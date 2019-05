DGAP-News: Innovative Properties Inc.: Nabis ändert Namen zu 'Nabis Holdings Inc.' und Fortbestand in British Columbia (deutsch)

Innovative Properties Inc.



: Nabis ändert Namen zu 'Nabis Holdings Inc.' und Fortbestand in British Columbia

28.05.2019 / 14:08

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Nabis ändert Namen zu "Nabis Holdings Inc." und Fortbestand in British

Columbia

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, KANADA. 28. Mai 2019. Nabis Holdings Inc. (CSE:

NAB; OTC: INNPF; FRA: 7IP) (früher Innovative Properties Inc.) ("Nabis

Holdings" oder das "Unternehmen"), eine führende kanadische

Investmentgesellschaft mit Spezialinvestitionen in Vermögenswerte in

mehreren Bereichen des Cannabissektors, gibt bekannt, dass mit Bezug auf die

Pressemitteilung des Unternehmens vom 6. Mai 2019 das Datum des

Inkrafttretens der Namensänderung zu "Nabis Holdings Inc." (die

"Namensänderung")

und des Fortbestands in der kanadischen Provinz British Columbia (der

"Fortbestand")

der 29. Mai 20219 sein wird. Das Börsenkürzel "NAB" des Unternehmens an der

Canadian Securities Exchange ("CSE") bleibt unverändert.

Laut Erwartungen wird der Handelsbeginn der Stammaktien des Unternehmens an

der CSE unter dem Namen "Nabis Holdings Inc." am oder um den 3. Juni 2019

sein. Die neue CUSIP wird 629523101 und die neue ISIN-Nummer wird

CA6295231014 sein. Der Fortbestand und die Namensänderung wurden von den

Aktionären des Unternehmens auf der am 3. Mai 2019 stattgefundenen Jahres-

und Sonderversammlung genehmigt.

Über Nabis Holdings Inc.

Nabis Holdings ist eine kanadische Investmentfirma, die in hochwertige

Cashflow-Assets in mehreren Branchen investiert einschließlich Immobilien,

Wertpapiere, Kryptowährungen und aller Aspekte des US-amerikanischen und

internationalen Cannabissektor. Unter der Leitung von zwei der Mitgründer

der MPX Bioceuticals, bis dato eine der größten Übernahmen im

US-Cannabissektor, besitzt das Unternehmen eine belegte Erfolgsgeschichte in

aufstrebenden Märkten, um einen beachtlichen Shareholder Value zu

generieren. Das Unternehmen konzentriert sich auf Investitionen über die

gesamten integrierten vertikalen Aspekte in diesem Sektor mit besonderem

Fokus auf Einnahmengenerierung, EBITDA und Wachstum.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://www.nabisholdings.com/.

Im Auftrag des Board of Directors

Shay Shnet

CEO und Director

Für weitere Fragen:

Tel. 604-687-7130 oder E-Mail info@nabisholdings.com.

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

