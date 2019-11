DGAP-News: Inspirierende Karrieren in Forschung und Medizin: Novartis bringt neue Plattform für weibliche Top-Talente an den Start (deutsch)

Inspirierende Karrieren in Forschung und Medizin: Novartis bringt neue Plattform für weibliche Top-Talente an den Start

28.11.2019 / 12:46

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





* Mit der Initiative "Lead and Inspire - Women in Science" will Novartis

junge Frauen für Karrierewege in der Wissenschaft begeistern.

* Auf der Auftaktveranstaltung am 27. November 2019 in Berlin diskutierte

Dr. Susanne Schaffert, Präsidentin Novartis Onkologie, mit führenden

Wissenschaftlerinnen aus Klinik und Forschung über persönliche

Lebenswege und Erfolgsstrategien.

Nürnberg/Berlin, 28. November 2019 - Welche beruflichen Möglichkeiten bieten

sich für junge Talente in Wissenschaft, Klinik und forschenden Unternehmen?

Wie gelingt Naturwissenschaftlerinnen und Ärztinnen der Aufstieg in

Positionen, in denen sie wirklich gestalten können? Welche Fähigkeiten sind

für Frauen in Führungsfunktionen entscheidend? Diese Fragen stehen im

Mittelpunkt von "Lead and Inspire - Women in Science", einer neuen

Veranstaltungsreihe, mit der Novartis junge Frauen für eine Karriere in der

Wissenschaft begeistern will. Die erste als Netzwerk-Event konzipierte

Veranstaltung brachte erfolgreiche Frauen als Vorbilder aus der der

Wissenschaft mit Nachwuchskräften zusammen.

Dr. Susanne Schaffert, Präsidentin Novartis Onkologie, möchte ein Vorbild

für junge Frauen sein. Als junge Chemikerin hat sie den Weg an die Spitze

eines weltweit führenden forschenden Pharmaunternehmens erfolgreich

eingeschlagen und erklärt heute: "43 Prozent aller Führungspositionen bei

Novartis weltweit sind derzeit mit Frauen besetzt. Das ist gut, aber es

reicht uns noch nicht. Bis zum Jahr 2023 wollen wir unternehmensweit

Geschlechterparität bei den Management-Positionen erreichen." Novartis setzt

dabei unter anderem auf Mentoring-Programme, eine gezielte

Personalentwicklung und flexible Arbeits-Modelle.

"Der Erfolg von Novartis Onkologie basiert auf der Diversität unseres Teams.

Diversität hilft uns dabei, Therapien zu entwickeln, die optimal auf die

individuellen Bedürfnisse unserer Patienten abgestimmt sind. Die Vielfalt

der Ideen und Perspektiven ist ein maßgeblicher Treiber unserer

Innovationsstärke", so Heinrich Moisa, General Manager Onkologie bei

Novartis in Deutschland, auf der Auftaktveranstaltung am 27. November 2019

in Berlin. "Deshalb investieren wir in gute Rahmenbedingungen - und eine

Kultur, in der Leistung und das richtige Mindset zählen."

Nach aktuellen Studienergebnissen bestehen für Frauen im Gesundheitswesen

sowie in der biopharmazeutischen Forschung und Industrie noch immer geringe

Aufstiegschancen. Denn obwohl 63 Prozent der Beschäftigten in

Linienfunktionen weiblich sind, schaffen es nur 29 Prozent der Frauen bis

ins Top-Management / in die Unternehmensleitung (C-Level). [1]

Die Frage, wie man mehr Frauen zu Führungspositionen ermutigen kann, war

auch Thema der hochkarätig besetzten Podiumsdiskussion. Wie gelingt es, mehr

Frauen dafür zu begeistern, eine Führungsposition zu übernehmen? Über diese

Frage diskutierte das hochkarätig besetzte Podium. Neben Susanne Schaffert

hatte Novartis Deutschland drei renommierte Wissenschaftlerinnen eingeladen:

Mit der EU-Projektmanagerin Dr. Sonja Hansen und der

Forschungsgruppenleiterin Priv. Doz. Dr. Uta E. Höpken teilten zwei

Vertreterinnen des Max-Delbrück-Centrums für Molekulare Medizin ihre

Erfahrungen mit dem Publikum. Prof. Dr. Dr. Ulrike Köhl, Institutsleiterin

am Fraunhofer-Institut für Zelltherapie und Immunologie (IZI) und Direktorin

der Klinischen Immunologie der Universität Leipzig sowie des Instituts für

Zelltherapeutika der Medizinischen Hochschule Hannover, berichtete ebenso

über ihren persönlichen Karriereweg.

"Bleiben Sie Ihrem Ziel treu und lassen Sie sich davon leiten - während

Ihrer gesamten beruflichen Laufbahn", ermutigte Susanne Schaffert junge,

talentierte Wissenschaftlerinnen während der Veranstaltung. "Mein Ziel ist

es, mutig und entschlossen unsere Arbeit in der Onkologie voranzutreiben.

Denn Menschen mit einer Krebserkrankung zählen auf uns. Als Präsidentin ist

es mein vorrangiges Anliegen, meine Teams zu unterstützen und sie zu

ermutigen, ihre Neugierde zu fördern und ihrem innovativen Denken freien

Lauf zu lassen."

Bildmaterial

Das Bildmaterial finden Sie zum Download unter:

https://www.novartis.de/news/media-releases/inspirierende-karrieren-forschung-und-medizin-novartis-bringt-neue-plattform

Über Novartis

Novartis will neue Wege finden, um Menschen zu einem längeren und besseren

Leben zu verhelfen. Als ein führendes globales Pharmaunternehmen nutzen wir

wissenschaftliche Innovationen und digitale Technologien, um bahnbrechende

Therapien in Bereichen mit großem medizinischen Bedarf zu entwickeln. Dabei

gehören wir regelmäßig zu jenen Unternehmen, die weltweit am meisten in

Forschung und Entwicklung investieren. Die Produkte von Novartis erreichen

global mehr als 750 Millionen Menschen, und wir suchen nach neuen

Möglichkeiten, den Zugang zu unseren neuesten Therapien zu erweitern.

Weltweit sind bei Novartis rund 105 000 Menschen aus mehr als 140 Nationen

beschäftigt. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter

http://www.novartis.com.

[1]

https://www.mckinsey.com/industries/healthcare-systems-and-services/our-insights/women-in-the-healthcare-industry

Pressekontakt

Doris Madlberger

Novartis Pharma GmbH

Head External Affairs, Patient Relations & Communications Oncology

Tel. +49 911 27312940

doris.madlberger@novartis.com

