DGAP-News: JDC Group AG: JDC Group AG erweitert Vorstand (deutsch)

JDC Group AG: JDC Group AG erweitert Vorstand

DGAP-News: JDC Group AG / Schlagwort(e): Personalie JDC Group AG: JDC Group AG erweitert Vorstand

28.02.2017 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Google Manager Stefan Bachmann wechselt in den Vorstand der JDC Group

- Google's Fintech Industry Lead übernimmt neu geschaffene Position des Chief Digital Officers bei JDC

- Marktführerschaft im Segment Insurtech angestrebt

- Strategische Weiterentwicklungen bei JDC's Online Vergleichs-Plattform Geld.de und dem Digital Wallet allesmeins

Die JDC Group, das führende Advisortech Unternehmen in Europa, holt einen der deutschen Top-Experten für Fintech und digitale Transformation im Banking in seinen Vorstand. Stefan Bachmann (30) war zuvor Finance & Fintech Industry Manager von Google in Deutschland, verantwortete sechs Jahre lang in verschiedenen Positionen die Betreuung und Beratung von Kunden aus der Finanzbranche und leitete zuletzt Google's German Fintech Program.

Wie bereits angekündigt, will JDC seine Insurtech Smartphone-Applikation allesmeins zum führenden digitalen Manager für Versicherungen und Finanzanlagen auf dem Handy des Kunden ausbauen und diese mit der im Sommer 2016 erworbenen Vergleichsplattform Geld.de perspektivisch zusammenführen. Geld.de soll damit zum Asset-Klassen übergreifenden Robo Advisor, also zu einem vollautomatisierten Online-Beratungstool für Endkunden, ausgebaut werden und dies nicht nur im Kapitalanlagebereich, sondern -bislang einmalig in Deutschland- auch im Versicherungsgeschäft.

Stefan Bachmann soll diese Entwicklung maßgeblich mitverantworten und JDC mittelfristig zum führenden Insurtech in Deutschland ausbauen. Knapp 1,2 Millionen Kunden und über 16.000 angeschlossene Finanzberater in Deutschland, Österreich und Osteuropa bieten hierfür eine hervorragende Basis.

"Wir freuen uns darüber, dass wir Stefan Bachmann für den Vorstand der JDC gewinnen konnten", freut sich JDC CEO Dr. Sebastian Grabmaier über den Coup. "Stefan wird mit seinem Know-how im Online-Geschäft den JDC-Vorstand perfekt verstärken: Im Back-Office sind wir hinsichtlich Digitalisierung und Prozessoptimierung bereits zukunftsfähig aufgestellt und können interessante Großkunden für unsere Plattform gewinnen. Stefan bringt nun alle Erfahrung und Kompetenzen zur weiteren Digitalisierung der Kundenschnittstelle mit, die wir zur strategischen Weiterentwicklung von allesmeins und Geld.de benötigen."

"Während viele der Insurtech-Start-Ups Probleme bei der Kundenakquise haben und daher in ihrer Entwicklung stagnieren, bietet JDC die ideale Kombination aus Plattform und Netzwerk für die schnelle Umsetzung der Insurtech-Innovationen im Versicherungs- und Kapitalanlage-Markt." sagt Stefan Bachmann "Über die Vielzahl der angeschlossenen Makler und Intermediäre kommt die JDC aus meiner Sicht schneller und günstiger als jede andere Plattform zum Point-of-Sale und hat damit die besten Voraussetzungen für eine marktführende Stellung. Dieses starke Setup motiviert mich zu der sehr spannenden Aufgabe, der von JDC eingeschlagenen Entwicklung einer marktführenden Fintech-Strategie zum Durchbruch zu verhelfen."

Weitere Informationen zur JDC Group AG finden Sie unter www.jdcgroup.de.

Kontakt

Ingo Middelmenne Head of Investor Relations JDC Group AG Telefon: +49 611 3353 514 E-Mail: middelmenne@jdcgroup.de

Über die JDC Group AG

Die JDC Group AG (ISIN: DE000A0B9N37) steht für moderne Finanzberatung und intelligente Finanztechnologie für Berater und Kunden. Im Geschäftsbereich "Advisortech" bieten wir über die Jung, DMS & Cie.-Gruppe moderne Beratungs- und Verwaltungstechnologien für unsere Kunden und Berater. Während viele Vertriebe und Vertriebspartner den technologischen Wandel als Problem und die jungen Fintech-Firmen als neue Wettbewerber sehen, sehen wir den Faktor "Technologie" als große Chance. Lösungen aus dem Geschäftsbereich "Advisortech" werden Beratern zukünftig helfen, ihre Kunden noch besser zu betreuen und im Ergebnis mehr Umsatz zu generieren. Im Segment "Advisory" vermitteln wir über die FiNUM.-Gruppe Finanzprodukte an private Endkunden über freie Berater, Vermittler und Finanzvertriebe. Mit mehr als 16.000 angeschlossenen Vertriebspartnern, rund 1,2 Mio. Endkunden, einem betreuten Bestand von mehr als 4,5 Mrd. Euro und rund 1,4 Mrd. Produktabsatz pro Jahr sind wir einer der Marktführer im deutschsprachigen Raum.

Über Stefan Bachmann

Stefan Bachmann ist seit über sechs Jahren bei Google mit für das Finanzgeschäft in Deutschland verantwortlich und hat maßgeblich bei der strategischen Beratung zur digitalen Transformation der führenden Banken in Deutschland gewirkt. Zuletzt leitete er die Bestrebungen hinsichtlich einer engeren Zusammenarbeit zwischen Google und der deutschen Fintech Branche und gilt als Experte für Customer Journey Attribution sowie Programmatic Audience Buying. Nach Studium in Economics & Finance in Frankfurt, Boston und London sowie ersten Erfahrungen bei Lufthansa Corporate Finance und der Deutschen Asset & Wealth Management, erfolgte vor dem Einstieg bei Google die Gründung eines eigenen Unternehmens im Retail-Online Segment.

Disclaimer: Die Vorstände der JDC Group AG halten eine wesentliche Beteiligung an der JDC Group AG und haben ein Eigeninteresse an Art und Inhalt der in dieser Mitteilung gegebenen Informationen.

Kontakt: JDC Group AG

Ingo Middelmenne Investor Relations Tel.: +49 611 33 53 514 Fax: +49 611 33 53 2514 E-Mail: middelmenne@jdcgroup.de

---------------------------------------------------------------------------

28.02.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

547983 28.02.2017