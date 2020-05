DGAP-News: Infineon Technologies AG: Infineon stemmt sich gegen Coronavirus-Krise, die die Aussichten für das weitere Geschäftsjahr deutlich eintrübt. Erfolgreicher Erwerb von Cypress stärkt das Geschäftsmodell mittel- und langfristig (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

04.05.2020 / 21:03

- Q2 GJ 2020: UMSATZ 1.986 MILLIONEN EURO, SEGMENTERGEBNIS 274 MILLIONEN

EURO, SEGMENTERGEBNIS-MARGE 13,8 PROZENT.

- AKQUISITION VON CYPRESS ERFOLGREICH ABGESCHLOSSEN. INFINEON ENTWICKELT

SICH ZU EINEM FÜHRENDEN ANBIETER VON SYSTEMLÖSUNGEN FÜR AUTOMOTIVE,

INDUSTRIE SOWIE INTERNET DER DINGE (IOT) UND RÜCKT IN DIE TOP TEN DER

WELTWEITEN HALBLEITERHERSTELLER AUF.

- AUSBLICK GJ 2020: BEI EINEM UNTERSTELLTEN EUR/USD-WECHSELKURS VON 1,10

WIRD OHNE CYPRESS EIN UMSATZNIVEAU VON RUND 7,6 MILLIARDEN EURO, MIT CYPRESS

VON RUND 8,4 MILLIARDEN EURO ERWARTET, PLUS ODER MINUS 5 PROZENT. BEIM

PROGNOSTIZIERTEN UMSATZ WIRD DIE SEGMENTERGEBNIS-MARGE FÜR DAS KOMBINIERTE

UNTERNEHMEN VORAUSSICHTLICH ETWA 12 PROZENT BETRAGEN.

- AUSBLICK Q3 GJ 2020: BEI EINEM UNTERSTELLTEN EUR/USD-WECHSELKURS VON 1,10

WIRD FÜR DAS KOMBINIERTE UNTERNEHMEN EIN UMSATZ ZWISCHEN 1,9 MILLIARDEN EURO

UND 2,3 MILLIARDEN EURO ERWARTET. IN DER MITTE DER UMSATZSPANNE WIRD DIE

SEGMENTERGEBNIS-MARGE FÜR DAS KOMBINIERTE UNTERNEHMEN VORAUSSICHTLICH EINEN

POSITIVEN MITTLEREN EINSTELLIGEN PROZENTWERT ANNEHMEN.

Neubiberg, 4. Mai 2020 - Die Infineon Technologies AG gibt heute das

Ergebnis für das am 31. März 2020 abgelaufene zweite Quartal des

Geschäftsjahres 2020 bekannt.

"Die Welt befindet sich in einer so bisher noch nicht gekannten Krise. Die

Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie sind beispiellos und die

Halbleiterbranche spürt sie deutlich. Auch Infineon ist nicht immun gegen

den massiven Rückgang der Weltwirtschaft", sagt Dr. Reinhard Ploss,

Vorsitzender des Vorstands von Infineon. "Unser Unternehmen ist

krisenerprobt. Trotz aller Schwierigkeiten, etwa bei Lieferketten und in der

Fertigung, konnten wir unseren Betrieb in den vergangenen Wochen weitgehend

aufrechterhalten. Zudem haben wir frühzeitig Maßnahmen zur Kostensenkung

eingeleitet. Allerdings hat sich der Ausblick für das zweite

Geschäftshalbjahr deutlich eingetrübt. Im Bereich Automotive rechnen wir mit

starken Umsatzrückgängen. Wir beobachten die Dynamik in unseren Zielmärkten

sehr genau und sind vorbereitet, auf unterschiedliche Entwicklungen schnell

zu reagieren", so Ploss. "Auch in schwierigen Zeiten entwickelt sich unser

Unternehmen weiter. Mit der erfolgreichen Übernahme von Cypress machen wir

einen großen Schritt vorwärts bei der Umsetzung unserer Strategie, die reale

mit der digitalen Welt zu verbinden."

