DGAP-News: InfanDx AG erhält US-Patent für ihre Technologie zur Diagnose neonataler Enzephalopathie (deutsch)

InfanDx AG erhält US-Patent für ihre Technologie zur Diagnose neonataler Enzephalopathie

^

DGAP-News: InfanDx AG / Schlagwort(e): Patent

InfanDx AG erhält US-Patent für ihre Technologie zur Diagnose neonataler

Enzephalopathie

09.01.2020 / 09:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

InfanDx AG erhält US-Patent für ihre Technologie zur Diagnose neonataler

Enzephalopathie

Köln, 09. Januar 2020. Die InfanDx AG, ein auf die Entwicklung

Biomarker-basierter Tests spezialisiertes Diagnostikunternehmen, gab heute

den Erhalt des US-Patents 141013 US mit dem Titel "Method and use of

metabolites for the diagnosis and differentiation of neonatal

encephalopathy" ("Verfahren und Anwendung von Metaboliten für die Diagnose

und Differenzierung von neonataler Enzephalopathie") bekannt. Das breit

gefasste Patent wurde durch das United States Patent and Trademark Office

Ende Dezember 2019 erteilt und umfasst die Diagnose neonataler

Enzephalopathie auf Ebene der Biomarker. Es ist, neben dem Patent zur

Diagnose von perinataler Asphyxie, das zweite US-Patent für den

HypoxE-Test(R).

In der EU hatte InfanDx für diese beiden Indikationen bereits zuvor

Patentschutz erhalten.

Bei dem HypoxE-Test(R) handelt es sich um einen auf metabolischen Biomarkern

basierten Test zur schnellen Diagnose von Gehirnschäden, die durch einen

Sauerstoffmangel während der Geburt (Asphyxia neonatorum, kurz Asphyxie)

entstanden sind. Dadurch können betroffene Neugeborene rechtzeitig die

bereits etablierte Hypothermie-Behandlung erhalten, die Folgeschäden

begrenzen oder ganz vermeiden kann. Diese Therapie muss allerdings innerhalb

von sechs Stunden nach der Geburt begonnen werden. InfanDx wird mit dem

HypoxE-Test(R) das weltweit erste Verfahren für eine zuverlässige Diagnose

innerhalb dieses Zeitfensters anbieten.

"Wir freuen uns sehr, dass wir nun einen besonders klaren und breit

aufgestellten Schutz für unseren neuartigen Test auch in den USA haben.

Trotz der schwierigen Rechtslage für Biomarker-basierte Tests nach dem

sogenannten Prometheus-Urteil in den USA, haben wir es geschafft, hier zwei

wesentliche Patente für unseren HypoxE-Test(R) zu erhalten. Die

Patenterteilung in einem so wichtigen Markt setzt ein starkes Signal für

unsere Innovationsstärke," sagte Ron Meyer, CEO von InfanDx.

InfanDx plant, den Test als benutzerfreundliche Einwegkartusche zusammen mit

einem eigens dafür entwickelten Diagnosegerät anzubieten. Dies ermöglicht

eine schnelle und einfache Diagnose direkt im Kreißsaal. Von den jährlich

125 Millionen Neugeborenen weltweit haben 5 - 10 % das Risiko einer

perinatalen Asphyxie.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

InfanDx AG

Ron Meyer (CEO)

T: +49 (0) 221 29271401

info@infandx.com

Medienkontakt

MC Services AG

Kaja Skorka, Dr. Regina Lutz

T: +49 (0) 89 210 228 25

Kaja.Skorka@mc-services.eu

Über InfanDx

Die InfanDx AG ist ein privat finanziertes Unternehmen, das 2010 in Köln

gegründet wurde. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung einer

neuen Generation diagnostischer Tests, die auf Biomarkern beruhen, die durch

eine Integration genomischer, proteomischer und insbesondere metabolomischer

Forschung identifiziert werden. Hauptproduktkandidat ist der InfanDx

HypoxE-Test(R) zur schnellen und zuverlässigen Diagnose der perinatalen

Asphyxie (Sauerstoffdefizit während der Geburt), einem der Hauptgründe für

Gehirnschädigungen und dadurch verursachte lebenslange Einschränkungen. Eine

Therapie ist nur verfügbar, wenn diese innerhalb von sechs Stunden nach der

Geburt begonnen wird. Als erster Test liefert der InfanDx HypoxE-Test(R) ein

zuverlässiges Ergebnis innerhalb dieses Zeitrahmens. Der Test und das

zugehörige Diagnosegerät befinden sich derzeit in der klinischen

Entwicklung. Parallel dazu entwickelt InfanDx weitere Biomarker-basierte

Diagnostika. Informationen erhalten Sie unter: http://www.infandx.de/

---------------------------------------------------------------------------

09.01.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

949579 09.01.2020

°