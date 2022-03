DGAP-News: Instone Real Estate Group SE: Instone erreicht Jahresergebnis leicht oberhalb der zuvor angehobenen Prognose - Ausblick für 2022 wird bestätigt (deutsch)

Instone Real Estate Group SE: Instone erreicht Jahresergebnis leicht oberhalb der zuvor angehobenen Prognose - Ausblick für 2022 wird bestätigt

^

DGAP-News: Instone Real Estate Group SE / Schlagwort(e): Jahresbericht

Instone Real Estate Group SE: Instone erreicht Jahresergebnis leicht

oberhalb der zuvor angehobenen Prognose - Ausblick für 2022 wird bestätigt

17.03.2022 / 07:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Instone erreicht Jahresergebnis leicht oberhalb der zuvor angehobenen

Prognose - Ausblick für 2022 wird bestätigt

- Bereinigte Umsatzerlöse legen mit 783,6 Millionen Euro im Jahresvergleich

deutlich zu (+63,2 Prozent)

- Ergebnis nach Steuern von 96,9 Millionen Euro (+135,8 Prozent) ist stark

angestiegen und übertrifft leicht die angehobene Prognose (93 - 96 Millionen

Euro)

- Hohe bereinigte Rohergebnismarge von 28,3 Prozent unterstreicht führende

Profitabilität von Instone

- Realisierte Verkäufe mit einem Projektvolumen von 1,1 Milliarden Euro

übertreffen die angehobene Prognose und belegen die hohe Nachfrage

- Neue Projektakquisitionen mit erwarteten anteiligen zukünftigen

Umsatzerlösen von rund 1,8 Milliarden Euro genehmigt

- Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung die Zahlung einer

Dividende von 0,62 Euro pro Aktie vor

- Instone bekräftigt Bekenntnis zur Klimaneutralität; ESG-Reporting im

Rahmen der Klimastrategie weiter deutlich ausgebaut

- Prognose 2022: Bestätigung des Ausblicks für das Geschäftsjahr 2022 mit

erwarteten bereinigten Umsatzerlösen zwischen 900 und 1.000 Millionen Euro

und einem Ergebnis nach Steuern zwischen 90 und 100 Millionen Euro

Essen, 17. März 2022: Instone Real Estate Group SE ("Instone") blickt auf

eine sehr gute Geschäftsentwicklung im Jahr 2021 zurück. Trotz eines

herausfordernden operativen Umfelds mit den Auswirkungen der Pandemie in

Form von Lieferengpässen und verzögerten Baugenehmigungen hat Instone die

zuvor angehobene Prognose für das bereinigte Ergebnis nach Steuern für 2021

übertroffen.

Obwohl sich diese Faktoren negativ auf die erzielten bereinigten

Umsatzerlöse ausgewirkt haben, ist die bereinigte Bruttomarge besser als

erwartet ausgefallen. Dies ist ein Beleg für die operative

Leistungsfähigkeit des Unternehmens in einem Markt, der eine strukturelle

Angebotsknappheit aufweist und weiterhin eine hohe Nachfrage sowohl von

privaten als auch institutionellen Käufern anzieht. Die anhaltend starke

Nachfrage spiegelt sich auch in den abgeschlossenen Verkäufen wider, die ein

Volumen von 1,1 Milliarden Euro erreicht haben. Damit hat Instone das

angehobene Vertriebsziel von 1,0 Milliarde Euro übertroffen. Das Management

geht davon aus, dass die starke Nachfrage und die positive Preisentwicklung

weiter anhalten werden und die Effekte aus steigenden Baukosten somit

ausgeglichen werden können.

Unabhängig davon hat Instone die Projektpipeline im Jahr 2021 durch

genehmigte Akquisitionen mit erwarteten künftigen Umsatzerlösen (GDV) von

1,8 Milliarden Euro - einschließlich anteiliger Umsätze in Höhe von 200

Millionen Euro im Zusammenhang mit At-Equity konsolidierten Projekten -

erfolgreich ausgebaut. Die erwarteten Umsatzerlöse des Projektportfolios

steigen damit zum Bilanzstichtag auf 7,5 Milliarden Euro.

Trotz der Unsicherheiten, insbesondere hinsichtlich der wirtschaftlichen

Auswirkungen des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine, bestätigt der

Vorstand seine bisherige Prognose für das Gesamtjahr 2022 mit bereinigten

Umsatzerlösen zwischen 900 und 1.000 Millionen Euro und einem bereinigten

Ergebnis nach Steuern zwischen 90 und 100 Millionen Euro. Darüber hinaus

erwartet der Vorstand für 2022 eine bereinigte Bruttomarge von 25-26 Prozent

und Verkäufe mit einem Volumen von über 1,0 Milliarde Euro.

