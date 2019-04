DGAP-News: Innovative Properties Inc.: Nabis Holdings schließt Investition in Bangor City, Michigan, mit zehn Anbaulizenzen der Klasse C und einer Verarbeitungslizenz ab (deutsch)

Innovative Properties Inc.



Nabis Holdings schließt Investition in Bangor City, Michigan, mit zehn Anbaulizenzen der Klasse C und einer Verarbeitungslizenz ab

24.04.2019 / 09:25

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, KANADA. 24. April 2019. Innovative Properties

Inc., tätig als Nabis Holdings (CSE: NAB; OTC: INNPF; FRA: 7IP) ("Nabis"

oder das "Unternehmen") eine führende kanadische Investmentgesellschaft mit

gezielten Investitionen in verschiedene Bereiche des Cannabis-Sektors hat

heute bekannt gegeben, dass sie ihre Investitionen ("Investments") in

strategisch günstig gelegenen Immobilien in Bangor City, Michigan ("Bangor

City") abgeschlossen hat. Des Weiteren erhielt Nabis städtische Zulassungen

für zehn Anbaulizenzen und eine Verarbeitungslizenz. Diese Eigenschaft

ermöglicht Nabis den Anbau von Cannabis in Innen- als auch Außenbereichen

und im Gewächshaus mit unbegrenzter Stapelbarkeit von Anbaulizenzen.

Der Anbau auf dem Grundstück wird voraussichtlich im ersten Quartal 2020

beginnen. Nabis Holdings wird ein 60.000 m² großes Anbau- und

Verarbeitungszentrum für den Innenbereich und ein 45.000 m² großes

Hybridgewächshaus entwickeln.

"Zu Beginn des Jahres 2020 wird unser Grundstück in Bangor zu einem

wichtigen Anbauzentrum für unsere Niederlassungen in Michigan werden, mit

einer geplanten Ernte von mehr als 40.000 Pfund Trockenblüten pro Jahr und

der Fähigkeit, über 35.000 Pfund hochgradiges Destillat bei voller Kapazität

zu produzieren." sagte Shay Shnet, CEO und Direktor von Nabis. "Wir bleiben

unserer aggressiven Expansion in allen Ländern verpflichtet, da wir in

begrenzten Lizenzstaaten nach zusätzlichen Möglichkeiten suchen, um unsere

Anbaupotenziale zu stärken und die Präsenz des Unternehmens zu erweitern."

Gemäß den Investitionsvereinbarungen zahlte das Unternehmen eine Kombination

aus Bargeld zum Zeitpunkt des Abschlusses und abgegrenzte Geldmittel für

ungefähr 775.000 USD. Die Gesellschaft wird Finder Fee-Aktien vorbehaltlich

der Genehmigung durch den Vorstand und die CSE ausgeben.

Mit dem Abschluss dieser Investition arbeitet das Unternehmen daran, den

Rest der zuvor angekündigten verbindlichen Absichtserklärung ("LOI")

abzuschließen und im Rahmen der US-amerikanischen Cannabis-Strategie des

Unternehmens weiter Fuß in US Bundesstaaten zu fassen.

Über Innovative Properties Inc. (tätig als Nabis Holdings)

Nabis Holdings ist eine kanadische Investmentfirma, die in hochwertige

Cashflow-Assets in mehreren Branchen investiert einschließlich Immobilien,

Wertpapiere, Kryptowährungen und aller Aspekte des US-amerikanischen und

internationalen Cannabissektor. Unter der Leitung von zwei der Mitgründer

der MPX Bioceuticals, bis dato eine der größten Übernahmen im

US-Cannabissektor, besitzt das Unternehmen eine belegte Erfolgsgeschichte in

aufstrebenden Märkten, um einen beachtlichen Shareholder Value zu

generieren. Das Unternehmen konzentriert sich auf Investitionen über die

gesamten integrierten vertikalen Aspekte in diesem Sektor mit besonderem

Fokus auf Einnahmengenerierung, EBITDA und Wachstum.

Im Auftrag des Board of Directors

"Shay Shnet"

Shay Shnet

CEO und Director

Für weitere Fragen:

Tel. 604-687-7130 oder E-Mail info@nabisholdings.com.

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

