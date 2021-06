DGAP-News: Izotropic aktualisiert Zeitplan für klinische Studien und Herstellung der ersten Izoview-Geräte (deutsch)

Izotropic aktualisiert Zeitplan für klinische Studien und Herstellung der ersten Izoview-Geräte

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Freitag, 4. Juni 2021) - Die

Izotropic Corporation ("Izotropic" oder das "Unternehmen") (CSE: IZO)

(OTCQB: IZOZF) (FSE: 1R3) ein Unternehmen, das die echte dedizierte

3D-Brust-Computertomographie(CT)-Bildgebungstechnologie Izoview zur

diagnostischen Identifizierung von Brustkrebs vermarktet, erteilt folgende

aktuelle Informationen:

* Izoview der 5. Generation mit verbessertem Produktdesign für stärkere

Leistung, bessere Benutzerfreundlichkeit, größere Wettbewerbsvorteile

und größeren Zielmarkt

* Klinische Studie und behördlicher Zulassungspfad sowie

Marktvorbereitungsprozess

* Meilensteine der Produkt- und klinischen Entwicklung für das erste

Izoview-Gerät

Izotropic gab heute bekannt, nach umfassender Überprüfung seiner

F&E-Strategie ein differenziertes Angebot für die vorrangigen Märkte des

Unternehmens zu entwickeln und gleichzeitig das Geschäft für kontinuierliche

Innovation und disruptive Durchbrüche zu positionieren. Eine Kombination aus

COVID19-bedingten Verzögerungen und Gesprächen mit wichtigen Lieferanten von

Primärkomponenten für das Izoview-System veranlasste das Unternehmen, seine

ursprünglichen Kommerzialisierungsbemühungen zu überarbeiten. Dadurch

konnten Verbesserungen beim Design und den Fähigkeiten des Geräts erzielt

werden. So werden die Kernfunktionen und kommerziellen Lösungen des

Unternehmens optimiert und auf alle Bedürfnisse der Zielkunden ausgerichtet,

während sich die Wettbewerbslandschaft weiter entwickelt.

Izoview: Produkt der 5. Generation und Zielmarkt

Die ursprüngliche Strategie des Unternehmens bestand darin, sich eng an das

Brust-CT-Gerät der 4. Generation anzulehnen, das derzeit an der UC Davis im

Rahmen der FDA-Studie des Unternehmens klinisch erprobt wird, und die

Anforderungen an das Anwender- und Patientinnenmanagement zu finalisieren.

Als COVID-19 aufkam, musste das Unternehmen allerdings die sich entwickelnde

Dynamik, die Auswirkungen auf Lieferketten und die damit verbundenen

Herausforderungen bei der Durchführung einer klinischen Studie während einer

Pandemie berücksichtigen. Gleichzeitig wurden Primärkomponenten der nächsten

Generation verfügbar. Das Unternehmen hat sich daher entschieden, sein

Konzept zu seinem Vorteil anzupassen. Infolgedessen erwartet Izotropic, in

der jetzt anlaufenden ersten klinischen Studie zum Vergleich von Izoview mit

diagnostischer Mammographie ein leistungsfähigeres System mit einem

breiteren anschließenden Produktangebot und einem wettbewerbsfähigeren

Brust-CT-System liefern zu können.

Mehr als 25 Millionen USD wurden in alle Aspekte des Brust-CT-Systems

investiert. Der Großteil dieses Kapitals floss dabei in Forschung und

Entwicklung und klinische Studien am UC Davis Medical Center, finanziert

hauptsächlich von den National Institutes of Health in den USA. In den

letzten zwei Jahren hat Izotropic gezielte Investitionen in technische

Fähigkeiten, die Einarbeitung von Personal und die Untersuchung und

Fertigstellung der Izoview-Plattformstrategie getätigt. Überdies hat das

Unternehmen seine technische Planung und Dokumentation weiterentwickelt,

kritische Komponenten beschafft und gekauft und ein

Qualitätsmanagementsystem implementiert. All dies ist erforderlich, um

Izoview zu einem leistungsstarken Gerät für den Masseneinsatz zu machen.

Dank der jüngsten Investitionen konnten interne und externe

Entwicklungsteams die Plattformfunktionalität einrichten und bestätigen,

dass Upgrade- und Testpläne für die Umgebung der Brustbildgebung optimiert

sind und den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen entsprechen.

Darüber hinaus investiert das Unternehmen weiterhin in zukünftige

Aktivitäten im Zusammenhang mit unserer ersten klinischen Studie und

Produkteinführung, einschließlich der Logistikplanung und der Zusammenarbeit

mit potenziellen Kooperationspartnern, Versicherungskostenträgern,

Krankenhäusern, Kliniken und Patientinnen.

