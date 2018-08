DGAP-News: International Cobalt Corp.: Erwirbt Anrecht zur nahezu Verdreifachung des Landpakets im Idaho Cobalt Belt (deutsch)

International Cobalt Corp.



: Erwirbt Anrecht zur nahezu Verdreifachung des Landpakets im Idaho Cobalt Belt

22.08.2018 / 10:00

22. August 2018, Vancouver, British Columbia: International Cobalt Corp. (

CSE: CO; das "Unternehmen" oder " International Cobalt") meldet, dass das

Unternehmen ein Right of First Refusal Agreement ("ROFR",

Vorkaufrechtabkommen) mit Idaho Champion Gold Mines Ltd. ("ICGM" oder "Idaho

Champion") über vier Bezirke und separate Bergbauprojekte geschlossen hat,

die bis zu 822 Claims (bis zu 6.871 Hektar) im Idaho Cobalt Belt umfassen

und gemeinsam als die "Champion-Projekte" bekannt sind. (Siehe Abbildung

unten für Karte des Idaho Cobalt Belt mit einzelnen Projektstandorten).

Als Teil der Konditionen des Abkommens hat das Unternehmen zugestimmt,

250.000 USD in den Erwerb von Stammaktien der ICGM zu 0,20 USD pro Aktie zu

investieren, was Teil eines im September erwarteten Börsengangs in

Verbindung mit dem geplanten Reverse Take-over (RTO, Übernahme) durch

GoldTrain Resources Inc. ("GoldTrain") ist. Gemäß des RTO wird GoldTrain

alle Aktien von ICGM erwerben und die Aktionäre der ICGM werden die

Kontrolle über GoldTrain erhalten.

Die Akquisition der vier Champion-Projekte repräsentiert eine möglicherweise

transformative Akquisition für das Unternehmen. Die Akquisition würde

International Cobalts Präsenz und Landpaket im Idaho Cobalt Belt um 295%

erhöhen und International Cobalt möglicherweise zum größten Besitzer

aussichtsreicher Kobalt-Assets in Idaho und zu einem der Größten in

Nordamerika machen.

Das Unternehmen glaubt, dass der Idaho Cobalt Belt der bedeutendste Bezirk

für Kobaltentdeckungen in Nordamerika ist. Die Region ist mit

Mineralressourcen reichhaltig ausgestattet, deren Erschließung jetzt

aufgrund der jüngsten Explorationsaktivitäten beginnt, die durch den

Kobaltpreis angetrieben werden. Moderne Explorationstechniken haben sich bei

der Erweiterung historischer Ressourcen und bei Neuentdeckungen als nützlich

erwiesen.

Tim Johnson, President und CEO, sagte: "Wir sind erfreut, Investoren in ICGM

zu sein und wünschen ihnen in ihren auf Gold fokussierten Unternehmungen in

Idaho alles Gute. Das ROFR gibt uns eine riesige Gelegenheit, unser

bestehendes ausgezeichnetes Landpaket zu vergrößern und das herausragende

Unternehmen im Idaho Cobalt Belt zu werden, der unserer Meinung nach die

aussichtsreichste Region für Kobaltentdeckungen in Nordamerika ist."

Jonathan Buick, President von ICGM, sagte: "Wir freuen uns, International

Cobalt als Ankerinvestor zu haben, was uns die Möglichkeit gibt, sie als

Partner für unser Kobaltportfolio zu gewinnen. Das Team von International

Cobalt ist ausgezeichnet, sie sind gut finanziert und wir unterstützen ihre

Strategie zur Erschließung des Wertes im Staate Idaho, der unserer Ansicht

nach eine der besten Rechtssprechungen in der Welt für Exploration und

Entwicklung mit starker Unterstützung durch alle Regierungsebenen ist.

Abbildung 1. Liegenschaften der Champion

Folgend eine Zusammenfassung der vier Projekte:

Projekt Dupuis - (Dup Claims) 201 Claims mit einer Gesamtfläche von 1.627

Hektar

Die DUP Claims, 6km südlich der Mine Blackbird, liegen neben, im Streichen

und unmittelbar südlich von International Cobalts Projekt Blackbird Creek.

Unterlagert von der günstigen geologischen Formation Yellowjacket und

möglichen Ausläufern der vererzten Trends, die auf dem Projekt Blackbird

Creek des Unternehmens zu sehen sind, würden diese Claims das

Entdeckungspotenzial auf Blackbird wesentlich erhöhen. Auf dem Projekt

befinden sich drei Kupfer-Kobalt-Vorkommen: die Mine French Gulch, Victory

und Dupuis.

Projekt Blackpine North (SC Claims) 144 Claims mit einer Gesamtfläche von

1.165 Hektar

Die SC Claims liegen 1km nördlich von eCobalts Kupfer-Kobalt-Projekt

Blackpine. Das Projekt Blackpine beherbergt eine schichtförmige

Sulfidvererzung, die in massiven Abschnitten vorkommt und üblicherweise

Pyrit und Kupferkies enthalt. Neben der kupferreichen Schicht gibt es

mehrere geringer mächtige kobalt-gold-reiche Arsenkies führende Lagen, die

in dem mit Kupfer vererzten Abschnitt vorkommen. Ein nicht mit NI 43-101

konformer historischer Vorrat von 340.000 Tonnen mit 3,5% Kupfer wurde in

den 1960er-Jahren abgegrenzt. Die SC Claims werden von einer ähnlichen

Geologie unterlagert, wie sie auf dem Projekt Black Pine vorkommt.

