DGAP-News: InCity Immobilien AG: INCITY VERÖFFENTLICHT GESCHÄFTSBERICHT 2018 UND PROGNOSE FÜR 2019 (deutsch)

INCITY VERÖFFENTLICHT GESCHÄFTSBERICHT 2018 UND PROGNOSE FÜR 2019

* InCity veröffentlicht Geschäftsbericht 2018 und gibt Prognose für das

laufende Geschäftsjahr ab

* Jahresfehlbetrag 2018 im Konzern, positives Ergebnis 2018 auf

Einzelabschlussebene

* Ausbau des Immobilienportfolios trotz opportunistischer Verkäufe weiter

vorangeschritten

* Für das Jahr 2019 nochmals negatives Ergebnis auf Konzernebene erwartet

Frankfurt am Main, 30. April 2019. Die InCity Immobilien AG ("InCity")

veröffentlichte heute ihren Geschäftsbericht für das Jahr 2018. Die finalen

Ergebnisse decken sich mit den am 27. März 2019 kommunizierten vorläufigen

Zahlen. Sowohl auf Konzernebene als auch im Einzelabschluss lagen die

Ergebnisse deutlich besser als ursprünglich erwartet: Im Konzern ergab sich

ein Ergebnis von TEUR -446 nach EUR -2,3 Mio. im Jahr 2017 sowie im

Einzelabschluss von TEUR 707 nach TEUR -168 im Vorjahr. Einer der Gründe für

die Verbesserung war ein Buchgewinn von TEUR 910 aus dem opportunistischen

Verkauf der Bestandsimmobilie Schäfergasse 38/40 in Frankfurt am Main.

"Unser strategisches Ziel ist es unverändert, das Portfolio an

Bestandsimmobilien weiter auszubauen", sagt Michael Freund,

Vorstandsvorsitzender der InCity. "Dabei sind wir auch im abgelaufenen

Geschäftsjahr 2018 gut vorangekommen. Allerdings werden wir weiterhin

opportunistische Verkaufsgelegenheiten nutzen, wenn sie im besten Interesse

unseres Unternehmens sind." Für das laufende Geschäftsjahr 2019

prognostiziert die InCity einen Fehlbetrag auf Konzernebene von EUR -2,1

Mio. bis EUR -2,4 Mio., auf Einzelabschlussebene wird ein Ergebnis von bis

zu TEUR -300 bis TEUR 100 erwartet.

Im Jahr 2018 erwarb die InCity mit notariellem Kaufvertrag drei Immobilien

mit insgesamt rund 8.720 Quadratmeter vermietbarer Fläche. Es handelte sich

dabei um zwei Wohn- und Geschäftshäuser in Berlin sowie um eine hochwertige

Core-Immobilie am Leipziger Platz ebenfalls in Berlin. Nach dem Verkauf des

Objektes in der Schäfergasse in Frankfurt am Main umfasste das

Bestandsimmobilienportfolio der InCity zum Stichtag 31.März.2019 insgesamt

zehn Objekte. Die Projektbeteiligungen "Rhein VII - bildschön leben" und

"Elbquartier Blankenese" entwickelten sich im abgelaufenen Geschäftsjahr

durchweg planmäßig.

Das Konzernergebnis für das Geschäftsjahr 2018 stellt sich mit TEUR -446

weiterhin negativ dar, aber signifikant besser als im Vorjahreszeitraum

(TEUR -2.300) und besser als ursprünglich geplant. Das EBITDA (Ergebnis vor

Steuern, Zinsen und Abschreibungen) fiel im Konzern mit TEUR 3.208 im

Vergleich zum Vorjahr (TEUR 1.247) ebenfalls deutlich besser aus. Neben dem

erwähnten Buchgewinn aus der Veräußerung einer Bestandsimmobile trugen im

Vergleich zum Vorjahr maßgeblich steigende operative Ergebnisse aus dem

wachsenden Bestandsimmobilienportfolio bei. Wie geplant ist das Ergebnis auf

Einzelabschlussebene im Geschäftsjahr 2018 positiv (TEUR 707; Vorjahr: TEUR

-168) und konnte auch gegenüber dem ursprünglich geplanten Ergebnis deutlich

verbessert werden. Die Eigenkapitalquote im Konzern betrug zum

Bilanzstichtag 51 % (31. Dezember 2017: 60 %). Der Rückgang der

Eigenkapitalquote geht maßgeblich mit der im Jahr 2018 begebenen Anleihe

2018/2023 in Höhe von EUR 20,0 Mio. einher. Die Kapitalbasis ist weiterhin

von hoher Stärke gekennzeichnet und bildet eine sichere und stabile Basis

für die Zukunft des Konzerns.

