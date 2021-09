DGAP-News: InCity Immobilien AG: INCITY-HALBJAHRESERGEBNIS IM KONZERN BEI TEUR -802 - VORSTAND BESTÄTIGT PROGNOSE FÜR DAS GESAMTJAHR 2021 (deutsch)

InCity Immobilien AG: INCITY-HALBJAHRESERGEBNIS IM KONZERN BEI TEUR -802 - VORSTAND BESTÄTIGT PROGNOSE FÜR DAS GESAMTJAHR 2021

InCity Immobilien AG: INCITY-HALBJAHRESERGEBNIS IM KONZERN BEI TEUR -802 -

VORSTAND BESTÄTIGT PROGNOSE FÜR DAS GESAMTJAHR 2021

16.09.2021 / 08:34

INCITY-HALBJAHRESERGEBNIS IM KONZERN BEI TEUR -802 - VORSTAND BESTÄTIGT

PROGNOSE FÜR DAS GESAMTJAHR 2021

* Halbjahresergebnis im Konzern bei EUR -0,8 Mio., im Einzelabschluss bei

EUR 0,4 Mio.

* Weiterhin sehr hohe Zahlungsquote - Portfolio erweist sich als

krisenfest und wertstabil

* Net Asset Value (NAV) unverändert zum 31. Dezember 2020 bei EUR 1,68 je

Aktie

* Deutliche Ausweitung der Aktivitäten im Bereich Projektentwicklung

Frankfurt am Main, 16. September 2021 - Die InCity Immobilien AG ("InCity

AG") weist in ihrem heute veröffentlichten Halbjahresbericht 2021 ein

Konzernergebnis zum 30. Juni 2021 von EUR -0,8 Mio. sowie auf

Einzelabschlussebene von EUR 0,4 Mio. aus. Der Rückgang gegenüber den

Ergebnissen der entsprechenden Vorjahresperiode (H1-2020: EUR 3,6 Mio. im

Konzern beziehungsweise EUR 4,5 Mio. im Einzelabschluss) erklärt sich

insbesondere dadurch, dass diese maßgeblich durch den Ergebnisbeitrag aus

dem Verkauf der Bestandsimmobilie "Brönnerstraße 13/15" geprägt gewesen

waren. "Angesichts der Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2021

bestätigen wir die im Juni 2021 nach der notariellen Beurkundung des

Kaufvertrages für die Veräußerung der IC Objekt 9 Berlin GmbH erhöhte

Ergebnisprognose und rechnen für das Gesamtjahr 2021 auf

Einzelabschlussebene mit einem Jahresüberschuss zwischen EUR 2,3 Mio. und

EUR 2,8 Mio. Für den Konzern gehen wir von einem Jahresergebnis zwischen EUR

0,1 Mio. und EUR 0,6 Mio. aus.", sagt Finanzvorstand Helge H. Hehl.

Zum 30. Juni 2021 befanden sich sechs Wohn- und Geschäftshäuser sowie zwei

Büroimmobilien in Berlin und Frankfurt am Main mit einem HGB-Buchwert von

rund EUR 160 Mio. im Bestand des InCity Konzerns.

Verbreiterung der Ertragsbasis durch verstärkte eigene

Projektentwicklungsaktivitäten

Die Aktivitäten der InCity AG im ersten Halbjahr 2021 fokussierten sich zum

einen auf die weitere Umsetzung der in den Vorjahren initiierten

Vermietungskonzepte sowie das aktive Management der Bestandsimmobilien und

zum anderen auf die - in der Vergangenheit bereits angekündigte -

Wiederaufnahme eigener Projektsteuerungs- und - entwicklungstätigkeiten.

"Durch verstärkte eigene Projektentwicklungstätigkeiten der InCity Gruppe

werden wir unsere Ertragsbasis um eine weitere Säule neben den beiden

Geschäftsbereichen Bestandsimmobilien und Asset Management für Dritte

ergänzen und damit zugleich weiter diversifizieren", sagt Michael Freund,

Vorstandsvorsitzender der InCity AG. "Einen wesentlichen konkreten Schritt

in diese Richtung haben wir bereits kurz nach dem Berichtsstichtag

vollzogen. Im Juli 2021 wurde die neu gegründete IC Bau GmbH, eine 100%- ige

Tochtergesellschaft der InCity AG, als Generalübernehmer mit der

Realisierung eines Büroneubaus in unmittelbarer Nähe des

Hauptstadtflughafens Berlin-Brandenburg (BER) beauftragt. Das

Auftragsvolumen beläuft sich auf einen mittleren zweistelligen

Millionen-Euro-Betrag. Da es sich um eine Quartiersentwicklung in einem

bestehenden Gewerbepark handelt, sehen wir gute Chancen, bei der

Realisierung der weiteren Bauabschnitte ebenfalls wieder als

Projektentwickler berücksichtigt zu werden und somit entsprechende

Ertragspotenziale in diesem Geschäftsbereich erschließen zu können."

