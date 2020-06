DGAP-News: JUST - EVOTEC BIOLOGICS KOOPERIERT MIT ABL BEI DER ANTIKÖRPER-ENTWICKLUNG GEGEN HIV (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

JUST - EVOTEC BIOLOGICS KOOPERIERT MIT ABL BEI DER ANTIKÖRPER-ENTWICKLUNG GEGEN HIV

^

DGAP-News: Evotec SE / Schlagwort(e): Sonstiges

JUST - EVOTEC BIOLOGICS KOOPERIERT MIT ABL BEI DER ANTIKÖRPER-ENTWICKLUNG

GEGEN HIV

08.06.2020 / 11:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

* JUST - EVOTEC BIOLOGICS LEISTET PROZESSENTWICKLUNG FÜR CGMP-HERSTELLUNG

BREIT NEUTRALISIERENDER ANTIKÖRPER GEGEN HIV ZUR ERPROBUNG IN DER

KLINISCHEN PHASE I

Hamburg, 08. Juni 2020: Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT,

MDAX/TecDAX, ISIN: DE0005664809) gab heute bekannt, dass ihr

Tochterunternehmen Just - Evotec Biologics, Inc. mit Sitz in Seattle, USA,

eine Partnerschaft mit Advanced BioScience Laboratories, Inc. ("ABL")

eingegangen ist, einem globalen Auftragsentwickler und -hersteller (engl.

contract development and manufacturing organisation "CDMO"), der für die

U.S.-Regierung und die biopharmazeutische Industrie tätig ist. Das Projekt

wird zu 100% aus öffentlichen Mitteln der US-Regierung finanziert. Der

Rahmen ist ein 318,5 Mio. $-Vertrag vom National Institute of Allergy and

Infectious Diseases, von den National Institutes of Health, sowie dem

Department of Health and Human Services mit der Vertragsnummer

HHSN272201700010I/HHSN27200009.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Just - Evotec Biologics einen

hocheffizienten Prozess für die cGMP-Produktion eines breit

neutralisierenden Antikörpers (engl. broadly neutralising antibody, "bnAb")

gegen HIV für die klinische Phase I Erprobung designen. Just - Evotec

Biologics wird ABL mit skalierbaren Entwicklungsprozessen unterstützen, die

zur Produktion des Antikörpers in einem passenden Maßstab geeignet sind und

die cGMP-Bedingungen für klinische Studien am Menschen erfüllen. Im Rahmen

der Vereinbarung wird Just - Evotec Biologics zudem eine Produktformulierung

für die klinische Verabreichung gestalten und das Projekt mit

Assayentwicklung sowie Stabilitäts- und Freigabetests unterstützen.

Andrew Arrage, Sr. Vice President, Business Development bei ABL,

kommentierte: "Wir wertschätzen unsere Partnerschaft mit Just - Evotec

Biologics als Zulieferer für die Entwicklung dieses wichtigen Produkts. Die

Kombination aus ABLs Ansatz für partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den

Entwicklungskapazitäten von Just - Evotec Biologics werden die

Bereitstellung von klinischem Material bis zum Ende des Jahres 2020

ermöglichen."

Dr. Craig Johnstone, Chief Operating Officer von Evotec, kommentierte: "Wir

freuen uns sehr, mit der Technologieplattform von Just - Evotec Biologics

ABL und den Fortschritt dieses wichtigen Antikörpermoleküls gegen HIV

unterstützen zu können. Unsere Erfahrung mit bnAbs wird außerdem zu unserem

Ziel beitragen, hocheffiziente Produktionsprozesse zu entwickeln und damit

die Verfügbarkeit bezahlbarer Biologika global zu erhöhen."

Finanzielle Details der Vereinbarung wurden nicht bekanntgegeben.

ÜBER ADVANCED BIOSCIENCE LABORATORIES, INC.

