DGAP-News: InTiCa Systems AG: Geschäftsbericht 2021 veröffentlicht (deutsch)

^

26.04.2022 / 08:00

Bestätigung der vorläufigen Zahlen

Gutes erstes Quartal und solider Auftragsbestand

2022 weitestgehend stabile Umsätze erwartet, aber hohe Unsicherheit durch

Krieg in der Ukraine und anhaltende Pandemie

Umwandlung in eine Europäische Aktiengesellschaft wird vorbereitet

Passau, 26. April 2022 - Die InTiCa Systems AG (Prime Standard, ISIN

DE0005874846, Ticker IS7) veröffentlicht den vollständigen Geschäftsbericht

und bestätigt die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2021. Nachdem

sogar das Durchbrechen der 100-Millionen-Euro-Umsatzmarke zwischenzeitlich

erreichbar schien, blieb der Konzernumsatz am Ende knapp darunter und auch

das Margen-niveau konnte angesichts zunehmend angespannter Lieferketten und

steigender Rohstoffpreise im zweiten Halbjahr nicht ganz gehalten werden.

Unter dem Strich war das Jahr 2021 für die InTiCa Systems AG jedoch überaus

erfolgreich.

"Konnten wir zu Beginn der Corona-Pandemie vor allem die Stabilität und

Zukunftsfähigkeit unseres Geschäftsmodells unter Beweis stellen, zeigte sich

im ersten Halbjahr 2021 kurzfristig die Leistungsfähigkeit der InTiCa

Systems. Rekordumsätze, eine deutlich verbesserte Profitabilität und

steigende operative Cashflows ließen erahnen, was in einem positiven Umfeld

möglich ist. Entscheidend für die erfolgreiche Entwicklung in beiden

Segmenten sind der strategische Fokus auf E-Solutions und die verstärkte

Internationalisierung. So haben wir 2021 mehrere Neuaufträge für

Energiespeichersysteme generiert und am Standort in Mexiko mit ersten

Industrie-Projekten einen wichtigen Meilenstein erreicht. 2022 wollen wir

unsere Vertriebs- und Entwicklungskompetenzen und -kapazitäten weiter

ausbauen", kommentiert Dr. Gregor Wasle, Vorsitzender des Vorstands, die

Geschäftsentwicklung.

Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Der Konzernumsatz konnte im Geschäftsjahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr um

34,7% auf EUR 95,7 Mio. (2020: EUR 71,1 Mio.) gesteigert werden. Damit lag

der Umsatz am oberen Ende der prognostizierten Spanne von EUR 85 bis 100

Mio. Beide Segmente trugen gleichermaßen zum Anstieg bei. Im Segment

Automotive stiegen die Umsätze um 35,2% auf EUR 72,0 Mio. (2020: EUR 53,3

Mio.). Der Anteil am Gesamtumsatz belief sich auf 75,2% (2020: 75,0%). Im

Segment Industry & Infrastructure konnte der Umsatz um 33,3% auf EUR 23,7

Mio. gesteigert werden (2020: EUR 17,8 Mio.).

Der Rohertrag belief sich im abgelaufenen Geschäftsjahr auf EUR 34,7 Mio.

(2020: EUR 27,1 Mio.), wobei sich die Rohertragsmarge von 38,1% auf 36,3%

reduzierte. Das EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen)

verbesserte sich im Vorjahresvergleich um 39,1% auf EUR 9,3 Mio. (2020: EUR

6,7 Mio.). Die EBlTDA-Marge stieg leicht auf 9,7% (2020: 9,4%). Das EBIT

(Ergebnis vor Zinsen und Steuern) konnte im Berichtszeitraum ebenfalls

deutlich gesteigert werden und belief sich auf EUR 3,4 Mio. (2020: EUR 0,7

Mio.). Die EBlT-Marge betrug 3,5% (2020: 1,0%) und lag damit am unteren Ende

des Prognosekorridors. Das Finanzergebnis belief sich im Berichtszeitraum

auf EUR

-0,6 Mio. (2020: EUR -0,6 Mio.), resultierend in einen Konzerngewinn vor

Steuern von EUR 2,8 Mio. (2020: EUR 0,2 Mio.). Unter Berücksichtigung eines

Steueraufwands in Höhe von EUR 0,9 Mio. (2020: EUR 0,3 Mio.) ergibt sich

somit ein Konzernjahresüberschuss in Höhe von EUR 2,0 Mio. (2020:

Konzernjahresfehlbetrag in Höhe von EUR -0,1 Mio.).