Für das laufende Jahr rechnet das Unternehmen auf Konzernebene mit einem

Ergebnis von EUR -2,1 Mio. bis EUR -2,4 Mio., wobei Buchgewinne aus der

Veräußerung von Bestandsimmobilien nicht berücksichtigt sind. Für dieses

wieder schlechtere Ergebnis gibt es mehrere Gründe. So wird sich die

Bestandsimmobilie in der "Jägerstr. 54/55" in Berlin erst voraussichtlich ab

Herbst des laufenden Jahres mit Mieteinnahmen von (annualisiert) etwa EUR 1

Mio. positiv auf das Ergebnis auswirken. Zudem kam es zu Verschiebungen von

ursprünglich geplanten Aufwendungen aus dem Jahr 2018 in das Jahr 2019, wie

zum Beispiel Maklerprovisionen im Bereich Bestandsimmobilien (EUR 0,2 Mio.),

die zu einer Entlastung des Konzernergebnisses 2018 führten, jedoch das

geplante Konzernergebnis 2019 belasten. "Bei der Würdigung der Zahlen sollte

darüber hinaus nicht vergessen werden, dass sich in der Rechnungslegung nach

HGB die substanzielle Wertsteigerung des bestehenden Immobilienportfolios

nicht abbildet," sagt Helge H. Hehl, Finanzvorstand der InCity.

"Gleichzeitig wirken sich jährliche planmäßige Abschreibungen auf den

Immobilienbestand ergebnismindernd aus. Diese Abschreibungen (im

Geschäftsjahr 2018: rund EUR 1,5 Mio.) schaffen aber stille Reserven und der

Konzern leistete allein im Jahr 2018 Tilgungen von rund EUR 1,2 Mio. auf

bestehende Bankverbindlichkeiten, die zu einer Erhöhung des Net Asset Values

führen."

"Wir konnten auch im vergangenen Jahr den Unternehmenswert der InCity

steigern", sagt der Vorstandsvorsitzende Michael Freund. "Die von uns

gehaltenen Immobilien befinden sich in sehr guten Lagen und zeichnen sich

durch hohe Wertbeständigkeit aus. Unser Ziel ist es, auch im laufenden Jahr

das Bestandsportfolio weiter auszubauen, werden aber nur dann Zukäufe

tätigen, wenn die Objekte unseren klar definierten Anforderungen

entsprechen."

Der Geschäftsbericht kann auf der Homepage des Unternehmens ( www.incity.ag)

eingesehen werden und wird auf Wunsch auch in gedruckter Form versendet.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

InCity Immobilien AG Presse Investor Relations

Beethovenstraße 71 Thomas Luber Helge H. Hehl, CFA

60325 Frankfurt am Main Tel.: +49 (0)69 7191889 66 Tel.: +49 (0)69 7191889

55

www.incity.ag presse@incity.ag ir@incity.ag

Über die InCity Immobilien AG

Als multidisziplinäres Immobilienunternehmen ist die InCity Immobilien AG

(nachfolgend InCity AG) im Bereich Aufbau und Wertsteigerung von Immobilien,

im Asset Management und in der Projektentwicklung tätig. Für das

Bestandsportfolio fokussiert sich die InCity AG auf die Immobilienmärkte der

beiden Metropolen Berlin und Frankfurt am Main und verfolgt bei ihren

Investments eine nachhaltige Strategie. Entscheidend sind die jeweilige Lage

und Objektqualität sowie die langfristige Wertstabilität. Entsprechend setzt

sich das Bestandsportfolio aus hochwertigen und wertstabilen Core-Immobilien

in Berlin sowie Objekten in nachhaltig attraktiven Lagen Frankfurts zwischen

EUR 5 Mio. und EUR 50 Mio. zusammen. Zudem werden von der InCity AG

umfassende und individuell ausgestaltete Asset-Management-Mandate für

Dritte, angepasst an das jeweilige Objekt oder Portfolio übernommen. Weitere

Informationen über das Unternehmen finden Sie unter: www.incity.ag

°