in Millionen Euro Q2 Q1 +/-

GJ20 GJ20 in %

Umsatzerlöse 1.986 1.916 4

Segmentergebnis 274 297 -8

Segmentergebnis-Marge 13,8% 15,5%

Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten 178 210 -15

Ergebnis aus nicht fortgeführten Aktivitäten, - - -

abzüglich Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Konzernüberschuss 178 210 -15

in Euro

Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Aktivitäten - 0,13 0,16 -19

unverwässert1

Ergebnis je Aktie aus nicht fortgeführten - - -

Aktivitäten - unverwässert1

Ergebnis je Aktie - unverwässert1 0,13 0,16 -19

Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Aktivitäten - 0,13 0,16 -19

verwässert1

Ergebnis je Aktie aus nicht fortgeführten - - -

Aktivitäten - verwässert1

Ergebnis je Aktie - verwässert1 0,13 0,16 -19

Bereinigtes Ergebnis je Aktie - verwässert2 0,13 0,17 -24

Bruttomarge 34,5% 37,0%

Bereinigte Bruttomarge2 35,6% 37,9%

1 Die Berechnung des Ergebnisses je Aktie und des bereinigten Ergebnisses je

Aktie basiert auf ungerundeten Werten.

2 Die Überleitung vom Konzernüberschuss zum bereinigten Konzernüberschuss

und zum bereinigten Ergebnis je Aktie sowie die Überleitung von den

Umsatzkosten zu den bereinigten Umsatzkosten und der bereinigten Bruttomarge

finden Sie in der Quartalsinformation unter www.infineon.com.

Seit dem Beginn des Geschäftsjahres 2020 wendet Infineon den

Rechnungslegungsstandard IFRS 16 (Leasingverhältnisse) modifiziert

retrospektiv an. Dadurch erfolgt keine Anpassung der Vorperioden an die neue

Bilanzierungs- und Bewertungsmethode. Insgesamt ergaben sich keine

wesentlichen Effekte aus der Erstanwendung.

GESCHÄFTSENTWICKLUNG IM ZWEITEN QUARTAL DES GESCHÄFTSJAHRES 2020

Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2020 stieg der Umsatz auf 1.986

Millionen Euro nach 1.916 Millionen Euro im Vorquartal. Zum Umsatzanstieg

von 4 Prozent haben alle vier Segmente Automotive (ATV), Industrial Power

Control (IPC), Power & Sensor Systems (PSS)3 und Digital Security Solutions

(DSS) beigetragen.

Die Bruttomarge erreichte im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres

34,5 Prozent nach 37,0 Prozent im Vorquartal. Im zweiten Quartal waren darin

Aufwendungen in Höhe von 21 Millionen Euro für diverse Themen enthalten,

u.a. für akquisitionsbedingte Abschreibungen und sonstige im Wesentlichen

mit der früheren Akquisition von International Rectifier in Zusammenhang

stehende Aufwendungen. Die bereinigte Bruttomarge verringerte sich im

zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres auf 35,6 Prozent nach 37,9

Prozent im Vorquartal. Das Segmentergebnis erreichte im zweiten Quartal 274

Millionen Euro nach 297 Millionen Euro im ersten Quartal des Geschäftsjahres

2020. Die Segmentergebnis-Marge verminderte sich auf 13,8 Prozent nach 15,5

Prozent im Vorquartal. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2020 war in der

Bruttomarge und der Segmentergebnis-Marge ein positiver Einmaleffekt von

etwa 36 Millionen Euro aus der veränderten Allokation zentraler

produktionsbezogener Gemeinkosten enthalten. Ohne diesen Sondereffekt hätte

die Segmentergebnis-Marge im ersten Quartal 13,6 Prozent betragen.

Das nicht den Segmenten zugeordnete Ergebnis betrug im zweiten Quartal des

Geschäftsjahres 2020 minus 48 Millionen Euro nach minus 31 Millionen Euro im

Vorquartal. Davon entfielen minus 21 Millionen Euro auf die Umsatzkosten,

minus 18 Millionen Euro auf die Vertriebs- und allgemeinen Verwaltungskosten

sowie minus 2 Millionen Euro auf die Forschungs- und Entwicklungskosten. Des

Weiteren waren im zweiten Quartal saldiert sonstige betriebliche Erträge

beziehungsweise Aufwendungen in Höhe von minus 7 Millionen Euro enthalten.