Der operative Cashflow lag infolge des Aufbaus des Vorratsbestands mit EUR

2,9 Mio. unter dem Vorjahresniveau (2020: EUR 6,0 Mio.). Die liquiden Mittel

beliefen sich zum 31. Dezember 2021 auf EUR 1,9 Mio. (31. Dezember 2020: EUR

1,5 Mio.), zusätzlich standen dem Konzern zum Abschlussstichtag

Kontokorrent-kreditlinien in Höhe von EUR 15,9 Mio. zur Verfügung. Die

Eigenkapitalquote lag zum Abschlussstichtag mit 33,7% über dem Vorjahreswert

von 31,7%

Ausblick

Das aktuelle Geschäftsumfeld ist geprägt von besonderen Herausforderungen.

Der Krieg in der Ukraine und die anhaltende Corona-Pandemie mit erneuten

Lockdowns in Teilen Chinas führen zu anhaltenden Störungen in den

Lieferketten und ist durch die Verwerfungen der Rohstoffmärkte zudem

wesentlich für steigende Produktionskosten und Unsicherheiten der

Absatzmärkte verantwortlich. Unabhängig davon, hat das Jahr 2022 für die

InTiCa Systems gut begonnen. Zwar konnten die von Nachholeffekten

getriebenen Rekordwerte des Vorjahrs nicht ganz erreicht werden, doch der

Auftragsbestand in Höhe von EUR 105,1 Mio. (31. März 2021: EUR 113,3 Mio.)

und die Abrufe der Kunden bewegten sich im ersten Quartal 2022 weiterhin auf

einem hohen Niveau. Die Konzernumsatzerlöse beliefen sich in den ersten drei

Monaten 2022 nach vorläufigen Zahlen auf EUR 26,9 Mio. (Q1 2021: EUR 28,8

Mio.). Ergebnisseitig wird für das erste Quartal 2022 ein EBlT von rund EUR

1,0 Mio. erwartet (Q1 2021: EUR 1,3 Mio.).

"Waren die Lagerbestände in einigen Bereichen bereits vor Kriegsausbruch

weitgehend erschöpft, verschärfen die Kriegshandlungen sowie die

Null-Covid-Strategie in China die Unterbrechung von Lieferketten. Schon

jetzt führen die Lieferengpässe zu Instabilitäten der Fertigung bis hin zum

Produktionsstopp in vielen Werken der deutschen Hersteller. Weitere

Beeinträchtigungen sind zu erwarten. Weil InTiCa Systems den geplanten

Produktionsstandort in der Ukraine in absehbarer Zeit nicht in Betrieb

nehmen kann, werden zudem erwartete positive Effekte für lohnintensive

Produkte in 2022 ausbleiben. Die Situation in der Ukraine wird fortlaufend

neu bewertet und alternative Möglichkeiten werden in Abhängigkeit von der

Situation geprüft. Insgesamt bleibt ein pro-aktives Risikomanagement auch

2022 wichtig. Daneben sollen im Rahmen von Kundenaufträgen mit entsprechend

langer Laufzeit aber auch die Investitionen in den Bereich E-Solutions

wieder ausgeweitet werden. Nach derzeitiger Planung ist ein Volumen von rund

EUR 6,0 Mio. vorgesehen, insbesondere soll in Tschechien und in Mexiko die

Fertigung eines innovativen Antennenprodukts sowie von Aktoren für

Fahrwerksteile aufgebaut werden", kommentiert Vorstand Günther Kneidinger

die Aussichten des Konzerns.

Aus heutiger Sicht geht der Vorstand unter Berücksichtigung der besonderen

Herausforderungen für das Geschäftsjahr 2022 von einem weitestgehend

stabilen Konzernumsatz in Höhe von EUR 85,0 Mio. bis EUR 100,0 Mio. und

einer leicht verringerten EBIT-Marge von 2,5% bis 3,5% aus. Die

Materialkostenquote je Segment soll nach Möglichkeit in Abhängigkeit der

Rohstoffmärkte weiter optimiert und die Eigenkapitalquote stabil gehalten

werden. Der Prognose für das Geschäftsjahr 2022 ist unterstellt, dass die

Corona-Pandemie weltweit abklingt und der Krieg in der Ukraine nicht weiter

eskaliert. Unkalkulierbare negative Effekte können sowohl die Zulieferer,

die InTiCa Systems direkt, als auch die Kunden der InTica Systems betreffen

und dazu führen, dass die Erwartungen nicht erfüllt werden können.

