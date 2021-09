DGAP-News: Izotropic unterzeichnet Vereinbarung mit der Johns Hopkins University School of Medicine zur Entwicklung von Algorithmen für maschinelles lernen für Izoview Breast-CT (deutsch)

Izotropic unterzeichnet Vereinbarung mit der Johns Hopkins University School of Medicine zur Entwicklung von Algorithmen für maschinelles lernen für Izoview Breast-CT

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Dienstag, 21. September 2021)

- Izotropic Corporation (CSE: IZO) (OTCQB: IZOZF) (FSE: 1R3) ("Izotropic"

oder das "Unternehmen"), ein Unternehmen zur Vermarktung der speziellen

Brust-CT-Bildgebungsplattform IzoView für eine genauere Brustkrebserkennung

und -diagnose, gab heute bekannt, eine Vereinbarung mit der Johns Hopkins

University School of Medicine (JHU) abgeschlossen zu haben. Entwickelt

werden soll dabei Bildrekonstruktionssoftware (tiefe maschinelle

Lernalgorithmen) zur weiteren Verbesserung der Bildverarbeitungsleistung für

Brust-CT bei gleichzeitiger Minimierung des Rechenaufwands1.

Die JHU gilt als weltweit führend in der Entwicklung von Algorithmen für

maschinelles Lernen in der Bildverarbeitung. Geleitet wird die Entwicklung

von Dr. Alejandro Sisniega-Crespo2, wissenschaftlicher Mitarbeiter am

Department of Biomedical Engineering der JHU und Experte für tomographische

Rekonstruktionsmethoden, in Zusammenarbeit mit IzoView Gründer und

Firmendirektor Dr. John Boone und anderen von der University of California

Davis. Izotropic erwartet sich von der Zusammenarbeit eine Reihe neuartiger

lernbasierter Ansätze zur genauen Erkennung und Charakterisierung von

Brustpathologien.

Izotropic arbeitet an bahnbrechenden neuen Methoden zur Integration

datenbasierter maschineller Lernansätze. Dies soll Rauschen und

Bildverzerrungen reduzieren und dabei aber die intrinsische räumliche

Auflösung des IzoView-Systems erhalten. Durch Kombination der True

3D-Hochauflösung der IzoView-Brust-CT mit dem exzellenten Weichteilkontrast,

der von den Rekonstruktionsmethoden zu erwarten ist, wird IzoView eine

hervorragende Plattform für die Entwicklung und Implementierung einer Reihe

neuartiger lernbasierter Ansätze zur genauen Erkennung und Charakterisierung

von Brustpathologien bieten.

Die Softwareentwicklung ist im Gange und wird in die Erstellung der ersten

klinischen IzoView-Studieneinheiten des Unternehmens integriert. Zu den

klinischen Studieneinheiten gehören Verbesserungen in Produktdesign und

Leistung. Dies steigert die Benutzerfreundlichkeit, bietet

Wettbewerbsvorteile, erweitert das Produktangebot und spricht einen größeren

Zielmarkt an.

IzoView erzeugt hochauflösende Brustbilder in True 3D und ist ideal für die

Aufnahme von Patientinnen mit dichtem Brustgewebe. Ein einziger

10-Sekunden-Scan liefert ca. 500 Bilder, ohne schmerzhafte Brustkompression

oder ständiges Anfassen der Brust durch das technische Personal, was für die

Patientin angenehmer ist und die Strahlendosis verringert.

Neben verbesserten Erkennungsfunktionen geht Izotropic davon aus, dass

3D-Bilder von IzoView mit höherer Auflösung auch eine genauere Randanalyse

(Betrachtung von Tumorrändern), Läsionscharakterisierung (Bestimmung der

Eigenschaften einer Anomalie) und eine höhere räumliche Auflösung (die

Differenzierungsfähigkeit der Bildgebung) zwischen inneren Bruststrukturen

liefern könnten.

IM NAMEN DES VORSTANDS

Dr. John McGraw, CEO

Für Anfragen im Bereich Investor Relations wenden Sie sich bitte an:

James Berard

E-Mail: jberard@izocorp.com

Mobiltelefon: 778-228-2314

Gebührenfrei: 1-833-IZOCORP Durchwahl 1

Über die Izotropic Corporation

Die Izotropic Corporation ist das einzige börsennotierte Unternehmen, das

die spezielle Brust-CT-Bildgebungsplattform IzoView für eine genauere

Brustkrebserkennung und -diagnose vermarktet. Um Patientinnen und Anbietern

schneller Zugang zu IzoView zu ermöglichen, will Izotropic in einer ersten

klinischen Studie die Überlegenheit der diagnostischen Brust-CT-Bildgebung

gegenüber diagnostischen Mammographie-Verfahren nachweisen. Die Studie wird

im zweiten Quartal 2022 beginnen. In Folgestudien wird Izotropic

Plattform-Anwendungen validieren, einschließlich radiologisches

Brustscreening, Behandlungsplanung, Überwachung in der chirurgischen

Onkologie, Brustrekonstruktion und Implantatüberwachung in der plastischen

und Rekonstruktionschirurgie.

Weitere Informationen über die Izotropic Corporation finden Sie auf ihrer

Website unter izocorp.com und in ihrem Profil auf SEDAR unter sedar.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument kann "zukunftsgerichtete Aussagen" enthalten, die auf den

aktuellen Schätzungen, Annahmen, Prognosen und Erwartungen des Managements,

des Geschäfts und der Kenntnis des relevanten Marktes und wirtschaftlichen

Umfelds des Unternehmens basieren. Das Unternehmen hat versucht, solche

Informationen und Aussagen im Zusammenhang mit jeglicher Diskussion über

zukünftige Ereignisse, Trends oder Aussichten oder zukünftige operative oder

finanzielle Leistung nach Möglichkeit mit Begriffen wie "antizipieren",

"glauben", "vorstellen", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen",

"vielleicht", "planen", "vorhersagen", "projizieren", "abzielen",

"Potenzial", "wird", "würde", "könnte", "sollte", "weiterhin", "erwägen" und

andere ähnliche Ausdrücke und Ableitungen davon zu kennzeichnen. Allerdings

enthalten nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese identifizierenden

Wörter. Diese Aussagen sind keine Leistungsgarantien und beinhalten schwer

zu kontrollierende oder vorherzusagende Risiken und Ungewissheiten. Diese

könnten dazu führen, dass zukünftige Ergebnisse der Geschäftstätigkeit des

Unternehmens erheblich vom Inhalt und den Auswirkungen solcher Aussagen

abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer

Veröffentlichung. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete

Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, um neue Informationen oder das

Eintreten zukünftiger Ereignisse oder Umstände wiederzugeben, sofern

gesetzlich nichts anderes vorgeschrieben ist. Weder das Unternehmen noch

seine Aktionär*innen, leitenden Angestellten und Berater*innen haften für

Maßnahmen und deren Ergebnisse, die von einer Person auf Grundlage der

hierin enthaltenen Informationen ergriffen wurden, insbesondere Kauf oder

Verkauf von Wertpapieren des Unternehmens. Nichts in diesem Dokument sollte

als medizinischer oder sonstiger Rat jeglicher Art angesehen werden.

---------------------------------------------------------------------------

1 Die Menge der für die Ausführung des Algorithmus erforderlichen

Ressourcen.

2 Den Lebenslauf von Dr. Sisniega-Crespo finden Sie unter

https://www.bme.jhu.edu/people/faculty/alejandro-sisniega-crespo/