Instone mit dynamischem Wachstum trotz Bremseffekten der Pandemie

Die bereinigten Umsatzerlöse lagen 2021 bei 783,6 Millionen Euro und legten

damit um 63,2 Prozent im Jahresvergleich zu. Externe Faktoren wie zunehmende

Lieferengpässe und Verzögerungen bei den Baugenehmigungen wirkten sich dabei

nachteilig auf die Umsatzrealisierung aus. Der stabile Aufwärtstrend des

deutschen Wohnimmobilienmarktes ist ungebrochen. Das Instone-Produkt erfreut

sich starker Nachfrage seitens institutioneller und privater Kunden. Die

Vertriebsquoten im Stückvertrieb liegen weiterhin oberhalb des langfristigen

Durchschnitts. Auch bei institutionellen Verkäufen hält das positive

Momentum an. So wurden in einem starken Jahresendgeschäft insgesamt sieben

Verkäufe mit institutionellen Investoren unterzeichnet. Die Verkäufe im Jahr

2021 erreichten damit insgesamt ein Gesamtvolumen von 1,1 Milliarden Euro.

Die bereinigte Rohergebnismarge von 28,3 Prozent (Vj.: 30,5 Prozent) liegt

oberhalb der ursprünglichen Erwartungen für 2021 und der längerfristigen

internen Zielmarge von 25 Prozent. Die Instone-Margen bewegen sich dabei

insbesondere im Branchenvergleich auf einem führenden Niveau. Das

Unternehmen profitiert weiterhin von seinem attraktiven Projektportfolio,

einem positiven Preistrend für deutsche Wohnimmobilien in den Kernmärkten

von Instone und von der operativen Stärke. Dazu gehören die Strategie des

proaktiven, frühzeitigen Einkaufs der Bauleistungen, enge Beziehungen zu den

Lieferanten, eine besonders kostenbewusste Planung und nicht zuletzt die

überlegene Expertise im Baumanagement. Diese Wettbewerbsvorteile haben

insgesamt dazu beigetragen, die Auswirkungen der Baukostensteigerungen im

Jahr 2021 abzumildern.

Auch für 2022 geht das Unternehmen von einer weiterhin positiven

Preisentwicklung aus, was die Effekte von weiter steigenden Baukosten

weitgehend ausgleichen sollte.

Das bereinigte operative Ergebnis (bereinigtes EBIT) ist im Berichtsjahr mit

155,7 Millionen Euro (Vj.: 83,8 Millionen Euro) ebenfalls signifikant und

überproportional zum Umsatz angestiegen. Die sehr hohe EBIT-Marge von 19,9

Prozent (Vj.: 17,5 Prozent) hat sowohl von der starken Bruttomarge als auch

von 14,6 Millionen Euro Gewinn aus assoziierten Unternehmen profitiert.

All diese Effekte haben zusammen mit leicht gesunkenen Zinsaufwendungen dazu

beigetragen, dass das bereinigte Ergebnis nach Steuern (bereinigtes EAT) im

Jahr 2021 deutlich auf 96,9 Millionen Euro (Vj.: 41,1 Millionen Euro)

gestiegen ist.

"Trotz der negativen Auswirkungen von Lieferengpässen und verlangsamten

Genehmigungsprozessen auf die Umsatzrealisierung hat Instone ein

hervorragendes Ergebnis erzielt und sowohl die ursprüngliche Prognose als

auch unsere zuvor angehobenen Ergebnisziele für 2021 übertroffen. Dies

unterstreicht die anhaltende Stärke des Geschäftsmodells sowie die

außergewöhnlichen operativen Fähigkeiten des Teams. Mit dem starken

Projektportfolio, dem neuen Produkt im Segment der bezahlbaren Wohnungen,

der einzigartigen Plattform und unserer operativen Stärke werden wir auch

weiterhin sehr gute Ergebnisse in einem Markt mit struktureller

Angebotsknappheit erzielen", sagt Kruno Crepulja, CEO der Instone Real

Estate Group SE.

Starke Bilanz bleibt solide Basis für geplanten Wachstumssprung

Instone verfügt über eine starke Bilanz, die erhebliches Potenzial für

zukünftige Wachstumsinvestitionen bietet. Auf Basis des hohen operativen

Cash-Flows von 43,9 Millionen Euro hat das Unternehmen trotz des Ausbaus des

Projektportfolios mit Ankäufen in Höhe von 212,4 Millionen Euro die

Verschuldungskennzahlen weiter verbessert. So liegt das Verhältnis von

Nettoverschuldung zu Vertragsvermögenswerten zuzüglich bilanziellem

Vorratsvermögen bewertet zu Anschaffungskosten (Loan-to-Cost, LTC) zum

Bilanzstichtag bei 20,1 Prozent (Vj.: 26,4 Prozent). Das Verhältnis von

Nettoverschuldung zum bereinigten operativen Ergebnis vor Abschreibungen

(bereinigtes EBITDA) liegt mit 1,5x deutlich unter dem Vorjahr (Vj.: 2,8x).

Die Barmittel einschließlich der ungenutzten Kreditlinien liegen zum 31.

Dezember 2021 bei rund 270 Millionen Euro. Zusätzlich verfügt das

Unternehmen über ungenutzte Projektfinanzierungslinien in Höhe von über 100

Millionen Euro.

