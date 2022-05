DGAP-News: Izotropic stellt kommerziellen IzoView-Prototyp vor und reicht neue Patente ein (deutsch)

Izotropic stellt kommerziellen IzoView-Prototyp vor und reicht neue Patente ein

^

DGAP-News: Izotropic Corporation / Schlagwort(e): Miscellaneous

Izotropic stellt kommerziellen IzoView-Prototyp vor und reicht neue Patente

ein

12.05.2022 / 22:53

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Donnerstag, 12. Mai 2022) -

Die Izotropic Corporation (CSE: IZO) (OTCQB: IZOZF) (FSE: 1R3) ("Izotropic"

oder das "Unternehmen"), ein Unternehmen, das seine Brust-CT

(Computertomographie)-Bildgebungsplattform IzoView für die genauere

Brustkrebserkennung und -diagnose kommerzialisiert, freut sich, das

kommerzielle Prototyp-Gerätedesign vorzustellen, das in bevorstehenden

klinischen Studien zur Marktzulassung in den USA eingesetzt wird.

Cannot view this image? Visit:

https://orders.newsfilecorp.com/files/5925/123867_847f551794dad9fd_001.jpg

To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://orders.newsfilecorp.com/files/5925/123867_847f551794dad9fd_001full.jpg

Eine fotorealistische, detaillierte 3D-Animation des Designs, der

Funktionalität und der Fähigkeiten von IzoView ist jetzt live auf dem

YouTube-Kanal des Unternehmens unter folgendem Link verfügbar:

https://youtu.be/k3hREjHtymk

IzoView wurde aktualisiert und überarbeitet, um ein hochmodernes

Brustbildgebungsgerät für die Zukunft zu liefern. In den vergangenen Monaten

wurden die Nutzererfahrung und Bedeutung für Patientinnen, Betreiber,

Versicherungsanbieter und Kunden weiter untersucht. So will das Unternehmen

ein Design und eine Funktionalität erzielen, die Nachfrage, Akzeptanz und

Marktaufnahme steigern, wenn das Produkt zum Verkauf zugelassen ist.

Ein Hauptmerkmal des IzoView-Designs ist die neu entwickelte

Selbstabschirmung, wobei die emittierte Strahlung während der Bildgebung im

Gerät selbst verbleibt und Bedienende sowie die Umgebung schützt. Bei diesem

ersten selbstabschirmenden Design des Unternehmens ist nur die abgebildete

Brust der Patientin einer Strahlung ausgesetzt. Selbst in Räumen, in dem die

für CT-Bildgebung üblichen Schutzbarrieren und Bleitrennwände zum

Strahlenschutz von Bedienenden und Umgebung nicht immer erforderlich sind,

kann IzoView sicher betrieben werden.

Das Unternehmen hat damit begonnen, Patente anzumelden, um einzigartige und

wichtige Merkmale des IzoView-Brust-CT-Systems zu schützen. Das Unternehmen

wird diese Patente zusammen mit dem Vorstand der University of California

besitzen, von dem Izotropic die exklusiven weltweiten Lizenzrechte für

Brust-CT besitzt, darunter zehn weitere Patente und laufende

Patentanmeldungen.

Im Namen des Vorstands

Kontakt für Investor Relations:

James Berard

E-Mail: jberard@izocorp.com

Mobiltelefon: 778-228-2314

Gebührenfrei: 1-833-IZOCORP Durchwahl 1

Kontakt für Medienanfragen:

Jaclyn Thast

E-Mail: jaclyn@izocorp.com

Gebührenfrei: 1-833-IZOCORP Durchwahl 3

Über die Izotropic Corporation

Die Izotropic Corporation ist das einzige börsennotierte Unternehmen, das

eine spezielle Brust-CT-Bildgebungsplattform, IzoView, für eine genauere

Brustkrebserkennung und -diagnose vermarktet. Um Patientinnen und Anbietern

schneller Zugang zu IzoView zu ermöglichen, will Izotropic in einer ersten

klinischen Studie die Überlegenheit der diagnostischen Brust-CT-Bildgebung

gegenüber diagnostischen Mammographie-Verfahren nachweisen. In klinischen

Folgestudien wird Izotropic Plattformanwendungen validieren, einschließlich

radiologisches Brustscreening, Behandlungsplanung und -überwachung in der

chirurgischen Onkologie und Brustrekonstruktion und Implantatüberwachung in

der plastischen und Rekonstruktionschirurgie.

Weitere Informationen über die Izotropic Corporation finden Sie auf ihrer

Website unter izocorp.com und in ihrem Profil auf SEDAR unter sedar.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument kann "zukunftsgerichtete Aussagen" enthalten, die auf den

aktuellen Schätzungen, Annahmen, Prognosen und Erwartungen des Managements,

des Geschäfts und der Kenntnis des relevanten Marktes und wirtschaftlichen

Umfelds des Unternehmens basieren. Das Unternehmen hat versucht, solche

Informationen und Aussagen im Zusammenhang mit jeglicher Diskussion über

zukünftige Ereignisse, Trends oder Aussichten oder zukünftige operative oder

finanzielle Leistung nach Möglichkeit mit Begriffen wie "antizipieren",

"glauben", "vorstellen", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen",

"vielleicht", "planen", "vorhersagen", "projizieren", "abzielen",

"Potenzial", "wird", "würde", "könnte", "sollte", "weiterhin", "erwägen" und

andere ähnliche Ausdrücke und Ableitungen davon zu kennzeichnen. Allerdings

enthalten nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese identifizierenden

Wörter. Diese Aussagen sind keine Leistungsgarantien und beinhalten schwer

zu kontrollierende oder vorherzusagende Risiken und Ungewissheiten. Diese

könnten dazu führen, dass zukünftige Ergebnisse der Geschäftstätigkeit des

Unternehmens erheblich vom Inhalt und den Auswirkungen solcher Aussagen

abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer

Veröffentlichung. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete

Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, um neue Informationen oder das

Eintreten zukünftiger Ereignisse oder Umstände wiederzugeben, sofern dies

nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Weder das Unternehmen noch seine

Aktionär*innen, leitenden Angestellten und Berater*innen haften für

Maßnahmen und deren Ergebnisse, die von einer Person auf Grundlage der

hierin enthaltenen Informationen ergriffen wurden, insbesondere Kauf oder

Verkauf von Wertpapieren des Unternehmens. Nichts in diesem Dokument sollte

als medizinischer oder sonstiger Rat jeglicher Art angesehen werden. Alle

Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung. IzoView ist noch nicht zum

Verkauf freigegeben.

To view the source version of this press release, please visit

https://www.newsfilecorp.com/release/123867

Click on, or paste the following link into your web browser,to view the

associated documents http://www.newsfilecorp.com/release/123867

News Source: Newsfile

---------------------------------------------------------------------------

12.05.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Izotropic Corporation

Kanada

ISIN: CA46604F1099

EQS News ID: 1351555

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1351555 12.05.2022

°