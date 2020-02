DGAP-News: Infracore SA: Das Spital-Infrastrukturunternehmen Infracore SA veröffentlicht seinen Jahresbericht 2019 (deutsch)

Infracore SA: Das Spital-Infrastrukturunternehmen Infracore SA veröffentlicht seinen Jahresbericht 2019

Infracore SA: Das Spital-Infrastrukturunternehmen Infracore SA

veröffentlicht seinen Jahresbericht 2019

28.02.2020

Medienmitteilung

Fribourg, 28. Februar 2020

Das Spital-Infrastrukturunternehmen Infracore SA veröffentlicht seinen

Jahresbericht 2019

Infracore erzielte mit seinem wachsenden und einzigartigen

Gesundheitsinfrastruktur-Portfolio Mieteinnahmen von CHF 46.1 Millionen und

eine EBITDA-Marge von 98.6%.

Infracore hat im Geschäftsjahr 2019 verschiedene wichtige Meilensteine

erreicht.



Das Unternehmen hat mit einer neuen Aktionärsstruktur und einem

neuen Management seine Unabhängigkeit erlangt. Das Portfolio wurde um fast

CHF 200 Millionen auf CHF 1.1 Milliarden erweitert, entsprechend einer

Gesamtmietfläche von 178'904 m2. Die Mieteinnahmen stiegen um 3.5% auf CHF

46.1 Millionen (2018: CHF 44.5 Millionen). Die Neubewertungsgewinne aufgrund

des Erreichens kritischer Meilensteine bei verschiedenen

Entwicklungsprojekten beliefen sich auf CHF 4.2 Millionen (2018: CHF 24.6

Millionen). Der EBITDA betrug CHF 45.4 Millionen (CHF 41.2 Millionen ohne

Neubewertungen), was einer Marge von 98.6% (89.5% ohne Neubewertungen)

entspricht. Der Nettogewinn erreichte mit CHF 31.6 Millionen (CHF 27.4

Millionen ohne Neubewertungen) einen neuen Rekord. Der Nettovermögenswert

vor latenten Steuern betrug CHF 589.0 Millionen.

Drei starke Partner bündeln ihre Kräfte

Der Schritt zur Unabhängigkeit wurde 2019 vollzogen. Nachdem die ehemalige

Infracore-Mehrheitseigentümerin AEVIS VICTORIA bereits im Dezember 2018

einen Anteil von 20% an die Baloise-Gruppe verkauft hatte, wurden im Mai

2019 weitere 15% an die Baloise-Gruppe und 46% an Medical Properties Trust,

Inc. verkauft. AEVIS VICTORIA blieb im Besitz der restlichen rund 20%. Die

Infracore-Aktien wurden zu einem Preis von CHF 51 pro Aktie platziert,

wodurch das Unternehmen mit rund CHF 1 Milliarde bewertet wurde.

Integration von Générale-Beaulieu Immobilière SA (GBI) in Genf

Das Portfolio wurde mit der Übernahme von GBI zum 31. Dezember 2019

erheblich erweitert. GBI, eine Tochtergesellschaft der Générale Beaulieu

Holding SA (GBH), besitzt mehrere Immobilien im Genfer Stadtteil Champel,

darunter die Clinique Générale-Beaulieu (19'023 m2). Die Gebäude in Genf

werden zusätzliche jährliche Mieteinnahmen von CHF 10 Millionen (mehr als

20% des aktuellen Werts) generieren. Das Immobilienvermögen der GBI wurde

bei dieser Transaktion mit CHF 196 Millionen bewertet. Der Verkäufer, eine

Tochtergesellschaft der AEVIS VICTORIA, wurde in bar und in Aktien

entschädigt, wodurch der Anteil der AEVIS VICTORIA an der Infracore wieder

auf 30% (direkt und indirekt gehalten) stieg. Die Beteiligungen von Medical

Property Trust, Inc. und Baloise reduzierten sich gleichzeitig auf 40% bzw.

30%.

Renditestarkes Portfolio mit einem Marktwert von CHF 1.1 Milliarden

Das Infracore-Portfolio besteht aus 38 hochwertigen Immobilien an 16

Standorten, die eine Mietfläche von 178'904 m2 repräsentieren. Per 31.

