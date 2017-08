DGAP-News: JDC Group AG: JDC Group setzt positive Entwicklung im ersten Halbjahr fort (deutsch)

JDC Group AG: JDC Group setzt positive Entwicklung im ersten Halbjahr fort

JDC Group setzt positive Entwicklung im ersten Halbjahr fort

- Umsatzerlöse steigen um rund 10 Prozent auf 40,3 Mio. EUR

- EBITDA mit 1,7 Mio. EUR vervielfacht

- Ausblick für Gesamtjahr 2017 bestätigt

Die JDC Group AG (ISIN DE000A0B9N37) bestätigt mit dem heute veröffentlichten Zwischenabschluss für das erste Halbjahr 2017 ihre positive Umsatz- und Ergebnisentwicklung. Nachdem das Unternehmen das erste Quartal 2017 mit Rekordzuwächsen im Umsatz und im Ergebnis abgeschlossen hatte, unterstreichen nun auch die Kennzahlen für das erste Halbjahr 2017, dass die JDC Group nachhaltig weiter wächst und die Digitalisierung der Versicherungsbranche als ein führender Advisortech-Anbieter in Europa weiter vorantreibt.

Der Umsatz ist im Halbjahresvergleich um 10,0 Prozent auf 40,3 Mio. EUR gestiegen (1. HJ 2016: 36,6 Mio. EUR). Im zweiten Quartal stieg der Umsatz um rund 7 Prozent auf 20,4 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahresquartal (Q2 2016: 19,1 Mio. EUR).

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) vervielfachte sich auf 1,7 Mio. EUR (1. HJ 2016: 0,4 Mio. EUR). Die EBITDA-Marge erhöhte sich entsprechend von 1,0 Prozent auf 4,2 Prozent. Im zweiten Quartal stieg das EBITDA auf 0,6 Mio. EUR nach 0,1 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) ist trotz der hohen Abschreibungen auf die erworbenen Kundenbestände mit 0,2 Mio. EUR ebenfalls positiv (1. HJ 2016: minus 0,5 Mio. EUR).

"Den dynamischen Jahresauftakt 2017 haben wir auch im zweiten Quartal fortsetzen können und erwarten mit einem starken vierten Quartal 2017 deutlich steigende Erträge für das Gesamtjahr", erklärt Ralph Konrad, Finanzvorstand der JDC Group. "Damit bekräftigen wir unseren Ausblick für das Gesamtjahr 2017 mit einem Umsatz von 85 bis 95 Mio. EUR und einem EBITDA von 5 bis 6 Mio. EUR."

Die anhaltende operative Stärke des Unternehmens wird auch von der Entwicklung der weiteren Kennzahlen untermauert. Die Eigenkapitalquote stieg zum Quartalsende auf 41,8 Prozent nach 40,7 Prozent zum Jahresende.

Der Umsatz des Geschäftsbereichs Advisory steigerte sich um rund 11 Prozent auf 33,0 Mio. EUR und der Geschäftsbereich Advisortech konnte seinen Umsatz sogar um rund 14 Prozent auf 11,7 Mio. EUR steigern.

Die wesentlichen Kennzahlen des zweiten Quartals und des ersten Halbjahrs 2017 stellen sich wie folgt dar:

(in TEUR) Q2 2017 Q2 2016 Abw. YTD 2017 YTD 2016 Abw. Umsatzerlöse 20.438 19.056 7% 40.327 36.624 10% - davon Advisortech 16.288 15.363 6% 33.014 29.680 11% - davon Advisory 6.163 5.341 15% 11.684 10.264 14% - davon Holding/Kons. -2.013 -1.649 -22% -4.371 -3.320 -32% EBITDA 581 146 >100% 1.712 368 >100% EBIT -205 -264 22% 159 -472 >100% EBT -476 -459 -4% -338 -907 63% Konzernergebnis -606 -543 -12% -582 -776 25% Ergebnis je Aktie -0,05 -0,05 0% -0,05 -0,07 32% "Durch die Digitalisierung unserer internen Prozesse sind wir neben unserem klassischen Einzel-Maklergeschäft inzwischen der ideale Partner für Großmakler, Vertriebe und Banken, die kostengünstige Outsourcing-Lösungen für die Abwicklung ihres Versicherungsgeschäftes suchen", erläutert Dr. Sebastian Grabmaier, CEO der JDC Group die Strategie der Gruppe: "Wir entwickeln uns mehr und mehr zum führenden digitalen Verwalter von Versicherungen und Finanzanlagen für Finanzintermediäre."

Über die JDC Group AG

Die JDC Group AG (ISIN: DE000A0B9N37) steht für moderne Finanzberatung und intelligente Finanztechnologie für Berater und Kunden. Im Geschäftsbereich "Advisortech" bieten wir über die Jung, DMS & Cie.-Gruppe moderne Beratungs- und Verwaltungstechnologien für unsere Kunden und Berater. Während viele Vertriebe und Vertriebspartner den technologischen Wandel als Problem und die jungen Fintech-Firmen als neue Wettbewerber sehen, sehen wir den Faktor "Technologie" als große Chance. Lösungen aus dem Geschäftsbereich "Advisortech" werden Beratern zukünftig helfen, ihre Kunden noch besser zu betreuen und im Ergebnis mehr Umsatz zu generieren. Im Segment "Advisory" vermitteln wir über die FiNUM.-Gruppe Finanzprodukte an private Endkunden über freie Berater, Vermittler und Finanzvertriebe. Mit mehr als 16.000 angeschlossenen Vertriebspartnern, rund 1.200.000 Endkunden, einem betreuten Bestand von mehr als 4,5 Milliarden Euro und mehr als 1,4 Milliarden Produktabsatz pro Jahr sind wir einer der Marktführer im deutschsprachigen Raum.

Disclaimer:

Die Vorstände der JDC Group AG halten eine wesentliche Beteiligung an der JDC Group AG und haben ein Eigeninteresse an Art und Inhalt der in dieser Mitteilung gegebenen Informationen.

