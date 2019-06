DGAP-News: Innovative Properties Inc.: Nabis Holdings meldet Akquisition von 49 % der Cannova Medical, ein Entwickler innovativer Lösungen für den Cannabiskonsum (deutsch)

Innovative Properties Inc.



: Nabis Holdings meldet Akquisition von 49 % der Cannova Medical, ein Entwickler innovativer Lösungen für den Cannabiskonsum

Innovative Properties Inc.: Nabis Holdings meldet Akquisition von 49 % der

Cannova Medical, ein Entwickler innovativer Lösungen für den Cannabiskonsum

03.06.2019 / 07:36

Nabis Holdings meldet Akquisition von 49 % der Cannova Medical, ein

Entwickler innovativer Lösungen für den Cannabiskonsum

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, KANADA. 3. Juni 2019. Nabis Holdings Inc. (CSE:

NAB; OTC: INNPF; FRA: 7IP) ("Nabis" oder das "Unternehmen"), eine führende

kanadische Investmentgesellschaft mit Spezialinvestitionen in Vermögenswerte

in mehreren Bereichen des Cannabissektors, gab heute bekannt, dass das

Unternehmen ein Abkommen zum Erwerb von 2.260.500 Stammaktien der Cannova

Medical Ltd. ("Cannova"), dies entspricht einer 49 %-Beteiligung, und zum

Erwerb der restlichen 51 % nach Nabis' Wahl geschlossen hat (die

"Transaktion").

Cannova ist ein Anbieter innovativer Lösungen für den Cannabiskonsum.

Cannova mit Sitz in Israel hat eine alternative Lösung für den

Cannabiskonsum entwickelt, bei der ein mit einer Vielzahl von aktiven

Cannabissubstanzen infundierter organischer Sublingual-Strip (Streifen)

verwendet wird. Das Produkt hat nachgewiesene Eigenschaften, die es

Herstellern ermöglichen, Dosierungsmengen wirksamer zu steuern, indem nur

organische Substanzen verwendet und unerwünschte Nebenwirkungen beseitigt

werden. Im Zusammenhang mit der Transaktion wird Nabis exklusive

Vertriebsrechte in Nordamerika haben.

"Cannovas Sublingual-Strips durchbrechen das traditionelle Denken über den

Cannabiskonsum. Ihr Team hat eine innovative Lösung entwickelt, die

Verbraucher anspricht, die im Vergleich zu aktuellen Genussformen wie

Rauchen, Verdampfen und die Ingestion von Öl nach Bequemlichkeit suchen,"

sagte Shay Shnet, CEO und Director von Nabis. "Während wir uns weiterhin auf

unseren strategischen Plan für eine schnelle Expansion in begrenzt

lizenzierten US-Bundesstaaten konzentrieren, achten wir auch genau auf

Unternehmen, die das Potenzial für eine Umwälzung im legalen Cannabissektor

besitzen. Die patentgeschützte Lösung von Cannova ermöglicht es dem

Verbraucher, eine maßgeschneiderte, persönliche Kombination aus THC, CBD und

anderen Wirkstoffen aufzunehmen, die in Echtzeit ihren persönlichen,

einzigartigen Anforderungen entspricht und somit die Art und Weise ändert,

wie Cannabis konsumiert wird. Die innovative Plattform für den Heimgebrauch

ähnelt einer kompakten Espresso- / Kaffeemaschine, verfügt jedoch über die

Fähigkeit der nächsten Generation, verschiedene aktive Wirkstoffe zu

kombinieren. Mit der Akquisition der einzigartigen Technologie von Cannova

werden wir gut positioniert sein, um von der wachsenden Beliebtheit der

verzehrbaren Cannabisprodukte zu profitieren."