Das Betriebsergebnis betrug im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres

226 Millionen Euro nach 266 Millionen Euro im Vorquartal.

Das Finanzergebnis belief sich im abgelaufenen Quartal auf minus 27

Millionen Euro. Darin enthalten ist ein Betrag von minus 10 Millionen Euro,

der im Zusammenhang mit Zinssicherungsgeschäften entstanden ist, die für die

Refinanzierung der Akquisition von Cypress abgeschlossen worden sind. Im

ersten Quartal des Geschäftsjahres 2020 hatte das Finanzergebnis minus 13

Millionen Euro betragen.

Der Steueraufwand verminderte sich im zweiten Quartal des Geschäftsjahres

2020 auf 21 Millionen Euro nach 43 Millionen Euro im Vorquartal.

Das Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten verminderte sich im zweiten

Quartal des laufenden Geschäftsjahres auf 178 Millionen Euro. Im ersten

Quartal hatte es bei 210 Millionen Euro gelegen. Das Ergebnis aus nicht

fortgeführten Aktivitäten betrug im zweiten Quartal wie bereits im ersten

Quartal des laufenden Geschäftsjahres 0 Millionen Euro. Der

Konzernüberschuss im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres belief

sich somit auf 178 Millionen Euro. Im Vorquartal hatte er 210 Millionen Euro

betragen.

Das Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Aktivitäten erreichte im zweiten

Quartal des laufenden Geschäftsjahres 0,13 Euro (jeweils unverwässert und

verwässert). Im Vorquartal waren 0,16 Euro je Aktie erzielt worden. Das

bereinigte Ergebnis je Aktie4 (verwässert) belief sich im zweiten Quartal

auf 0,13 Euro nach 0,17 Euro im Vorquartal.

Die Investitionen, vom Unternehmen definiert als Investitionen in

Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte einschließlich aktivierter

Entwicklungskosten, verringerten sich im zweiten Quartal des Geschäftsjahres

2020 auf 247 Millionen Euro nach 255 Millionen Euro im Vorquartal. Die

Abschreibungen lagen im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres bei

249 Millionen Euro und waren damit gegenüber dem Vorquartalswert von 250

Millionen Euro fast unverändert.

Der Free-Cash-Flow aus fortgeführten Aktivitäten verbesserte sich im zweiten

Quartal des Geschäftsjahres 2020 auf plus 108 Millionen Euro. Im Vorquartal

hatte er minus 86 Millionen Euro betragen. Der Mittelzufluss aus laufender

Geschäftstätigkeit aus fortgeführten Aktivitäten stieg im zweiten Quartal

auf 354 Millionen Euro nach 183 Millionen Euro im ersten Quartal des

laufenden Geschäftsjahres.

Zum Ende des zweiten Quartals des Geschäftsjahres 2020 lag die

Brutto-Cash-Position bei 4.588 Millionen Euro nach 4.859 Millionen Euro zum

31. Dezember 2019. Der Rückgang spiegelt im Wesentlichen die Auszahlung der

Dividende im Februar 2020 in Höhe von 0,27 Euro je Aktie beziehungsweise

einem Gesamtbetrag von 336 Millionen Euro wider, teilweise kompensiert durch

den positiven Free-Cash-Flow. Die Netto-Cash-Position verringerte sich auf

3.051 Millionen Euro nach 3.328 Millionen Euro zum Ende des Vorquartals.

AKQUISITION VON CYPRESS ERFOLGREICH ABGESCHLOSSEN

Anfang April 2020 hatte Infineon alle für die Übernahme der Cypress

Semiconductor Corporation erforderlichen behördlichen Genehmigungen erhalten

und daraufhin die Übernahme des Unternehmens am 16. April 2020 erfolgreich

vollzogen. Am 3. Juni 2019 hatten Infineon und Cypress die Unterzeichnung

eines Kaufvertrages verkündet. Infineon bot 23,85 US-Dollar je Cypress-Aktie

in bar, entsprechend einem Unternehmenswert von 9,0 Milliarden Euro. Zur

Finanzierung des Erwerbs wurden eigene liquide Mittel eingesetzt sowie die

durch Banken für Akquisitionszwecke bereitgestellte Kreditfazilität in

Anspruch genommen.

Die Geschäftsbereiche von Cypress werden vom Zeitpunkt des Erwerbs an auf

die Segmente von Infineon aufgeteilt und dort ab dem dritten

Geschäftsquartal entsprechend bilanziert. Infineon plant, eine kombinierte

IFRS-Berichterstattung erstmalig mit der Bekanntgabe der Ergebnisse für das

am 30. Juni 2020 endende Geschäftsquartal zu veröffentlichen.

