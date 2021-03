DGAP-News: Izotropic treibt Aktivitäten zur Zusammenarbeit mit Kostenträgern mit Excite International beschleunigt voran (deutsch)

Izotropic treibt Aktivitäten zur Zusammenarbeit mit Kostenträgern mit Excite International beschleunigt voran

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Mittwoch, 24. März 2021) -

Die Izotropic Corporation (CSE: IZO) (OTCQB: IZOZF) (FSE: 1R3) ("Izotropic"

oder das "Unternehmen"), ein Unternehmen zur Vermarktung echter

3D-Brust-CT-Bildgebungstechnologie zur früheren Brustkrebserkennung, freut

sich bekannt zu geben, dass es eine Partnerschaft mit EXCITE International

(EXCITE) eingegangen ist, um die anstehende kommerzielle Einführung von

IZOview vorzubereiten. EXCITE ist ein globales Netzwerk von Kostenträgern,

Gesundheitssystemen, Patient*innen, Wissenschaftler*innen und

Endbenutzer*innen. Diese Partnerschaft ergänzt das Engagement mit der Task

Force für die Kommunikation mit Kostenträgern am Zentrum für medizinische

Geräte & Radiologie der U.S.-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA. Im

Rahmen dieser Partnerschaft mit EXCITE wird Izotropic in Zusammenarbeit mit

dem globalen Netzwerk von EXCITE das Gerät, das Design klinischer Studien

und seine regulatorische Strategie mit potenziellen Kostenträgergruppen,

Methodolog*innen und erfahrenen Endbenutzer*innen abstimmen. Ziel ist, alle

Beiträge verschiedener Gruppen zu integrieren, um nach der behördlichen

Zulassung die potenzielle Breite und Geschwindigkeit der Einführung zu

erhöhen. Es wird erwartet, dass diese Arbeiten vor Ende des Kalenderjahres

abgeschlossen sein werden.

Der Executive Vice President of Commercial Operations und neue CEO, Dr. John

McGraw erklärte: "EXCITE bietet Echtzeit-Zugriff auf wichtige

Meinungsführer*innen, Wissenschaftler*innen und Kostenträgergruppen in

Nordamerika und Europa. Durch die frühzeitige Zusammenarbeit mit zentralen,

international anerkannten Akteuren, genau wie bei der FDA-Vorabeinreichung,

senken wir das Risiko unserer regulatorischen und Vermarktungspläne,

gewährleisten Compliance und können die erforderlichen klinischen Nachweise

zur Unterstützung der Annahme bei einer bestimmten Patientenpopulation

liefern. Kurz gesagt: Die Partnerschaft mit EXCITE wird wohl die

Wahrscheinlichkeit einer raschen Einführung des IZOview Breast CT-Systems

erhöhen."

Gründer und CEO von EXCITE, Dr. Leslie Levin erklärte die Vorgehensweise des

Netzwerks und was sie für die Einführung bedeutet: "EXCITE bietet eine

frühzeitige direkte Zusammenarbeit mit Expert*innen und Kostenträgern durch

frühzeitige Technologieüberprüfung, Protokollentwicklung und Durchführung

klinischer Studien. So können Unternehmen die späteren Erwartungen dieser

wichtigen Stakeholder antizipieren und erfüllen. EXCITE geht selektiv vor

und widmet sich nur potenziell wirkungsvollen Technologien, die

Patientenergebnisse verbessern und/oder Effizienzsteigerungen für das

Gesundheitssystems bieten. IZOview bietet zu all diesen Aspekten eindeutig

vielversprechende Möglichkeiten."

EXCITE hat erkannt, dass das derzeitige Vorgehen, bei dem die

Evidenzentwicklung erst spät im Lebenszyklus erfolgt, für die hohen

Ablehnungsraten FDA-zugelassener Technologien verantwortlich ist. Die

Vorgehensweise von EXCITE behebt dieses Problem durch frühzeitiges

Engagement. Dr. Levin erklärte: "Diese frühen Erkenntnisse vermitteln

Unternehmen früh genug ein Verständnis der Erwartungen der wichtigsten

Stakeholder. So können sie Strategien entwickeln, die ihren Erwartungen

entsprechen, und verringern so das Risiko einer späteren Ablehnung. Der

Ansatz von EXCITE verringert außerdem auch das Risiko von Investitionen in

die Technologieentwicklung."

