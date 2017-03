DGAP-News: JDC Group schließt 2016 mit Rekordquartal ab (deutsch)

JDC Group schließt 2016 mit Rekordquartal ab

^ DGAP-News: JDC Group AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Jahresergebnis JDC Group schließt 2016 mit Rekordquartal ab

06.03.2017 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

- Vorläufiger Umsatz Q4 2016 steigt um 13,6 % auf 22,5 Mio. EUR, vorläufiger Umsatz 2016 wächst um 2,4 % auf 77,2 Mio. EUR

- Vorläufiges EBITDA Q4 2016 vervielfacht sich bei einer EBITDA Marge von 8,9% auf 2,0 Mio. EUR, vorläufiges EBITDA 2016 verdoppelt sich auf 2,7 Mio. EUR

- Neue Ergebnisdimension nach Bestandszukäufen materialisiert sich erstmals im Quartalsergebnis

- Digitalisierungsstrategie beschleunigt Transformation des Geschäftsmodells

Die JDC Group AG (ISIN DE000A0B9N37) hat das Geschäftsjahr 2016 erfolgreich abgeschlossen. Auf Basis der heute veröffentlichten vorläufigen und noch untestierten Geschäftszahlen stieg der Umsatz im vierten Quartal um 13,6 % auf 22,5 Mio. EUR (Q4 2015: 19,8 Mio. EUR). Die Ergebnissteigerung fiel im noch deutlicher aus. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) vervielfachte sich auf 2,0 Mio. EUR (Q4 2015: 0,1 Mio. EUR), was einer EBITDA-Marge von 8,9 % entspricht (Q4 2015: 0,5 %).

Der Umsatz im Gesamtjahr 2016 stieg auf 77,2 Mio. EUR (2015: 75,4 Mio. EUR), während sich das EBITDA mit 2,7 Mio. EUR trotz erheblicher Transaktionskosten für Bestandskäufe und Einmaleffekten (rd. 0,5 Mio. EUR) mehr als verdoppelte (2015: 1,3 Mio. EUR).

Maßgeblicher Treiber dieser Entwicklung war der Geschäftsbereich Advisortech, in dem das Unternehmen seit Mitte 2016 umfangreiche Zukäufe von Versicherungsbeständen abgeschlossen hat. Hierdurch gelang es, hochrentable Versicherungsportfolios zu attraktiven Konditionen in den Bestand der JDC Group zu transferieren.

2017 plant die JDC Group, ihren Weg in die Digitalisierung weiter zu forcieren und so die Transformation des Unternehmens vom klassischen Maklerpool hin zum führenden digitalen Verwalter von Versicherungen und Finanzanlagen zu beschleunigen. Aus diesem Grund wurde Herr Stefan Bachmann (30) als Chief Digital Officer in den Vorstand des Unternehmens berufen. Herr Bachmann war zuvor Finance & Fintech Industry Manager bei Google Deutschland und leitete zuletzt das "German Fintech Program" von Google.

Auch der Geschäftsbereich Advisory, der den klassischen Vertriebszweig der JDC Group abbildet, entwickelte sich mit einem sehr guten Jahresendgeschäft vielversprechend.

Insgesamt stellten sich Umsatz und EBITDA auf vorläufiger Basis wie folgt dar:

Q4 2016 Q4 2015 Delta 2016 2015 Delta [mEUR] [mEUR] [%] [mEUR] [mEUR] [%] Umsatz 22,5 19,8 13,6 77,2 75,4 2,4 davon 18,0 16,0 12,5 61,1 60,3 1,3 Advisortech davon Advisory 7,2 6,2 16,1 23,3 22,0 5,9 EBITDA 2,0 0,1 >100 2,7 1,3 >100 EBITDA-Marge 8,9 0,5 3,5 1,7 [%]

Im Jahr 2017 werden die Erträge aus den im vergangenen Jahr zugekauften Versicherungsbeständen erstmals über volle zwölf Monate in die Geschäftszahlen einfließen. Gleichzeitig entfallen jedoch Transaktionskosten aus den Zukäufen, die das Ergebnis 2016 noch mit Einmaleffekten belastet haben.

Vor dem Hintergrund der Gewinnung mehrerer größerer Maklerkunden und des startenden Osteuropa-Geschäftes geht der Vorstand der JDC Group im laufenden Geschäftsjahr von einer nachhaltig positiven Umsatz- und Ergebnisentwicklung aus. Für 2017 erwartet das Unternehmen einen weiteren Umsatzanstieg auf 85,0 Mio. bis 95,0 Mio. EUR sowie eine annähernde Verdoppelung des EBITDA auf 5,0 bis 6,0 Mio. EUR.

Die finalen, geprüften Zahlen zum Geschäftsjahr 2016 plant das Unternehmen am 27. April 2017 zu veröffentlichen. Weitere Informationen zur JDC Group AG finden Sie unter www.jdcgroup.de.

Kontakt Ingo Middelmenne Investor Relations JDC Group AG Telefon: +49 611 3353 514 E-Mail: middelmenne@jdcgroup.de

Über die JDC Group AG

Die JDC Group AG (ISIN: DE000A0B9N37) steht für moderne Finanzberatung und intelligente Finanztechnologie für Berater und Kunden. Im Geschäftsbereich "Advisortech" bieten wir über die Jung, DMS & Cie.-Gruppe moderne Beratungs- und Verwaltungstechnologien für unsere Kunden und Berater. Während viele Vertriebe und Vertriebspartner den technologischen Wandel als Problem und die jungen Fintech-Firmen als neue Wettbewerber sehen, sehen wir den Faktor "Technologie" als große Chance. Lösungen aus dem Geschäftsbereich "Advisortech" werden Beratern zukünftig helfen, ihre Kunden noch besser zu betreuen und im Ergebnis mehr Umsatz zu generieren. Im Segment "Advisory" vermitteln wir über die FiNUM.-Gruppe Finanzprodukte an private Endkunden über freie Berater, Vermittler und Finanzvertriebe. Mit mehr als 16.000 angeschlossenen Vertriebspartnern, rund 1.200.000 Endkunden, einem betreuten Bestand von mehr als 4,5 Milliarden Euro und mehr als 1,4 Milliarden Produktabsatz pro Jahr sind wir einer der Marktführer im deutschsprachigen Raum.

Disclaimer:

Die Vorstände der JDC Group AG halten eine wesentliche Beteiligung an der JDC Group AG und haben ein Eigeninteresse an Art und Inhalt der in dieser Mitteilung gegebenen Informationen.

---------------------------------------------------------------------------

06.03.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

550435 06.03.2017

°