DGAP-News: J.P. Morgan AG: Stabilisierungsmaßnahmen (deutsch)

18.08.2021 / 14:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Novem Group SA: Bekanntmachung über die Durchführung von

Stabilisierungsmaßnahmen

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Herausgeber verantwortlich.

WEDER ZUR DIREKTEN NOCH INDIREKTEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER

WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA,

AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE

VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST. ES GELTEN WEITERE

EINSCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE

DIESER PRESSEMITTEILUNG.

18. August 2021

Novem Group SA

Stabilisierungs-Mitteilung

J.P. Morgan AG (Ansprechpartner: Stefan Weiner, Tel: +49 69 71240)

teilt mit, dass J.P. Morgan AG als Stabilisierungsmanager eine

Stabilisierung (im Sinne von Artikel 3.2(d)

Marktmissbrauchsverordnung) in Bezug auf das Angebot der folgenden

Wertpapiere, wie nachstehend angegeben, vorgenommen hat:

Die Wertpapiere:

Emittent: Novem Group SA

Garant (falls vorhanden): Nicht zutreffend

Nominelles Gesamtvolumen: 14.984.848 Stückaktien

Beschreibung: Stückaktien

ISIN LU235631474

Angebotspreis: EUR 16,50

Sonstige Angebotsbedingungen: Nicht zutreffened

Stabilisierung:

Stabilisierungsmanager: JP Morgan AG

Existenz, maximale Größe und 1.954.545 Stückaktien

Einsatzbedingungen der

Mehrzuteilungsoption:

Handelsplatz der Stabilisierung: Prime Standard, Frankfurter

Wertpapierbörse, Xetra

Stabilisierungsmaßnahmen

Datum Menge Ausführungspreis Handels-

platz

(EUR)

19-Jul-21 1.050.000 16,425546 XETR

20-Jul-21 51.429 16,499693 XETR

21-Jul-21 25.479 16,499545 XETR

22-Jul-21 15.947 16,500000 XETR

23-Jul-21 31.710 16,498937 XETR

26-Jul-21 50.646 16,494418 XETR

27-Jul-21 879 16,500000 XETR

30-Jul-21 5.261 16,500000 XETR

02-Aug-21 16 16,500000 XETR

04-Aug-21 1.424 16,500000 XETR

05-Aug-21 424 16,500000 XETR

Stabilisierungspe- Gesamtzahl: Gewichteter

riode: Durchschnittskurs (EUR):

19. Jul 21 - 17. 1.233.215,00 16,436329

Aug 21

Wichtige Hinweise

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar.

Diese Bekanntmachung ist kein Prospekt. Interessierte Anleger sollten ihre

Anlageentscheidung bezüglich der in dieser Bekanntmachung erwähnten

Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage der Informationen aus dem von der

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten

Wertpapierprospekt der Gesellschaft (einschließlich etwaiger Nachträge dazu)

treffen, der unmittelbar nach seiner Billigung veröffentlicht wurde. Kopien

dieses Wertpapierprospekts sind kostenfrei bei der Novem Group SE, sowie,

zur Ansicht in elektronischer Form, auf der Internetseite der Gesellschaft

erhältlich.

Diese Bekanntmachung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten

Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige

Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung unter den Vorschriften des

U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung verkauft oder

zum Verkauf angeboten werden. Falls ein öffentliches Angebot von

Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden sollte,

würde dieses Angebot auf Grundlage eines Wertpapierprospekts durchgeführt,

den Investoren von der Gesellschaft erhalten könnten. Dieser

Wertpapierprospekt würde detaillierte Informationen über die Gesellschaft

und ihre Geschäftsführung, sowie die Finanzinformationen der Gesellschaft,

enthalten. Es findet kein öffentliches Angebot der in dieser Bekanntmachung

genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika statt.

Im Vereinigten Königreich dürfen diese Informationen nur weitergegeben

werden und richten sich nur an (i) professionelle Anleger im Sinne des

Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial

Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung (die "Order"), oder

(ii) vermögende Gesellschaften (high net worth companies), die unter Artikel

49(2)(a) bis (d) der Order fallen (alle diese Personen werden hierin

zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet). Die Wertpapiere sind

ausschließlich für Relevante Personen erhältlich, und jede Einladung zur

Zeichnung, zum Kauf oder anderweitigem Erwerb solcher Wertpapiere bzw. jedes

Angebot hierfür oder jede Vereinbarung hierzu wird nur mit Relevanten

Personen eingegangen. Jede Person, die keine Relevante Person ist, sollte

nicht aufgrund dieser Bekanntmachung handeln oder sich auf diese

Bekanntmachung oder ihren Inhalt verlassen.

In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ('EWR') außer

Deutschland in denen die Verordnung (EU) 2017/1129 in ihrer geltenden

Fassung ('Prospektverordnung') gilt (die 'Relevanten Mitgliedstaaten'),

richtet sich diese Mitteilung und jedes Angebot, welches im Nachgang dazu

erfolgt, nur an Personen, bei denen es sich um 'qualifizierte Anleger' im

Sinne von Artikel 2 lit. e der Prospektverordnung ('Qualifizierte Anleger')

handelt. Bei jeder Person in den Relevanten Mitgliedstaaten, die im Rahmen

eines Angebots Wertpapiere erwirbt oder der Wertpapiere angeboten werden

(ein 'Investor'), wird davon ausgegangen, dass sie zugesichert und

zugestimmt hat, ein Qualifizierter Anleger zu sein. Bei jedem Investor wird

ferner angenommen, dass er zugesichert und zugestimmt hat, dass die von ihm

im Rahmen des Angebots erworbenen Wertpapiere nicht für Personen im EWR mit

Ausnahme Qualifizierter Anleger oder Personen in Deutschland oder anderen

Relevanten Mitgliedstaaten (mit gleichartigen Rechtsvorschriften) erworben

werden, für die der Anleger nach freiem Ermessen Entscheidungen treffen

darf, und dass die Wertpapiere nicht zum Angebot oder Weiterverkauf im EWR

erworben wurden, wenn dies dazu führen würde, dass die Novem Group SE oder

ein mit diesen verbundenes Unternehmen gemäß Artikel 3 der

Prospektverordnung zur Veröffentlichung eines Prospekts verpflichtet wären.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser

Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan, oder

an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan ansässigen oder

wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden.

°