AUSBLICK FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2020

Für das Geschäftsjahr 2020 erwartet Infineon bei einem unterstellten

EUR/USD-Wechselkurs von 1,10 für den bisherigen Umfang seiner

Geschäftsaktivitäten, also ohne Cypress, ein Umsatzvolumen von rund 7,6

Milliarden Euro. Dies würde einem Rückgang von rund 5 Prozent gegenüber dem

Vorjahr entsprechen. Cypress wird mit Wirkung vom 16. April 2020

konsolidiert und innerhalb des verbleibenden Geschäftsjahres 2020

voraussichtlich ein Umsatzvolumen von rund 0,8 Milliarden Euro generieren,

so dass der gesamte Umsatz von Infineon einschließlich Cypress bei rund 8,4

Milliarden Euro liegen würde, plus oder minus 5 Prozent. Die durch die

Coronavirus-Pandemie verursachten wirtschaftlichen Verwerfungen

beeinträchtigen die Vorhersagbarkeit sehr stark und führen insoweit zu einer

deutlichen Prognoseunsicherheit. Wesentliche Einflussfaktoren auf die

genannten Umsatzgrößen sind der zeitliche Verlauf der globalen

Infektionsraten sowie das Hochfahren der wirtschaftlichen Aktivitäten,

insbesondere in der Automobilindustrie. Auch die Höhe und Wirksamkeit

staatlicher Unterstützungsprogramme spielen eine wesentliche Rolle.

Für das erwartete Umsatzvolumen von 8,4 Milliarden Euro im Geschäftsjahr

2020 geht Infineon von einer Segmentergebnis-Marge von rund 12 Prozent aus.

Die jeweiligen bisherigen Geschäftsteile von Infineon und Cypress sollten in

etwa proportional zu diesem Rentabilitätsniveau beitragen. Der Einfluss von

Synergien wird kurzfristig noch nicht stark spürbar sein. Das Segment

Automotive wird am meisten von der Coronavirus-Pandemie betroffen sein und

erwartungsgemäß - ohne die Einbeziehung der Geschäftsaktivitäten von Cypress

- deutliche Umsatzrückgänge gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr

verzeichnen. Für die Segmente Industrial Power Control und Digital Security

Solutions wird jeweils ein geringer Umsatzrückgang antizipiert. Die Umsätze

in dem Segment Power & Sensor Systems sollten etwas über denen des

Geschäftsjahres 2019 liegen, jeweils vor Hinzurechnung von Cypress'

Geschäftsbeiträgen.

Für das Geschäftsjahr 2020 sind für das kombinierte Unternehmen

Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte einschließlich

aktivierter Entwicklungskosten in Höhe von circa 1,2 Milliarden Euro bis 1,3

Milliarden Euro geplant. Somit erfolgt trotz der Hinzunahme von Cypress eine

leichte Absenkung der Investitionen, da Infineon seine Ausgaben im

bisherigen Geschäft nach unten anpasst. Die Abschreibungen sollten sich auf

etwa 1 Milliarde Euro belaufen; dieser Wert enthält noch keine Effekte aus

der Kaufpreisallokation von Cypress, da diese zum gegenwärtigen Zeitpunkt

nicht vorliegt.

Der Free-Cash-Flow für das kombinierte Unternehmen wird durch die

Akquisition von Cypress sowie die Folgen der Coronavirus-Pandemie stark

belastet werden und voraussichtlich deutlich negativ ausfallen. Ohne die

Zahlungsmittelabflüsse im Zusammenhang mit dem Erwerb von Cypress wird ein

positiver Wert zwischen 100 Millionen Euro und 300 Millionen Euro erwartet.

AUSBLICK FÜR DAS DRITTE QUARTAL DES GESCHÄFTSJAHRES 2020

Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2020 erwartet Infineon bei einem

angenommenen EUR/USD-Wechselkurs von 1,10 für das kombinierte Unternehmen

einen Umsatz zwischen 1,9 Miliarden Euro und 2,3 Milliarden Euro. In der

Mitte der Umsatzspanne für den kombinierten Konzern wird für die

Segmentergebnis-Marge ein positiver mittlerer einstelliger Prozentwert

erwartet.

3 Mit Wirkung zum 1. April 2020 hat sich der Name des Segments "Power

Management & Multimarket" in "Power & Sensor Systems" geändert. Die

Namensänderung hat keine Auswirkungen auf die Organisationsstruktur, die

Strategie oder den Geschäftsumfang.

