Investitionen getätigt. Zu den internationalen Portfolios im Bereich

Private-Equity und Structured-Capital gehören mehr als 100 Unternehmen.

Ende der Medienmitteilung