Der Prototyp der 4. Generation an der UC Davis wurde von Gründer und

Direktor Professor Dr. John M. Boone gebaut und getestet und wird derzeit in

einem Universitätsklinikum für akademische und klinische Forschungszwecke

eingesetzt. Veröffentlichte Daten zeigen die Bedeutung von Upgrades für die

Leistungsverbesserung. Dabei wurde die Leistung des Brust-CT- Bildes der 4.

Generation mit der seiner Vorgänger verglichen. Das neueste Modell an der UC

Davis wurde mit der neuesten verfügbaren Technologie gebaut, die eine mehr

als dreimal höhere Auflösung im Vergleich zum ursprünglichen Prototyp

ermöglicht (Gazi et al. 2015). Zusätzlich zu den Hardwareverbesserungen

entwickelt Izotropic eine neue Bildrekonstruktionssoftware, die unter

Verwendung der neuesten maschinellen Lernalgorithmen hochauflösende und

rauscharme Bilder bei niedriger Strahlendosis liefert. Abgesehen von

verbesserten Erkennungsfunktionen geht Izotropic davon aus, dass 3D-Bilder

mit höherer Auflösung eine genauere Randanalyse (Betrachtung von

Tumorrändern), Läsionscharakterisierung (Bestimmung der Eigenschaften einer

Anomalie zur genaueren Diagnose) und eine höhere räumliche Auflösung (die

Differenzierungsfähigkeit der Bildgebung) zwischen inneren Bruststrukturen

liefern könnten (Aminololama-Shakeri et al. 2016). Das Unternehmen

beabsichtigt, diese Aspekte nach der ersten Marktzulassung in klinischen

Folgestudien zu untersuchen.

Der ursprüngliche Zielmarkt für Izoview liegt in den USA umfasst über 8.500

Krankenhäuser und Kliniken für diagnostische Bildgebung, die von einem oder

mehreren Brust-CT-Bildgebungsgeräten profitieren können (GlobalData 2019).

Im Hinblick auf die Marktpositionierung wird 3D-Brustbildgebung derzeit

hauptsächlich mit kostspieligen und zeitaufwendigen MRT-Systemen

durchgeführt. Das gezielte 3D-Brustbildgebungssystem von Izoview schützt den

Rest des Körpers vor Strahlung und nimmt Bilder in etwa 10 Sekunden auf.

Izotropic beabsichtigt, das Izoview-System zu weniger als der Hälfte des

Preises von Ganzkörper-MRTs anzubieten.

Zu den Einnahmequellen von Izotropic gehören der Verkauf von

Investitionsgütern, Leasingzahlungen oder Pay-per-Use. So verfügen die

Kunden über Optionen, die ihren individuellen Bedürfnissen entsprechen.

Zusätzliche Umsatzpositionen umfassen Wartungsverträge, sterile

Einwegartikel, Software-Feature-Upgrades und zusätzliche Hardware-Module.

Klinische Studie und der Weg zur behördlichen Zulassung

Eine erste Markteinführung ist für die USA geplant. Weitere Absatzgebiete

sollen folgen. Die US-amerikanische FDA verlangt eine Zulassung vor

Markteinführung (Pre-Market Approval oder PMA). Das vorgeschlagene Design

der klinischen Studie von Izotropic wird von Berater Dr. Craig Abbey

entwickelt, der in wissenschaftlichen Prüfungsausschüssen für

Brustbildgebungsgeräte für die FDA tätig war. Zweck der klinischen Studie

ist, die überlegene Leistung der diagnostischen Brust-CT-Bildgebung

gegenüber diagnostischen Mammographieverfahren nachzuweisen. Die gesamte

Studie wird schätzungsweise 18-24 Monate dauern. Dazu gehört eine

erforderliche 12-monatige Nachstudie zur Bestätigung, dass diagnostizierte

negative Fälle auch negativ bleiben. Während der Validierungsphase für

negative Fälle wird sich Izotropic darauf konzentrieren, das Kundeninteresse

zu wecken, zusätzliche Plattformanwendungen beschleunigt zu entwickeln,

Module und Zubehör zu testen und neue klinische Studien für zusätzliche

Anwendungsindikationen innerhalb der Brust-CT-Plattform einzuleiten.

"Wir sind dabei, die Kundenattraktivität mit weiteren Add-Ons zu steigern

und zusätzliche Einnahmequellen zu erschließen. Izotropic plant, Lösungen

für das gesamte Spektrum der Brustgesundheitsversorgung anzubieten,

einschließlich radiologisches Screening und Diagnose, Behandlungsplanung,

Überwachung in der chirurgischen Onkologie, Brustrekonstruktion und

Implantatüberwachung in der plastischen und Rekonstruktionschirurgie", sagte

CEO Dr. John McGraw.

Izotropic sammelt und integriert Feedback in Partnerschaft mit Excite

International, einem globalen Netzwerk von Versicherungskostenträgern,

Gesundheitssystemen, klinischen Wissenschaftler*innen und Endbenutzer*innen,

um das klinische Studiendesign abzuschließen. Dieser Prozess soll die

weltweite Einführung nach der behördlichen Genehmigung beschleunigen.