Wachstumstreiber sind mehr denn je die Megatrends Elektrifizierung und

Digitalisierung. Um die ambitionierten Klimaziele zu erreichen, führt an

einer Elektrifizierung mit durchgängiger Kopplung der klimarelevanten

Sektoren Energie, Industrie, Gebäude und Mobilität kein Weg vorbei. Damit

einher geht ein hoher Investitionsbedarf für Infrastruktur und intelligente

Technologien. Der Fokus bei InTiCa Systems liegt 2022 dabei auf neuen

Projekten für Baugruppen und EMV-Filter im Segment Automotive sowie auf

ersten Projekten für Ladelösungen mit potentiellen neuen Kunden im Segment

Industry & Infrastructure.

Doch nicht nur die Produkte möchte InTiCa Systems stetig weiter verbessern,

auch die Organisationsstruktur soll modernsten Ansprüchen genügen. Vorstand

und Aufsichtsrat der InTiCa Systems AG haben deshalb kürzlich beschlossen,

die Umwandlung der Gesellschaft in eine Europäische Aktiengesellschaft

("Societas Europaea", SE) unter der Firma InTiCa Systems SE vorzubereiten.

InTiCa Systems möchte diese attraktive, moderne und international anerkannte

Rechtsform für die progressive Weiterentwicklung des Unternehmens nutzen.

Die Leitungsstruktur soll davon unberührt bleiben. Die Umwandlung der

Rechtsform der Gesellschaft setzt unter anderem voraus, dass die

Hauptversammlung der InTiCa Systems AG dem Umwandlungsplan zustimmt und die

darin enthaltene Satzung der zukünftigen InTiCa Systems SE genehmigt.

Der vollständige Geschäftsbericht 2021 steht auf der Internetseite der

InTiCa Systems AG unter www.intica-systems.com im Bereich Investor Relations

zur Einsicht bzw. zum Download zur Verfügung.

InTiCa Systems AG

Der Vorstand

KONTAKT Dr. Gregor Wasle | Vorsitzender des Vorstands

TEL +49 (0) 851 - 966 92 - 0

FAX +49 (0) 851 - 966 92 - 15

MAIL investor.relations@intica-systems.com

Über InTiCa Systems:

InTiCa Systems ist ein führender europäischer Anbieter in der Entwicklung,

Herstellung und Vermarktung von induktiven Komponenten, passiver analoger

Schaltungstechnik und mechatronischer Baugruppen. Das Unternehmen arbeitet

in den Geschäftsfeldern Automobiltechnologie sowie Industrieelektronik und

beschäftigt an den Standorten in Passau, Prachatice/Tschechien und

Silao/Mexiko rund 900 Mitarbeiter.

Produkte im Geschäftsfeld Automobilindustrie sind unter anderem

Innovationen, welche den Komfort und die Sicherheit von Automobilen erhöhen,

die Leistungsfähigkeit von Elektro- sowie Hybridfahrzeugen steigern sowie

die CO2-Emissionen reduzieren. Im Geschäftsfeld Industrieelektronik

entwickelt und fertigt InTiCa Systems mechatronische Baugruppen für die

Solarindustrie und andere industrielle Anwendungen.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen

Diese Mitteilung enthält Aussagen zur zukünftigen Geschäftsentwicklung der

InTiCa Systems AG. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen

Einschätzungen und Prognosen des Vorstandes sowie den ihm derzeit

verfügbaren Informationen. Sollten die den Prognosen zugrunde gelegten

Annahmen nicht eintreffen, können die tatsächlichen Ergebnisse von den

prognostizierten Aussagen wesentlich abweichen. Die zukünftigen

Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von

Faktoren. Sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen

auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Da

vorausschauende Aussagen ausschließlich von den Umständen am Tag der

Veröffentlichung ausgehen, haben wir weder die Absicht noch übernehmen wir

die Verpflichtung, diese laufend zu aktualisieren.

