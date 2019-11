DGAP-News: Instone Real Estate: Erfolgreiches drittes Quartal sorgt für deutlichen Ergebnis- und Umsatzanstieg in den ersten neun Monaten 2019 (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Instone Real Estate Group":

Instone Real Estate: Erfolgreiches drittes Quartal sorgt für deutlichen Ergebnis- und Umsatzanstieg in den ersten neun Monaten 2019

- Bereinigtes Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) signifikant auf EUR

56,7 Mio. gesteigert (9M 2018: EUR 20,6 Mio.) und damit fast verdreifacht

- Bereinigte Umsatzerlöse um 35,9% gesteigert auf EUR 302,4 Mio. (9M 2018:

EUR 222,5 Mio.)

- Bereinigte Rohergebnismarge auf 32,7% erhöht (9M 2018: 26,8%)

- Verkauf von Großprojekten in Q3 2019 und wichtige Baufortschritte gemeldet

- Prognose für das Geschäftsjahr 2019 bestätigt

Essen, den 26. November 2019: Für den im SDAX börsennotierten Wohnentwickler

Instone Real Estate hat ein erfolgreiches drittes Quartal 2019 ein

deutliches Wachstum bei der Umsatzentwicklung und in den wichtigsten

Ergebniskennzahlen der ersten neun Monate 2019 herbeigeführt.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg im

Vorjahresvergleich signifikant auf EUR 56,7 Mio. (9M 2018: EUR 20,6 Mio.)

an. Das bereinigte Ergebnis vor Steuern (EBT) steigerte sich aufgrund des

positiven Geschäftsverlaufs sowie aufgrund der Verbesserung der

Finanzierungsstruktur ebenfalls deutlich auf EUR 49,4 Mio. (9M 2018: EUR

13,8 Mio.). Das bereinigte Konzernergebnis nach Steuern verbesserte sich

auch erheblich und betrug EUR 46,7 Mio. (9M 2018: EUR -1,7 Mio.).

Bei den bereinigten Umsatzerlösen konnte Instone in den ersten neun Monaten

des Jahres EUR 302,4 Mio. verbuchen und damit den Vorjahreswert um 35,9%

übertreffen (9M 2018: EUR 222,5 Mio.). Die bereinigte Rohergebnismarge lag

bei 32,7% (9M 2018: 26,8%).

Durch neue Zukäufe und die Akquisition der S&P Stadtbau, durch die nun auch

die Wachstumsregion Nordbayern erschlossen ist, stieg im Berichtszeitraum

auch die Zahl der Projekte. Zum 30. September 2019 umfasste das

Projektportfolio in allen wichtigen Ballungsräumen Deutschlands sowie in

prosperierenden mittelgroßen Städten insgesamt 52 Entwicklungsprojekte mit

einem erwarteten Gesamtverkaufsvolumen von etwa EUR 5,4 Mrd. und mehr als

12.000 Einheiten (zum 30. Juni 2019: 47 Projekte).

Das dritte Quartal 2019 war von wichtigen Baufortschritten und dem Verkauf

von großen Projekten an institutionelle Investoren geprägt. So fielen in das

dritte Quartal 2019 etwa der Baubeginn für den letzten Bauabschnitt des

Projekts "Schumanns Höhe" in Bonn, für einen Projektteil von "Marie" in

Frankfurt oder für das Projekt "Schwarzwaldstraße" in Herrenberg bei

Stuttgart. Für die Projekte "Amanda" in Hamburg und "Beethovenpark" in

Augsburg starteten im dritten Quartal 2019 die Vertriebsaktivitäten.

Für das Projekt "Niederkasseler Lohweg" in Düsseldorf mit 221 Wohnungen und

für das Großprojekt "Westville / Kleyerquartier" in Frankfurt am Main mit

mehr als 1.200 projektierten Wohnungen wurden zudem im dritten Quartal 2019

"Forward Sales"-Verträge mit institutionellen Käufern abgeschlossen.

Prognoseanhebung vom 16. September 2019 wird bestätigt

Die am 16. September 2019 durch den im Rahmen eines "Forward Sales"

erfolgten Verkauf des Frankfurter Projekts "Westville" angehobene Prognose

für das Gesamtgeschäftsjahr 2019 bestätigt der Vorstand der Instone Real

Estate. So geht er weiter von bereinigten Umsatzerlösen in der Bandbreite

von EUR 700 Mio. bis EUR 750 Mio. und einem bereinigten Konzernergebnis vor

Zinsen und Steuern (EBIT) von EUR 110 Mio. bis EUR 125 Mio. aus. Ebenfalls

bestätigt der Vorstand die angepasste Prognose für die bereinigte

Rohergebnismarge von rund 24%. Ohne die Berücksichtigung des Großprojekts

"Westville" mit einem erwarteten Verkaufsvolumen von rund EUR 600 Mio. wäre

die ursprüngliche Prognose für die Rohergebnismarge von rund 28% bestätigt

worden.

Kruno Crepulja, CEO der Instone Real Estate, kommentiert: "Die sehr guten

Neunmonatszahlen bestätigen unseren eingeschlagenen Weg. Das vierte Quartal

wird für Instone auch von signifikanten Beiträgen aus bereits geschlossenen

Verträgen mit institutionellen Investoren geprägt sein. Unser Produkt

erfährt eine ungebrochen hohe Nachfrage, weshalb wir uns für die Zukunft und

in Bezug auf die von uns anvisierten Ziele optimal aufgestellt sehen."

Die Quartalsmitteilung Q3 2019 steht auf der Website der Gesellschaft unter

der folgenden Adresse zum Download bereit:

http://ir.de.instone.de/websites/instonereal/German/3100/berichte.html

Über Instone Real Estate (IRE)

Instone Real Estate ist einer der deutschlandweit führenden Wohnentwickler

und im SDAX notiert. Das Unternehmen entwickelt attraktive Wohn- und

Mehrfamilienhäuser sowie öffentlich geförderten Wohnungsbau, konzipiert

moderne Stadtquartiere und saniert denkmalgeschützte Objekte. Die

Vermarktung erfolgt maßgeblich an Eigennutzer, private Kapitalanleger mit

Vermietungsabsicht und institutionelle Investoren. In mehr als 28 Jahren

konnten so über eine Million Quadratmeter realisiert werden. Bundesweit sind

rund 360 Mitarbeiter an neun Standorten tätig. Zum 30.September 2019

umfasste das Projektportfolio 52 Entwicklungsprojekte mit einem erwarteten

Gesamtverkaufsvolumen von etwa 5,4 Mrd. Euro und mehr als 12.000 Einheiten.

Investor Relations

Instone Real Estate

Thomas Eisenlohr

Grugaplatz 2-4

45131 Essen

Tel.: +49 (0)201 45355-365

Fax: +49 (0)201 45355-904

E-Mail: thomas.eisenlohr@instone.de

Pressekontakt

Instone Real Estate

c/o RUECKERCONSULT GmbH

Michael Lippitsch

Wallstraße 16

10179 Berlin

Tel.: +49 (0)30 2844987-47

Fax: +49 (0)30 2844987-99

E-Mail: instone@rueckerconsult.de