Einzelheiten zur ersten klinischen Studie und den Studienpartnern werden vor

Beginn der Studie in einer Pressemitteilung veröffentlicht.

Zeitpläne für die Produkt- und klinische Entwicklung von Izoview

Aufgrund der COVID-19-Pandemie und erheblicher Anpassungen des

ursprünglichen Geschäftsplans haben sich die zeitlichen Prognosen des

Unternehmens für die klinische Entwicklung geändert. Die geplanten Etappen

sind nun wie folgt:

Geplante Etappen:

Q3 2021

* Beginn der Implementierung der 3D-Bildrekonstruktionssoftware

* Abschluss des mechanischen und elektrischen Designs

* Abschluss des Designs der klinischen Studie

Q4 2021

* Abschluss des Industriedesigns

* Beginn der Fertigung von Izoview und Bau erster Geräte

* Auswahl des Standorts für klinische Studien

Q1 2022

* Abschluss der Rekonstruktionssoftware-Pipeline

* Zertifizierung von Medizinprodukten (u.a. in Bezug auf Elektronik,

Strahlung und Mechanik)

* Erstes Gerät mit Demonstration der Bildqualität am Phantom

Q2 2022

* Erste Bildgebung der menschlichen Brust auf Izoview

* Produktionsbeginn von Geräteeinheiten für klinische Studien und

Lieferung der ersten Izoview-Einheit, um mit der klinischen Studie zu

beginnen

Q3 2022

* Bau der Module und Tests für Zusatzprodukte

* Initiativen zum Generieren von Kundeninteresse

* Konzept der zweiten klinischen Studie

Dr. John McGraw kommentierte: "Kurz gesagt: Als ich zu Izotropic kam, sah

der anfängliche Geschäftsplan vor, das aktuelle Brust-CT-Modell im

Wesentlichen mit geringfügigen Upgrades zu duplizieren und eine

Izoview-Einheit einer kleinen klinischen Studie zur schnellen Marktzulassung

zu unterziehen. Zwar hat COVID-19 unseren Fortschritt und die beschleunigte

Durchführung unserer Pläne gehemmt. Doch haben sich neue Fortschritte,

Möglichkeiten und Kooperationen ergeben, um das Izoview-System zu verbessern

und unsere Produktpipeline für die Zukunft zu erweitern. Es gibt nun mehr

Anwendungen für Izoview als ursprünglich vorgesehen. Das Hauptaugenmerk

liegt auf der Erlangung der Marktzulassung und der Kommerzialisierung des

Brust-CTs als diagnostisches Bildgebungsgerät. Der überarbeitete

Geschäftsplan sieht nun aber auch vor, Lösungen und Anwendungen für die

Brustgesundheit von Frauen zu erforschen und anzubieten, und ich engagiere

mich in jeder Hinsicht dafür, diesen ambitionierten Plan umzusetzen."

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument kann "zukunftsgerichtete Aussagen" enthalten, die auf den

aktuellen Schätzungen, Annahmen, Prognosen und Erwartungen des Managements,

des Geschäfts und der Kenntnis des relevanten Marktes und wirtschaftlichen

Umfelds des Unternehmens basieren. Das Unternehmen hat versucht, solche

Informationen und Aussagen im Zusammenhang mit jeglicher Diskussion über

zukünftige Ereignisse, Trends oder Aussichten oder zukünftige operative oder

finanzielle Leistung nach Möglichkeit mit Begriffen wie "antizipieren",

"glauben", "vorstellen", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen",

"vielleicht", "planen", "vorhersagen", "projizieren", "abzielen",

"Potenzial", "wird", "würde", "könnte", "sollte", "weiterhin", "erwägen" und

andere ähnliche Ausdrücke und Ableitungen davon zu kennzeichnen. Allerdings

enthalten nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese identifizierenden

Wörter. Diese Aussagen sind keine Leistungsgarantien und beinhalten schwer

zu kontrollierende oder vorherzusagende Risiken und Ungewissheiten. Diese

könnten dazu führen, dass zukünftige Ergebnisse der Geschäftstätigkeit des

Unternehmens erheblich vom Inhalt und den Auswirkungen solcher Aussagen

abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer

Veröffentlichung. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete

Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, um neue Informationen oder das

Eintreten zukünftiger Ereignisse oder Umstände wiederzugeben, sofern

gesetzlich nichts anderes vorgeschrieben ist. Weder das Unternehmen noch

seine Aktionär*innen, leitenden Angestellten und Berater*innen haften für

Maßnahmen und deren Ergebnisse, die von einer Person auf Grundlage der

hierin enthaltenen Informationen ergriffen wurden, insbesondere Kauf oder

Verkauf von Wertpapieren des Unternehmens. Nichts in diesem Dokument sollte

als medizinischer oder sonstiger Rat jeglicher Art angesehen werden.

