Lyon/Berlin/London, 19. April 2021 - Die Bewerbung des emiratischen

Generalmajors Ahmed Naser Al-Raisi für das Amt des Interpol-Präsidenten

stößt auf heftige Kritik in Großbritannien und Zurückhaltung bei den

deutschen Polizeibehörden. Eine Menschenrechtsorganisation wirft dem Emirati

vor, unter anderen für die Inhaftierung und Folterung eines Briten

verantwortlich zu sein. Auch sollen die Arabischen Emirate internationale

Fahndungsaufrufe von Interpol dazu missbrauchen, um flüchtigen, politischen

Gegnern habhaft zu werden. Der ehemalige Direktor der britischen

Staatsanwaltschaften glaubt, dass sich die die Emirate mit einer hohen

Millionenspende an Interpol des Präsidentschaftsamt erkaufen wollen. Bei den

deutschen Polizeibehörden wird die Bewerbung von Generalmajor Raisi sehr

zurückhaltend aufgenommen. Gegenüber der Berliner Kommunikationsagentur

Meister Mandeltree Kommunikation erklärte eine BKA-Sprecherin, das die

Bewerbung von Generalmajor Rais geprüft werde. Dabei würde eine Bewertung

des Innen- und Außenministeriums bei der Entscheidungsfindung mit

einbezogen. Die deutsche Delegation, müsse die Empfehlung bei ihrer

Abstimmung während der 89. Interpol-Generalversammlung berücksichtigen.