ABL ist ein führendes Unternehmen in der Auftragsforschung, -entwicklung und

-herstellung, das jahrzehntelange bahnbrechende Wissenschaft und

Fertigungskompetenz nutzt, um die Entwicklung innovativer Therapien und

Impfstoffe voranzutreiben. ABL verfügt über umfangreiche Erfahrung in der

Zusammenarbeit mit verschiedenen Organisationen - einschließlich Industrie,

Regierung und akademischen Einrichtungen - um sie bei der Verbesserung der

öffentlichen Gesundheit zu unterstützen. ABL unterhält globale

GMP-Einrichtungen, die den US-amerikanischen und europäischen

Regulierungsstandards entsprechen, und bietet GMP-Herstellung von

virusbasierten onkolytischen Therapien, Gentherapien, Impfstoffen und

proteinbasierten immuntherapeutischen Produkten. Die CDMO-Dienstleistungen

von ABL umfassen die Herstellung von Arzneimitteln in großen Mengen, das

Abfüllen von Arzneimitteln, die Entwicklung von Prozessen und Assays sowie

bioanalytische Tests. ABL ist Teil des französischen Bioindustrie-Konzerns

Institut Mérieux, der durch die komplementären Ansätze seiner Unternehmen in

den Bereichen Diagnose, Immuntherapie, Lebensmittelsicherheit und Ernährung

gegen Infektionskrankheiten und Krebs kämpft.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.ablinc.com oder kontaktieren Sie

uns.

Medienkontakt Advanced Bioscience Laboratories, Inc:

Kathy A. Williams

Director, Global Strategy & Marketing

301.885.7293

kathy.williams@ablinc.com

ÜBER JUST - EVOTEC BIOLOGICS

Just - Evotec Biologics, ein Unternehmen im Evotec-Konzern, ist ein

einzigartiges Plattformunternehmen, das Design, Entwicklung und Herstellung

von Biologika integriert. Mit ihrer umfassenden Erfahrung in den Bereichen

Protein-, Verfahrens- und Herstellungswissenschaften hat das Team von Just

gemeinsam die wissenschaftlichen und technischen Hürden überwunden, die den

Zugang zu lebensverändernden Proteintherapeutika behindern - vom Design

therapeutischer Moleküle bis zum Design der Produktionsanlagen, in denen sie

hergestellt werden. Unser Fokus liegt darauf, mit wissenschaftlichen und

technologischen Innovationen einen globalen Markt zu erschließen und

Mehrwert zu schaffen. Erfahren Sie mehr unter www.just.bio.

ÜBER EVOTEC SE

Evotec ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in

Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma-

und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen,

Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze

zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Wir sind

weltweit tätig und unsere mehr als 3.000 Mitarbeiter bieten unseren Kunden

qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der

Wirkstoffforschung und -entwicklung an. Dabei decken wir alle Aktivitäten

vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an

Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen

zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen

Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und

Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen

Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und

Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten,

Atemwegserkrankungen, Fibrose, seltene Krankheiten und Frauengesundheit ist

Evotec heute einzigartig positioniert. Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre

Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen,

präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet

in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim,

Bristol-Myers Squibb, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda,

UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer

Homepage www.evotec.com und folgen Sie uns auf @Evotec.

ZUKUNFTSBEZOGENE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte vorausschauende Angaben, die

Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Diese Aussagen geben die Meinung von

Evotec zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wieder. Derartige

zukunftsbezogene Aussagen sind weder Versprechen noch Garantien, sondern

hängen von vielen Risiken und Unwägbarkeiten ab, von denen sich viele der

Kontrolle des Managements von Evotec entziehen. Dies könnte dazu führen,

dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Prognosen in diesen

zukunftsbezogenen Aussagen abweichen. Wir übernehmen ausdrücklich keine

Verpflichtung, vorausschauende Aussagen hinsichtlich geänderter Erwartungen

der Parteien oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände,

auf denen diese Aussagen beruhen, öffentlich zu aktualisieren oder zu

revidieren.

Kontakt Evotec SE:

Gabriele Hansen, SVP Corporate Communications, Marketing & Investor

Relations, Tel.: +49.(0)40.56081-255, gabriele.hansen@evotec.com

---------------------------------------------------------------------------

08.06.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Evotec SE

Manfred Eigen Campus / Essener Bogen 7

22419 Hamburg

Deutschland

Telefon: +49 (0)40 560 81-0

Fax: +49 (0)40 560 81-222

E-Mail: info@evotec.com

Internet: www.evotec.com

ISIN: DE0005664809

WKN: 566480

Indizes: MDAX, TecDAX

Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime

Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg,

Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1065129

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1065129 08.06.2020

°