DGAP-News: JUST - EVOTEC BIOLOGICS UND OLOGY BIOSERVICES KOOPERIEREN BEI DER ANTIKÖRPERENTWICKLUNG GEGEN DAS CORONAVIRUS (deutsch)

JUST - EVOTEC BIOLOGICS UND OLOGY BIOSERVICES KOOPERIEREN BEI DER ANTIKÖRPERENTWICKLUNG GEGEN DAS CORONAVIRUS

JUST - EVOTEC BIOLOGICS UND OLOGY BIOSERVICES KOOPERIEREN BEI DER

ANTIKÖRPERENTWICKLUNG GEGEN DAS CORONAVIRUS

30.04.2020 / 07:30

* PARTNERSCHAFT IST TEIL EINES VERTRAGS ÜBER DIE ENTWICKLUNG UND

HERSTELLUNG MONOKLONALER ANTIKÖRPER ZUR BEHANDLUNG UND PRÄVENTION VON

SARS-COV-2-INFEKTIONEN, MIT DEM OLOGY BIOSERVICES VOM US-AMERIKANISCHEN

VERTEIDIGUNGSMINISTERIUM (DEPARTMENT OF DEFENSE) BEAUFTRAGT WURDE

* JUST - EVOTEC BIOLOGICS LEISTET ANTIKÖRPER-SCREENING UND ANALYTISCHE

CHARAKTERISIERUNG VON ANTIKÖRPERN GEGEN COVID-19

Hamburg, 30. April 2020: Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT,

MDAX/TecDAX, ISIN: DE0005664809) gab heute bekannt, dass ihr

Tochterunternehmen Just - Evotec Biologics, Inc. mit Sitz in Seattle, USA,

eine Partnerschaft mit Ology Bioservices Inc. ("Ology Bio") zur Evaluierung

und analytischen Charakterisierung von Antikörpern gegen SARS-CoV-2

eingegangen ist. Die Kooperation ist Teil eines Vertrags über die

Entwicklung und Herstellung monoklonaler Antikörper zur Behandlung und

Prävention von SARS-CoV-2-Infektionen, mit dem das Joint Program Executive

Office for Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Defense Enabling

Biotechnologies ("JPEO-CBRND-EB") des US-amerikanischen

Verteidigungsministeriums Ology Bio beauftragt hat.

Die Arbeit wird vom Büro des Staatssekretärs im Verteidigungsministerium für

Gesundheit mit Mitteln der Defense Health Agency unterstützt.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Just - Evotec Biologics Ology Bio zuarbeiten

und ihre in silico-Tools einsetzen, um bestimmte Antikörper gegen SARS-CoV-2

zu screenen. Die Antikörper werden von Ology Bio bereitgestellt und stammen

von genesenden COVID-19-Patienten. Just - Evotec Biologics' Abacus(TM) und

ihre analytischen Tools werden dazu beitragen, Antikörper mit bestimmten

erwünschten Eigenschaften für die Herstellung und Lagerung auszuwählen.

Sobald das endgültige Set von Antikörpern ausgewählt und im kleinen Maßstab

von Ology Bio hergestellt worden ist, wird Material zur Evaluierung der

biophysikalischen Eigenschaften und für potenzielle weitere Modifikationen

nach der Translation an Just - Evotec Biologics übersendet.

Die schnelle Evaluierung von Antikörpern gegen SARS-CoV-2 wird die Qualität

der antikörperbasierten Therapeutika, die im Rahmen der Zusammenarbeit

ausgewählt werden, verbessern und zusätzliche Sicherheit für die

anschließende Translation in den großen Herstellungsmaßstab geben.

Dr. Craig Johnstone, Chief Operating Officer von Evotec, kommentierte:

"Antikörper genesender Patienten lassen sich nicht unbedingt in stabile,

herstellbare Biotherapeutika übersetzen. Unser in silico-Ansatz Abacus(TM)

kann die Kandidaten mit den besten Eigenschaften für die Herstellung aus

einer großen Zahl von Antikörpern auswählen und damit die Wahrscheinlichkeit

signifikant erhöhen, schnell mit der Herstellung eines hochqualitativen

Biotherapeutikums beginnen zu können."

"Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit dem hochinnovativen und

professionellen Team von Just - Evotec Biologics, das uns bei unserem Ziel

unterstützen wird, möglichst schnell ein antikörperbasiertes Medikament

gegen COVID-19 herzustellen", sagte Ron Cobb, Ph.D., Chief Scientific

Officer von Ology Bio.