4 Der bereinigte Konzernüberschuss und das bereinigte Ergebnis je Aktie

(verwässert) sind kein Ersatz oder keine höherwertigen Kennzahlen, sondern

stets als zusätzliche Information zu dem nach IFRS ermittelten

Konzernüberschuss beziehungsweise Ergebnis je Aktie (verwässert)

aufzufassen.

Die Geschäftsentwicklung der Segmente von Infineon im zweiten Quartal des

Geschäftsjahres 2020 finden Sie in der Quartalsinformation unter

www.infineon.com.

Alle Finanzdaten in dieser Quartalsinformation sind vorläufig und ungeprüft.

TELEFONKONFERENZ FÜR ANALYSTEN UND TELEFONPRESSEKONFERENZ

Der Vorstand der Infineon Technologies AG wird am 5. Mai 2020 um 9:30 Uhr

(MESZ) eine Telefonkonferenz inklusive Webcast für Analysten und Investoren

(nur in englischer Sprache) durchführen, um über die Entwicklung des

Unternehmens im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2020 und den Ausblick

auf das dritte Quartal und das Geschäftsjahr 2020 zu informieren. Darüber

hinaus findet um 11:00 Uhr (MESZ) eine Telefonpressekonferenz mit dem

Vorstand statt. Diese wird in Deutsch und Englisch über das Internet

übertragen. Die Konferenzen werden live und als Download auf der Website von

Infineon unter www.infineon.com/boerse verfügbar sein.

Die aktuelle Q2-Investoren-Präsentation (nur in englischer Sprache) finden

Sie auf der Website von Infineon unter:

https://www.infineon.com/cms/de/about-infineon/investor/reports-and-presentations/

INFINEON-FINANZKALENDER (*vorläufig)

- 7.5.2020 Telefonkonferenz zum aktuellen Geschäft von IPC

- 13. - 14.5.2020 JPM Global Technology, Media & Communications Conference,

Boston (virtuell)

- 19.5.2020 JPM European TMT CEO Conference, London (virtuell)

- 27.5.2020 Equita-Konferenz 2020, Mailand (virtuell)

- 27.5.2020 UBS Best of Europe 1-1 Conference, New York (virtuell)

- 3. - 4.6.2020 Deutsche Bank German, Swiss & Austrian Conference, Berlin

(virtuell)

- 9. - 10.6.2020 Exane 22nd European CEO Conference, Paris (virtuell)

- 4.8.2020* Presseinformation zu den Ergebnissen für das dritte Quartal des

Geschäftsjahres 2020

- 21.9.2020 Berenberg Goldman Sachs German Corporate Conference,

Unterschleißheim bei München

- 22.9.2020 Baader Investment Conference, München

- 6.10.2020 Telefonkonferenz zum aktuellen Geschäft von ATV

- 9.11.2020* Presseinformation zu den Ergebnissen für das vierte Quartal und

das Geschäftsjahr 2020

ÜBER INFINEON

Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von

Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher

machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte

Zukunft. Mit weltweit rund 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im

Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von 8,0 Milliarden Euro.

Mit der Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im

April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen

weltweit.

Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im

Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY"

notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com

Diese Presseinformation finden Sie online unter www.infineon.com/presse

Follow us: Twitter - Facebook - LinkedIn

H I N W E I S

Diese Pressemitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen über das

Geschäft, die finanzielle Entwicklung und die Erträge des Infineon-Konzerns.

Diesen Aussagen liegen Annahmen und Prognosen zugrunde, die auf gegenwärtig

verfügbaren Informationen und aktuellen Einschätzungen beruhen. Sie sind mit

einer Vielzahl von Unsicherheiten und Risiken behaftet. Der tatsächliche

Geschäftsverlauf kann daher wesentlich von der erwarteten Entwicklung

abweichen.

Infineon übernimmt über die gesetzlichen Anforderungen hinaus keine

Verpflichtung, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Aufgrund von Rundungen ist es möglich, dass sich einzelne Zahlen in dieser

Pressemitteilung und in anderen Berichten nicht genau zur angegebenen Summe

aufaddieren und dass dargestellte Prozentangaben nicht genau die absoluten

Werte widerspiegeln, auf die sie sich beziehen.