Projekt Twin Peaks - (TP und Badger Claims) 377 Claims mit einer

Gesamtfläche von 2.600 Hektar

Die TP Claims beherbergen die Kupfermine Twin Peaks und werden von den

Badger Claims umgeben, die im Badger Basin liegen. Die historische Mine Twin

Peaks beherbergt laut Beschreibungen breite Scherzonen mit einer mäßigen

Kupfervererzung. Im Jahr 1996 berichtete Formation Capital Kupferergebnisse

von 2% über eine Länge von 50 Fuß auf den Badger Claims. Die TB und Badger

Claims liegen ungefähr 3km östlich von US Cobalts Projekt Iron Creek, das

vor Kurzem von First Cobalt Corporation (TSX-V: FCC) für einen implizierten

Eigenkapitalwert von ungefähr 149,9 Mio. Dollar auf voll verwässerter Basis

(im Geld) zum Zeitpunkt des Abkommenabschlusses erworben wurde.

Kobaltprojekt Ulysses - (IP und GS Claims) 100 Claims mit einer Gesamtfläche

von 809,4 Hektar

Die IP und GS Cklaims liegen 2km nördlich der Mine Ulysses, ein historischer

Gold-/Silberproduzent in der Yellowjacket-Formation, die mit der

Kobaltvererzung in der Region in Zusammenhang steht. Zwei Kobaltvorkommen

wurden bereits südlich des Projekts Ulysses identifiziert, was ein Beweis

für die aussichtsreiche Art dieses Gebietes ist. Die Yellowjacket-Formation

liegt in diesem Gebiet außerhalb des produktiven "Idaho Cobalt Belt",

besitzt aber laut Interpretation das gleiche geologische Potenzial, um eine

Kobalt-Kupfer-Gold-Vererzung zu beherbergen. *Diese Eigenschaften sind hier

in der regionalen Karte des Idaho Cobalt Belt zu sehen.

NI 43-101 Offenlegung

Neil McCallum, P.Geol., von Dahrouge Geological Consulting Ltd, eine gemäß

National Instrument 43-101 qualifizierte Person, hat die Zusammenstellung

der technischen Information in dieser Pressemitteilung überwacht.

Über International Cobalt Corp.

International Cobalt Corp. (CSE: CO) ist ein kanadisches Mineralexploration-

und Entwicklungsunternehmen mit Fokus auf den aufstrebenden Kobaltsektor Das

Unternehmen strebt danach, den Unternehmenswert durch Beschaffung und

Entwicklung von Projekten in sicheren progressiven Rechtssprechungen unter

Einhaltung strikter Umwelt- und Sozialstandards zu erhöhen. International

Cobalt ist gut finanziert, um ihre Zielsetzungen zu verfolgen. Das

Unternehmen besitzt Projekte im Idaho Cobalt Belt, einer der besten Orte zur

Exploration von primären Kobaltlagerstätten sowie in den atlantischen

Provinzen Kanadas mit ihrer umfangreichen Historie der Minenentwicklung und

des Minenbetriebs. International Cobalt ist gut finanziert, um ihre

Zielsetzungen zu verfolgen und hat zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung

über 9,0 Mio. Dollar in der Kasse.

Über Idaho Champion

Idaho Champion hat durch ihre US-Tochtergesellschaften 11 Bergbau-Claims in

Nordzentral-Idaho erworben und Claims abgesteckt, die über 1.700 Hektar an

benachbarten Explorationsflächen abdecken. Sie haben vor Kurzem über

2.000.000 USD an Barmittel in einer Privatplatzierung beschafft und sie

Versuchen weitere Barmittel im Rahmen der verbleibenden Privatplatzierung zu

beschaffen. Idaho Champion hat ebenfalls mit einem unternehmensfremden

Verkäufer ein Abkommen zum Erwerb in Tranchen von bis zu 822 Bergbau-Claims

in Nord-Idaho mit einer Gesamtfläche von ungefähr 6.871 Hektar geschlossen.

Über GoldTrain

GoldTrains Strategie ist die Verbesserung des Shareholder Value durch die

Akquisition, Exploration und Entwicklung von sehr aussichtsreichen

Minerallagerstätten. Die Aktien der in Toronto ansässigen GoldTrain werden

an der CSE unter dem Kürzel "GT" gehandelt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte GoldTrains Profil bei SEDAR

unter www.sedar.com oder ihre Unternehmenswebseite www.goldtrain.ca.

Über den Kobaltmarkt

Die Kobaltpreise erreichten vor Kurzem ein Zehnjahreshoch von über US$42,75

pro Pfund und zeigten einen stetigen Anstieg seit Mitte des Jahres 2015. Da

Kobalt ein wichtiger Bestandteil vieler Lithium-Ionen-Batterien ist, die in

vielen Anwendungsbereichen von Mobiltelefonen bis hin zu Elektrofahrzeugen

zum Einsatz kommen, erwartet man weiterhin eine starke Kobaltnachfrage.

Für weitere Informationen über die Champion-Projekte oder International

Cobalt Corp. kontaktieren Sie bitte:

Tyler Lowes

tlowes@internationalcobalt.com

oder 604-329-5097

Für weitere Informationen über Idaho Champion Gold Mines kontaktieren Sie

bitte:

Jonathan Buick

jbuick@idahochamp.com

416-477-7771 ext.206

Für weitere Informationen über GoldTrain und den Reverse Take-over von ICGM

kontaktieren Sie bitte:

Frank Smeenk

fcs@primus.ca

416-642-3575