"Wir sind begeistert, mit Nabis zusammenzuarbeiten, um Cannabiskonsumenten

eine sichere, präzise und diskrete Möglichkeit für den Genuss von Cannabis

zu bieten. Das Nabis-Team, seine Erfahrung und sein etabliertes Netzwerk an

cannabisbezogenen Portfolios werden entscheidend dazu beitragen, dass sich

Cannova zu einem der technologisch führenden Unternehmen in diesem Bereich

entwickelt," sagte Omri Schanin, Cannovas Gründer und CEO.

Als Gegenleistung für die 49 %-Beteiligung wird Nabis 1.000.000 USD an

Cannova zahlen und insgesamt 5.911.111 Nabis-Stammaktien ("Stammaktien") an

Cannova ausgeben. Zur Ausübung der Option für den Erwerb der restlichen 51 %

muss Nabis eine nominale Barzahlung leisten und an die Cannova-Aktionäre

7.388.888 Stammaktien ausgeben, die in einem Treuhandkonto gehalten und

freigegeben werden, sobald Cannova bestimmte Leistungsmeilensteine erreicht.

Die im Rahmen der Transaktion ausgegebenen Wertpapiere werden gemäß den

geltenden Wertpapiergesetzen Wiederverkaufsbeschränkungen unterliegen.

Der Abschluss der Transaktion unterliegt bestimmten üblichen

Abschlussbedingungen, einschließlich der Einholung aller erforderlichen

Genehmigungen.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf oder eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar, und

diese Wertpapiere wurden in keiner Rechtsprechung angeboten oder verkauft,

in der ihr Angebot oder Verkauf rechtswidrig wäre. Die Wertpapiere wurden

und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils

gültigen Fassung (das "Gesetz") oder gemäß den bundesstaatlichen

Wertpapiergesetzen der Vereinigten Staaten registriert. Dementsprechend

werden diese Wertpapiere nur dann Personen in den Vereinigten Staaten

angeboten oder an sie verkauft, wenn eine Ausnahme von den

Registrierungsanforderungen des Gesetzes und den geltenden staatlichen

Wertpapiergesetzen vorliegt.

Über Cannova Medical

Cannova ist ein Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung

einer innovativen, patentgeschützten Technologieplattform für die Abgabe von

Cannabissubstanzen zusammen mit anderen natürlichen Inhaltsstoffen

konzentriert. Die Plattform, ein sublingualer Film, kann verschiedene

Wirkstoffe, einschließlich Cannabinoid und natürliche Substanzen, effektiv

an oder über die Mundschleimhaut (unter der Zunge) binden und auf diese

Weise die Bioverfügbarkeit der Cannabinoidmoleküle erheblich verbessern. Die

kontrollierte Freisetzungslösung von Cannova ist ein oraler Dünnfilm, der zu

einer präziseren Dosierung, einer höheren Bioverfügbarkeit, einer

verbesserten Wirksamkeit und Sicherheit bei der Abgabe von Cannabinoiden

führt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://cannova-medical.com/.

Über Nabis Holdings Inc.

Nabis Holdings ist eine kanadische Investmentfirma, die in hochwertige

Cashflow-Assets in mehreren Branchen investiert einschließlich Immobilien,

Wertpapiere, Kryptowährungen und aller Aspekte des US-amerikanischen und

internationalen Cannabissektor. Unter der Leitung von zwei der Mitgründer

der MPX Bioceuticals, bis dato eine der größten Übernahmen im

US-Cannabissektor, besitzt das Unternehmen eine belegte Erfolgsgeschichte in

aufstrebenden Märkten, um einen beachtlichen Shareholder Value zu

generieren. Das Unternehmen konzentriert sich auf Investitionen über die

gesamten integrierten vertikalen Aspekte in diesem Sektor mit besonderem

Fokus auf Einnahmengenerierung, EBITDA und Wachstum.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://www.nabisholdings.com/.

Für weitere Fragen:

Investorenkontakt

Allison Soss

KCSA Strategic Communications

Tel.: 212-896-1267

Nabis@kcsa.com

Unternehmenskontakt:

Shay Shnet, CEO and Director

Tel.: 604-687-7130

info@nabisholdings.com

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