Dezember 2019 wurde das Portfolio mit CHF 1.1 Milliarden bewertet. Innerhalb

der letzten zwölf Monate beliefen sich die Neubewertungsgewinne auf CHF 4.2

Millionen (2018: CHF 24.6 Millionen). Alle Immobilien befinden sich in einem

überdurchschnittlich guten Zustand, ohne Investitionsrückstände. Die meisten

Gebäude sind im Rahmen sehr langfristiger indexierter Mietverträge

vermietet, mit einer gewichteten durchschnittlichen Restmietdauer von 23.8

Jahren. Die derzeitige Leerstandsquote von 1.55% ist aufgrund von

Renovierungsarbeiten in einigen Gebäuden nur vorübergehend.

Starke Bilanz

Infracore ist weiterhin solide finanziert. Die Eigenkapitalquote stieg auf

43.6% (2018: 40.1%), der gewichtete durchschnittliche Zinssatz für

Hypotheken betrug am Jahresende 1.57% und der LTV (Loan to Value) blieb mit

46.3% niedrig. Die Bilanzsumme beträgt CHF 1.1 Milliarden, während die

langfristigen Finanzverbindlichkeiten, hauptsächlich Hypotheken und eine

Anleihe von CHF 100 Millionen, CHF 502.9 Millionen erreichten. Wenn sich

Möglichkeiten ergeben, könnte Infracore in den nächsten Quartalen Zugang zu

den Kapitalmärkten erhalten.

Die Zusammenarbeit mit dem öffentlichen Sektor macht Fortschritte

Im Berichtsjahr hat Infracore verschiedene Optionen für öffentlich-private

Partnerschaften evaluiert und wird dies auch in Zukunft tun. Es wird

geschätzt, dass in den nächsten Jahrzehnten über CHF 20 Milliarden in die

Schweizer Spitallandschaft investiert werden müssen. Die Infracore ist

einzigartig positioniert und bietet mit ihrem Know-how in der Sanierung und

im Umbau von Spitälern, ihrer Finanzkraft und einem breiten Netzwerk Zugang

zu effizienten Konzepten.

Ausschüttung an die Aktionäre

Der Verwaltungsrat schlägt eine Ausschüttung von CHF 28.0 Millionen oder CHF

2.41 pro Aktie vor.

Ausblick 2020

Infracore wird ihre Wachstumsstrategie in der Schweiz sowohl im privaten als

auch im öffentlichen Sektor weiterverfolgen. Es wird erwartet, dass die

Mieteinnahmen im Jahr 2020 aufgrund des kürzlich abgeschlossenen Erwerbs von

Immobilien in Genf deutlich ansteigen werden. Der EBIT ohne Neubewertungen

wird voraussichtlich um mehr als 20% auf über CHF 50 Millionen steigen.

Die detaillierten Ergebnisse von Infracore SA können unter folgendem Link

eingesehen werden:

https://www.infracore.ch/_media/2020/02/ar_2019.pdf

Für weitere Informationen: Media & Investor Relations: c/o Dynamics Group, Zürich

Zürich

Philippe R. Blangey, prb@dynamicsgroup.ch, +41 79 785 46 32

Infracore SA: info@infracore.ch, +41 79 635 04 10

Über Infracore SA

Infracore SA ist ein auf Spital- und Gesundheitsinfrastruktur

spezialisiertes Unternehmen. Das Immobilienportfolio besteht aus 38

Qualitätsimmobilien an 16 erstklassigen Standorten in der ganzen Schweiz mit

einer Gesamtmietfläche von 178'904 m2. Infracore positioniert sich als

Partner öffentlicher oder privater Institutionen für Immobilieninvestitionen

und will bei der Neugestaltung der Schweizer Spitallandschaft eine

Schlüsselrolle spielen. www.infracore.ch

Ende der Medienmitteilung

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Infracore SA

Rue Georges-Jordil 4

1700 Fribourg

Schweiz

Telefon: 026 350 02 02

E-Mail: svanderschueren@infracore.ch

Internet: www.infracore.ch

ISIN: CH0467966740

28.02.2020

