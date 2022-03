DGAP-News: Intershop übernimmt die niederländische SPARQUE.AI und erweitert damit seine Commerce-Plattform um KI-gestützte Personalisierung (deutsch)

Intershop übernimmt die niederländische SPARQUE.AI und erweitert damit seine Commerce-Plattform um KI-gestützte Personalisierung

Intershop übernimmt die niederländische SPARQUE.AI und erweitert damit seine

Commerce-Plattform um KI-gestützte Personalisierung

17.03.2022 / 09:30

- Suchalgorithmen von SPARQUE.AI prognostizieren die Wünsche der

Webshop-Besucher und personalisieren Suchergebnisse, Produktempfehlungen,

Navigation und mehr.

- Mit Einsatz dieser Technologie steigt in Online-Shops die Konvertierung um

20 %, was in einer typischen Umsatzsteigerung von 29 % resultiert.

- Intershop erwirbt 80 % der Anteile der SPARQUE B.V., das bisherige

Management wird Teil des erweiterten Management-Teams von Intershop.

- Der SaaS-Dienst ist für alle Intershop-Kunden binnen einer Woche

einsatzbereit; aber auch für Nutzer anderer E-Commerce-Plattformen.

Jena, 17. März 2022 - Die Intershop Communications AG (ISIN: DE000A254211),

führender unabhängiger Anbieter innovativer Lösungen für den B2B-Handel,

gibt die Übernahme von SPARQUE.AI bekannt, einem der technologisch führenden

europäischen Lösungsanbieter für personalisierte Website-Suche und

Produktempfehlungen auf Basis von künstlicher Intelligenz im B2C- und

B2B-Commerce. Intershop übernimmt 80 % der Anteile an der dahinterstehenden

Gesellschaft SPARQUE B.V., 20 % bleiben in Händen des amtierenden

Managements, das in die erweiterte Geschäftsführung von Intershop einzieht.

Über den Kaufpreis der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.

Markus Klahn, CEO der Intershop Communications AG: "SPARQUE.AI ist eine

ideale Ergänzung für unsere stetig optimierte hochleistungsfähige

B2B-Commerce-Plattform. Wir haben die Technologie von SPARQUE.AI bereits

sehr erfolgreich bei Kunden im Einsatz und steigerten damit die

Konvertierung auf der Website um beachtliche 20 %. Diese KI-optimierte

Besucherwelt resultiert dann in einer typischen Umsatzsteigerung von 29 %."

Die im niederländischen Utrecht beheimatete Sparque B.V. wurde 2016 von Chi

Shing Chang gegründet. Die KI-basierte Such- und Empfehlungstechnologie

basiert auf Software der ebenfalls niederländischen Spinque B.V., welche

ihrerseits aus dem nationalen niederländischen Forschungsinstitut für

Mathematik und Informatik (CWI) in Amsterdam hervorging.

Intershop hat sich zum einen die Rechte von Spinque B.V. zur Nutzung der

Technologie für E-Commerce gesichert und mit Übernahme der SPARQUE B.V. das

spezialisierte E-Commerce-Team an Bord der profitabel wachsenden Intershop

Communications AG geholt. Zu den Kunden des Unternehmens zählen namhafte

Großhändler, darunter auch z. B. Intershop-Kunden wie MS Schippers, Isero

und Starxx.

"Das KI-Paket von SPARQUE.AI ist für uns maßgeschneidert und skalierbar für

zukünftige Anwendungsfälle. Wir gehen nicht mehr nur auf die Bedürfnisse der

Kunden ein - wir prognostizieren sie", unterstreicht der Leiter der

Geschäftsentwicklung bei einem Großhändler für Werkzeug und Werkstoffe.

Die Lösung von SPARQUE.AI überzeugt vor allem in puncto Schnelligkeit und

Skalierbarkeit. Die KI-gestützten Algorithmen sind mit etwa einer Woche

Konfigurationsaufwand einsatzbereit und speisen sich aus einer Vielzahl von

Datenquellen wie ERP, E-Commerce, PIM, aber auch dem Browserverlauf, oder

Echtzeitdaten wie dem Wetter oder dem Standort.

Die SaaS-Lösung wird von Intershop aus der Microsoft Azure Cloud ohne

Zusatzaufwand in die eigene E-Commerce-Plattform integriert und weiterhin

auch Unternehmen angeboten, die nicht auf die Intershop Commerce Plattform

setzen. Somit entsteht für die Intershop-Gruppe ein neues Geschäftsfeld,

welches jahrelange Erfahrung im E-Commerce mit modernster KI-Technologie

kombiniert.

Chi Shing Chang, Geschäftsführer und Mitgründer von SPARQUE.AI: "Wir

arbeiten bereits seit Jahren mit Intershop als Integrationspartner zusammen

und waren von Anfang an von der Leistungsfähigkeit und Vielseitigkeit der

Plattform begeistert. Die Entscheidung, Teil der Intershop-Familie zu

werden, fiel uns deshalb leicht und wir freuen uns, gemeinsam die Marke

SPARQUE.AI zu einem der bedeutendsten Anbieter von datengetriebenen Lösungen

für Website-Suche und Produktempfehlungen weiterzuentwickeln."

Über Intershop:

Die Intershop Communications AG (gegründet 1992, Prime Standard: ISHA)

unterstützt weltweit führende Hersteller und Großhändler dabei, ihren

Vertrieb innovativ zu digitalisieren. Auf Intershops Cloud-basierter

E-Commerce-Plattform können B2B-Unternehmen ihre digitale Präsenz auf- und

ausbauen, ein konsistent positives Kundenerlebnis schaffen und so nachhaltig

den Online-Umsatz steigern. Mit der Erfahrung aus über 25 Jahren digitalem

Handel und einer weltweiten Präsenz helfen wir über 300 Kunden, Produkte in

Umsätze zu verwandeln und die Beziehungen zu ihren Kunden dauerhaft zu

verbessern.

Intershop is built to boost your business. Erfahren Sie mehr unter

www.intershop.de.