Dr. Levin verfügt über Erfahrung in Krebsimmunologie, Biochemieforschung und

Praxiserfahrung als akademischer medizinischer Onkologe. Er hat an

zahlreichen klinischen Krebsstudien teilgenommen, über 60 eigene Werke

veröffentlicht und die Entwicklung von Evidenz an der politischen

Schnittstelle zu EXCITE geleitet.

Weitere Informationen zu Excite International und wie die Organisation das

Investitionsrisiko senkt, finden Sie unter

https://www.exciteinternational.com/site/clinical-trial-development-and-execution.

IM NAMEN DES VORSTANDS

Für Anfragen im Bereich Investor Relations wenden Sie sich bitte an:

James Berard

E-Mail: jberard@izocorp.com

Mobiltelefon: 778-228-2314

Gebührenfrei: 1-833-IZOCORP Durchwahl 1

Über die Izotropic Corporation

Die Izotropic Corporation vermarktet eine spezielle

Brust-CT-Bildgebungstechnologie für die frühere Erkennung, Diagnose und

Behandlung von Brustkrebs. Umfangreiche Vorstudien haben gezeigt, dass

Brust-CT möglicherweise kleine Brusttumoren im Größenbereich von 3 bis 5 mm

routinemäßig erkennen kann. Die mittels Mammographie ermittelte mittlere

Größe von Brustkrebsgeschwüren beträgt ca. 11 mm. Mit routinemäßiger

Erkennung von 3 mm großen Läsionen ließe sich Brustkrebs um 1,5 Jahre früher

erkennen als mit Mammographie.

Die erste Indikation zur Verwendung von Brust-CT als Diagnosegerät wurde

bestätigt. Zu den anstehenden Geschäftszielen gehören die Identifizierung

zusätzlicher Indikationen für die Verwendung und die Entwicklung von Zubehör

und zusätzlichen Produkten, alles mit dem Ziel, Brust-CT zu einem

unverzichtbaren Instrument für bessere Brustkrebsbehandlung zu machen.

Weitere Informationen über die Izotropic Corporation finden Sie auf ihrer

Website unter izocorp.com und in ihrem Profil auf SEDAR unter sedar.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument kann "zukunftsgerichtete Aussagen" enthalten, die auf den

aktuellen Schätzungen, Annahmen, Prognosen und Erwartungen des Managements,

des Geschäfts und der Kenntnis des relevanten Marktes und wirtschaftlichen

Umfelds des Unternehmens basieren. Das Unternehmen hat versucht, solche

Informationen und Aussagen im Zusammenhang mit jeglicher Diskussion über

zukünftige Ereignisse, Trends oder Aussichten oder zukünftige operative oder

finanzielle Leistung nach Möglichkeit mit Begriffen wie "antizipieren",

"glauben", "vorstellen", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen",

"vielleicht", "planen", "vorhersagen", "projizieren", "abzielen",

"Potenzial", "wird", "würde", "könnte", "sollte", "weiterhin", "erwägen" und

andere ähnliche Ausdrücke und Ableitungen davon zu kennzeichnen. Allerdings

enthalten nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese identifizierenden

Wörter. Diese Aussagen sind keine Leistungsgarantien und beinhalten schwer

zu kontrollierende oder vorherzusagende Risiken und Ungewissheiten. Diese

könnten dazu führen, dass zukünftige Ergebnisse der Geschäftstätigkeit des

Unternehmens erheblich vom Inhalt und den Auswirkungen solcher Aussagen

abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer

Veröffentlichung. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete

Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, um neue Informationen oder das

Eintreten zukünftiger Ereignisse oder Umstände wiederzugeben, sofern

gesetzlich nichts anderes vorgeschrieben ist. Weder das Unternehmen noch

seine Aktionär*innen, leitenden Angestellten und Berater*innen haften für

Maßnahmen und deren Ergebnisse, die von einer Person auf Grundlage der

hierin enthaltenen Informationen ergriffen wurden, insbesondere Kauf oder

Verkauf von Wertpapieren des Unternehmens. Nichts in diesem Dokument sollte

als medizinischer oder sonstiger Rat jeglicher Art angesehen werden.

