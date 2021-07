DGAP-News: Izotropic ernennt medizintechnischen F&E-Experten zum Executive VP für Produkttechnik (deutsch)

Izotropic ernennt medizintechnischen F&E-Experten zum Executive VP für Produkttechnik

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Freitag, 2. Juli 2021) -

Izotropic Corporation (CSE: IZO) (OTCQB: IZOZF) (FSE: 1R3) ("Izotropic" oder

das "Unternehmen") ein Unternehmen, das die echte 3D dedizierte

Brust-Computertomographie (CT)-Bildgebungstechnologie "Izoview" zur

diagnostischen Identifizierung von Brustkrebs vermarktet, verkündete heute

die Ernennung von Dr. Younes Achkire als EVP für Produkttechnik. Er wird für

das endgültige Design und die Herstellung von Izoview und zukünftigen

Zubehörprodukten verantwortlich sein.

"Als CEO bemühe ich mich in jeder Hinsicht, einen sehr ehrgeizigen Plan zur

Erforschung und Bereitstellung von Lösungen und Anwendungen für weibliche

Brustgesundheit umzusetzen. Die Ernennung von Dr. Achkire erfüllt eine

wesentliche Rolle im Betrieb und der weiteren Entwicklung von Izotropic",

sagte Dr. John McGraw. "Dr. Achkire bringt eine einzigartige Expertise in

den Bereichen Geschäftsentwicklung, Produktpositionierung, Ingenieurwesen,

medizintechnische Produktentwicklung und Fertigung ein und hatte

Führungspositionen im Projektmanagement inne. In Zusammenarbeit mit StarFish

Medical wird er die beschleunigte Produktentwicklung und den

Fertigungsprozess für die erste Serie von Izoview-Geräten verantworten und

die Entwicklung und Fertigung weiterer Brust-CT-Produkte überwacht."

Indem sich Izotropic einen Produktentwicklungsleiter ins Unternehmen holt,

wird es die langfristigen Kosten für Forschung und Entwicklung sowie für

zukünftige geplante Produkte auf der gesamten Izoview-Plattform senken,

einschließlich diagnostischer Bildgebung, Screening, Behandlungsplanung und

-überwachung in der chirurgischen Onkologie sowie Brustrekonstruktion und

Implantatüberwachung in der plastischen und rekonstruktiven Chirurgie.

"Als medizintechnische Führungskraft mit jahrzehntelanger Erfahrung erkenne

ich das Potenzial von Izoview, die Welt der Brustbildgebung zu verändern.

Ich weiß, wie wichtig es ist, in dieser aktuellen integralen Wachstumsphase

von Izotropic über effiziente und kritische Betriebsteams und Strukturen zu

verfügen. Ich teile Dr. McGraws Vision für Izotropic und seine ehrgeizigen

Pläne, den Zugang der Patientinnen zu Brust-CT-Bildgebung zu beschleunigen",

sagte Dr. Younes Achkire, EVP für Produkttechnik. "Ich habe Startups

gegründet und hatte COO- und EVP-Positionen bei Medizintechnikunternehmen

inne. Bei verschiedenen Unternehmen wie Foxconn, Zap Surgical und Sotera

Wireless Inc. verantwortete ich direkt Produktdesign und -entwicklung,

Produktmarketing und Initiativen, die direkte Umsatzsteigerungen von bis zu

30 % ermöglichten.

Mit meiner Erfahrung in der Entwicklung von Hochpräzisionsgeräten, wie z. B.

einem bildgeführten Radiochirurgiegerät für Krebsanwendungen, werde ich bei

Izoview Neuheiten mit überlegener Diagnoseleistung entwickeln, die Benutzer-

und Patientenerfahrung verbessern und auch die Betriebskosten reduzieren.

Ich werde an den ersten klinischen Studieneinheiten von Izoview mitwirken,

sie beschleunigt vorantreiben und überdies den Unternehmenswert durch

Entwicklung von Patenten und Schulung von Außendienstteams für

Kundeninstallationen steigern helfen. Mein Augenmerk liegt dabei auf der

Verkürzung von Verkaufszyklen und langfristiger Umsatzsteigerung.

Ich freue mich auf meine wichtige Rolle bei der Entwicklung und Herstellung

einer Produktplattform, die einen bahnbrechenden Einfluss auf die

Brustgesundheit von Frauen haben wird."

Izotropic gewährt Mitarbeiter*innen und Berater*innen 450.000 Aktienoptionen

zu einem Ausübungspreis von 0,74 $. Die Aktienoptionen haben eine Laufzeit

von zwei (2) Jahren und sind sofort ausübbar.

Dr. Younes Achkires Hintergrund

Dr. Achkire hat an der Université Libre de Bruxelles (ULB) in Brüssel,

Belgien, promoviert und seine Post-Doc-Arbeiten am California Institute of

Technology (Caltech) absolviert. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung

als Ingenieur, von Startups bis hin zur Arbeit mit großen Teams in

etablierten Unternehmen. Zu seinen jüngeren Positionen und Erfolgen gehören

seine Rolle als Gründer und Chief Technical Officer von Zap Surgical

Systems, wo er die Entwicklung und Herstellung eines selbstabschirmenden

Radiochirurgiegeräts für Kopf- und Halskrebs leitete. Außerdem diente er als

Chief Operating Officer von Sotera Wireless, einem Foxconn Health

Technology-Unternehmen, wo er den Umsatz mit bestehenden Geräten um 30 %

steigerte und gleichzeitig die nächste Generation von drahtlosen

Gesundheitsüberwachungsprodukten entwickelte. Zuvor war er technischer VP

bei Solyndra LLC, technischer Manager bei Applied Materials und

Designtechniker bei Varian Medical Systems.

°