Umfangreiche Projektpipeline stärkt Prognosesicherheit für die nächsten

Jahre

Der Wert des Projektportfolios (Gross Development Value, GDV) ist zum

Bilanzstichtag 2021 auf rund 7,5 Milliarden Euro weiter deutlich angestiegen

(31. Dezember 2020: 6,1 Milliarden Euro). Dies stellt eine solide Basis für

ein Umsatz- und Ergebniswachstum im Einklang mit den für 2026 angestrebten

Zielen dar.

"Instone hat seine operative Exzellenz in einem herausfordernden Umfeld

unter Beweis gestellt. Wir sind sehr zufrieden mit unseren Ergebnissen für

das Jahr 2021, insbesondere mit unseren branchenführenden Margen, unserer

starken Cash-Generierung und unseren Erfolgen beim Ausbau unserer

Projektpipeline. Wir sind weiterhin sehr zuversichtlich, unsere

mittelfristigen Ziele zu erreichen. Im Einklang mit unseren früheren

Ankündigungen werden unsere Aktionäre an unserem Erfolg mit einer

vorgeschlagenen Dividende von 0,62 Euro pro Aktie partizipieren", sagt

Foruhar Madjlessi, CFO der Instone Real Estate Group SE.

Nachhaltigkeitsstrategie durch Ausbau des ESG-Reportings weiter untermauert

Instone gibt ein Bekenntnis zu den Klimazielen der EU und der

Bundesregierung ab. So strebt der Konzern bis 2045 die Klimaneutralität an.

Im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie hat Instone im Jahr 2021 wichtige

Meilensteine erreicht, die den Anspruch des Unternehmens deutlich

unterstreichen. So hat Instone bei der erstmaligen Bewertung durch die

international renommierte und auf Nachhaltigkeits-Ratings spezialisierte

Agentur Sustainalytics auf Anhieb ein Top 2%-Rating unter den globalen

Wohnentwicklern erzielt. Mit der Veröffentlichung des Geschäftsberichts

haben wir zudem die Nachhaltigkeitsberichterstattung erheblich ausgeweitet.

Dazu gehört unter anderem die Offenlegung unseres voraussichtlichen und vom

SBTI genehmigten Netto-Null-Klimapfads, den wir bis 2045 erreichen wollen.

Bestätigung der Finanzprognose für 2022

Der Vorstand bestätigt die Finanzziele für 2022 und geht weiterhin von

bereinigten Umsatzerlösen in der Bandbreite von 900 bis 1.000 Millionen Euro

aus. Das bereinigte Ergebnis nach Steuern wird unverändert in der Bandbreite

von 90 bis 100 Millionen Euro gesehen. Bei der bereinigten Bruttomarge geht

der Vorstand dabei von einer Marge von 25 bis 26 Prozent aus. Hinsichtlich

der geplanten Verkäufe wird für 2022 erneut ein Volumen von mehr als 1,0

Milliarde Euro angestrebt. Während die wirtschaftlichen Auswirkungen des

Angriffs Russlands auf die Ukraine zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht

vollständig abgeschätzt werden können und vom Vorstand genau beobachtet

werden, bestätigen die derzeitige Nachfragestärke und die im bisherigen

Jahresverlauf beobachteten Preistrends das Vertrauen in die Prognose.

Die Definitionen der in der Mitteilung genannten Steuerungskennzahlen sind

im Glossar auf der Homepage der Gesellschaft zu finden, unter:

https://ir.en.instone.de/websites/instonereal/German/3600/glossar.html

Über Instone Real Estate (IRE)

Instone Real Estate ist einer der führenden Wohnentwickler Deutschlands und

im SDAX notiert. Das Unternehmen entwickelt attraktive Wohn- und

Mehrfamilienhäuser sowie öffentlich geförderten Wohnungsbau, konzipiert

moderne Stadtquartiere und saniert denkmalgeschützte Objekte. Die

Vermarktung erfolgt maßgeblich an Eigennutzer, private Kapitalanleger mit

Vermietungsabsicht und institutionelle Investoren. In über 30 Jahren konnten

so über eine Million Quadratmeter realisiert werden. Bundesweit sind 457

Mitarbeiter an neun Standorten tätig. Zum 31. Dezember 2021 umfasste das

Projektportfolio 54 Entwicklungsprojekte mit einem erwarteten

Gesamtverkaufsvolumen von etwa 7,5 Milliarden Euro und 16.418 Einheiten.

Investor Relations

Instone Real Estate

Burkhard Sawazki

Grugaplatz 2-4, 45131 Essen

Tel.: +49 (0)201 45355-137

E-Mail: burkhard.sawazki@instone.de

Pressekontakt

Instone Real Estate

Jens Herrmann

Grugaplatz 2-4, 45131 Essen

Tel. +49 (0)201 45355-113

E-Mail: presse@instone.de

---------------------------------------------------------------------------

17.03.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Instone Real Estate Group SE

Grugaplatz 2-4

45131 Essen

Deutschland

Telefon: +49 201 453 550

E-Mail: Investorrelations@instone.de

Internet: www.instone.de

ISIN: DE000A2NBX80

WKN: A2NBX8

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart,

Tradegate Exchange

EQS News ID: 1304891

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1304891 17.03.2022

°