Finanzielle Details der Vereinbarung wurden nicht bekanntgegeben.

ÜBER OLOGY BIOSERVICES, INC.

Ology Bioservices ist eine in Privatbesitz befindliche

Full-Service-Organisation zur Herstellung von Auftragsentwicklungen (engl.

Contract Development Manufacturing Organisation, "CDMO"), die sowohl

Regierungs- als auch gewerbliche Kunden betreut und sich auf die Herstellung

biologischer Arzneimittelsubstanzen vom frühen Stadium bis zum kommerziellen

Produkt spezialisiert hat. Das Unternehmen verfügt in seiner hochmodernen

Einrichtung des Verteidigungsministeriums in Florida für fortschrittliche

Entwicklung und Fertigung über eine Fläche von 183.000 Quadratmetern für

Fertigung, Prozessentwicklung und Qualitätssicherung. Die Infrastruktur des

Unternehmens bietet seinen Kunden einzigartige Dienstleistungen,

einschließlich umfassender behördlicher Unterstützung von der Präklinik über

die Lizenzierung, Betriebsunterstützung für klinische Studien und

bioanalytische Tests bis hin zur CGMP-Herstellung bis zur

Biosicherheitsstufe 3 (BSL3). Ology Bioservices verfügt über 20 Jahre

Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Arzneimitteln und Biologika

für die US-Regierung und hat dafür bereits Regierungsaufträge in Höhe von

insgesamt mehr als 500 Mio. $ erhalten. Das Team von Ology Bioservices

verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Herstellung, Entwicklung und

Lizenzierung von Impfstoffen und Protein- / Antikörpertherapeutika. Weitere

Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter

www.ologybio.com.

ÜBER JPEO-CBRND

Das Joint Program Executive Office for Chemical, Biological, Radiological

and Nuclear Defense ist die federführende Stelle des Gemeinsamen Dienstes

für Entwicklung, Beschaffung, Einsatz und Life-Cycle-Support von chemischer,

biologischer, radiologischer und nuklearer Verteidigungsausrüstung und

medizinischen Gegenmaßnahmen. Als effektives Beschaffungsprogramm geben wir

den Mitgliedern des Dienstes und den Ersthelfern leistungs- und tragfähige

Systeme an die Hand, wann und wo immer sie benötigt werden, und zwar zu

einem erschwinglichen Preis. Unsere Vision ist eine belastbare Joint Force,

die in der Lage ist, unbelastet von einer chemischen, biologischen,

radiologischen oder nuklearen Umgebung zu kämpfen und zu siegen; sie wird

durch innovative und hochmoderne Lösungen unterstützt. JPEO Enabling

Biotechnologies (EB) ist eine Organisation, die zu dem Zweck gegründet

wurde, während einer Krise medizinische Lösungen gegen künftige Bedrohungen

anzubieten.

ÜBER JUST - EVOTEC BIOLOGICS

Just - Evotec Biologics, ein Unternehmen im Evotec-Konzern, ist ein

einzigartiges Plattformunternehmen, das Design, Entwicklung und Herstellung

von Biologika integriert. Mit ihrer umfassenden Erfahrung in den Bereichen

Protein-, Verfahrens- und Herstellungswissenschaften hat das Team von Just

gemeinsam die wissenschaftlichen und technischen Hürden überwunden, die den

Zugang zu lebensverändernden Proteintherapeutika behindern - vom Design

therapeutischer Moleküle bis zum Design der Produktionsanlagen, in denen sie

hergestellt werden. Unser Fokus liegt darauf, mit wissenschaftlichen und

technologischen Innovationen einen globalen Markt zu erschließen und

Mehrwert zu schaffen. Erfahren Sie mehr unter www.just.bio.

ÜBER EVOTEC SE

Evotec ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in

Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma-

und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen,

Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze

zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Wir sind

weltweit tätig und unsere mehr als 3.000 Mitarbeiter bieten unseren Kunden

qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der

Wirkstoffforschung und -entwicklung an. Dabei decken wir alle Aktivitäten

vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an

Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen

zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen

Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und

Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen

Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und

Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten,

Atemwegserkrankungen, Fibrose, seltene Krankheiten und Frauengesundheit ist

Evotec heute einzigartig positioniert. Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre

Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen,

präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet

in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim,

Bristol-Myers Squibb, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda,

UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer

Homepage www.evotec.com und folgen Sie uns auf @Evotec.

