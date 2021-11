DGAP-News: Intershop launcht mit Intershop N die neue Generation seiner Commerce-Plattform (deutsch)

Intershop launcht mit Intershop N die neue Generation seiner Commerce-Plattform

- Intershop N als Asset in der Cloud - vollautomatische Skalierung für

individuelle Kundenbedürfnisse

- veränderte Release-Politik: Intershop N ersetzt Versionsnummern

- Go-Live für den 1. Dezember 2021 geplant

Jena, 11. November 2021 - Die Intershop Communications AG (ISIN:

DE000A254211), führender unabhängiger Anbieter innovativer Lösungen für den

B2B-Handel, hat mit Intershop N den Launch ihrer neuen Plattformgeneration

bekannt gegeben. Damit schafft das Unternehmen ein einzigartiges Asset in

der Cloud und schließt seine Cloud-Transformation auch technologisch ab.

Intershop N wird zuerst ausschließlich aus der Cloud angeboten, womit

Intershop abermals seinen Cloud-First-Ansatz unterstreicht.

Mit Intershop N bietet das Unternehmen seinen Kunden einzigartige

Skalierungsmöglichkeiten, wobei die benötigte Infrastruktur vollautomatisch,

auf Basis der benötigten Rechenleistung, bereitgestellt wird. Die Plattform

basiert auf der Software-Technologie Kubernetes und orchestriert mit dieser

die einzelnen Container (Docker) der Applikation. Wartungsbedingte

Ausfallzeiten werden durch Intershop N drastisch reduziert und monatliche

Releases ermöglichen permanente technologische und funktionale

Optimierungen. In Zeiten steigender Cyberkriminalität und zunehmender

Bedeutung von adäquatem Datenschutz liefert Intershop eine Infrastruktur,

die auch unter Sicherheitsaspekten jederzeit state-of-the-art ist. Darüber

hinaus unterstützt die neue Plattformgeneration den Headless

Commerce-Ansatz, der Geschwindigkeit und Flexibilität für Kunden in der Form

bietet, dass sowohl eine individuelle als auch die Intershop eigene

Progressive Web App (PWA) als Kundenportal für eine Interaktion genutzt

werden kann.

Markus Klahn, CEO der Intershop Communications AG: "Intershop N steht für

neu, new oder nuevo - das funktioniert in jeder Sprache und spiegelt unseren

globalen Ansatz wider. Mit dieser neuen Generation unserer

Commerce-Plattform sind wir vollkommen Cloud-native und bieten mit unserem

gewohnt hohen Qualitätsversprechen einen echten Mehrwert für unsere Kunden.

Ganz egal, ob Black Friday oder auch volatile Transaktionszahlen im Laufe

eines Tages: Intershop N skaliert zu hundert Prozent vollautomatisch und

bietet zu jeder Zeit absolute Stabilität und volle Performance."

Mit der neuen Plattformgeneration löst sich Intershop von der altbekannten

Release-Politik und wird Intershop N in der Cloud permanenten

Aktualisierungen unterziehen. Der Go-Live ist für den 1. Dezember 2021

geplant. Neukunden werden dann bereits auf Intershop N implementiert.

Bestehende Kunden, die bereits auf der Intershop Commerce Plattform agieren,

können ab dem zweiten Quartal 2022 mit einem Upgrade auf Intershop N planen.

Über Intershop:

Die Intershop Communications AG (gegründet 1992, Prime Standard: ISHA)

unterstützt weltweit führende Hersteller und Großhändler dabei, ihren

Vertrieb innovativ zu digitalisieren. Auf Intershops Cloud-basierter

E-Commerce-Plattform können B2B-Unternehmen ihre digitale Präsenz auf- und

ausbauen, ein konsistent positives Kundenerlebnis schaffen und so nachhaltig

den Online-Umsatz steigern. Mit der Erfahrung aus über 25 Jahren digitalem

Handel und einer weltweiten Präsenz helfen wir über 300 Kunden, Produkte in

Umsätze zu verwandeln und die Beziehungen zu ihren Kunden dauerhaft zu

verbessern.

Intershop is built to boost your business. Erfahren Sie mehr unter

www.intershop.de.

Diese Mitteilung enthält Aussagen über zukünftige Ereignisse bzw. die

zukünftige finanzielle und operative Entwicklung von Intershop. Die

tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse können von den in diesen

zukunftsbezogenen Aussagen dargestellten bzw. von den nach diesen Aussagen

zu erwartenden Ergebnissen signifikant abweichen. Risiken und

Unsicherheiten, die zu diesen Abweichungen führen können, umfassen unter

anderem die begrenzte Dauer der bisherigen Geschäftstätigkeit von Intershop,

die geringe Vorhersehbarkeit von Umsätzen und Kosten sowie die möglichen

Schwankungen von Umsätzen und Betriebsergebnissen, die erhebliche

Abhängigkeit von einzelnen großen Kundenaufträgen, Kundentrends, den Grad

des Wettbewerbs, saisonale Schwankungen, Risiken aus elektronischer

Sicherheit, mögliche staatliche Regulierung, die allgemeine Wirtschaftslage

und die Unsicherheit bezüglich der Freistellung gegenwärtig

verfügungsbeschränkter liquider Mittel.

Intershop Pressekontakt:

pr@intershop.de, Tel: +49-3641-50-1000

https://www.intershop.com/de/presseportal