Der repräsentative Neubau mit rund 12.000 Quadratmetern Bruttogeschossfläche

wird an einem bereits etablierten Gewerbestandort in Schönefeld für einen

konzernexternen Dritten errichtet und wird voraussichtlich Ende 2023

fertiggestellt werden. Nach seiner Fertigstellung wird das Projekt auf Ebene

des InCity Konzerns voraussichtlich einen erfolgswirksamen Ergebnisbeitrag

im unteren einstelligen Millionenbereich generieren.

Krisenfestes und wertstabiles Portfolio: Zahlungsquote bei knapp 99 %

Auch im ersten Halbjahr 2021 war die anhaltende COVID-19-Pandemie ein

beherrschendes Thema und mit zahlreichen erheblichen Einschränkungen in

allen Bereichen des Privat- und Wirtschaftslebens verbunden, wenngleich mit

dem Anlaufen der Impfkampagne deutliche Fortschritte bei der

Pandemiebekämpfung erzielt werden konnten. Angesichts dieser Situation

erwies sich das Bestandsportfolio der InCity Gruppe als krisenfest und

wertstabil. Hatte die Zahlungsquote aller Bestandsmieter der

InCity-Immobilien selbst im von besonders starken Konjunktureinbrüchen

geprägten zweiten Quartal 2020 zwischen 95,3 und 98,1 % gelegen, so betrug

sie im ersten Halbjahr 2021 durchschnittliche 98,9 %. Somit wurden von den

Bestandsmietern im Berichtszeitraum knapp 99 % der vertraglich geschuldeten

Nettokaltmiete als auch der Nebenkostenvorauszahlungen bezahlt.

Durch diese sehr guten Werte sieht sich der Vorstand in seiner Strategie

bestätigt, sich vor allem auf hochwertige Core-Immobilien mit

bonitätsstarken Mietern in Berlin und nachhaltig attraktiven Lagen in

Frankfurt am Main zu konzentrieren. Auch künftig steht der weitere Ausbau

des eigenen Bestandsimmobilienportfolios für die InCity AG unverändert im

Fokus, und Mieterlöse aus den Bestandsimmobilien werden weiterhin ein

wesentlicher Ergebnisbestandteil bleiben. Angesichts der anhaltenden

Angebotsknappheit in Verbindung mit den strengen Ankaufskriterien und

Qualitätsmaßstäben der InCity AG, ist jedoch für die kommenden Jahre eher

mit verhaltenen Ankäufen zu rechnen.

Weiterhin solide Eigenkapitalquote auf HGB-Basis und stabiler NAV

Das EBITDA des InCity-Konzerns belief sich im 1. Halbjahr 2021 auf rund EUR

1,2 Mio. und fiel damit um rund EUR 4,5 Mio. geringer aus als im

entsprechenden Vorjahreszeitraum (rund EUR 5,7 Mio.), der jedoch stark durch

den Ergebnisbeitrag aus dem Verkauf der die Bestandsimmobilie "Brönnerstraße

13/15" in Frankfurt am Main haltenden Gesellschaft in Höhe von rund EUR 4,4

Mio. geprägt gewesen war. Zudem erhöhten sich die Personalaufwendungen im

Vorjahresvergleich um rund EUR 0,1 Mio., bedingt durch den Aufbau der für

die Erweiterung der Geschäftsaktivitäten notwendigen personellen Ressourcen.

Der durch den Wegfall des im Vorjahr angefallenen Ergebnisbeitrages aus

einem Immobilienverkauf bedingte Effekt zeigt sich ebenfalls auf Ebene des

Einzelabschlusses.

Die Eigenkapitalquote der InCity Immobilien AG lag zum Berichtsstichtag 30.

Juni 2021 bei rund 82 % und damit auf demselben Stand wie zum 31. Dezember

2020 (82 %). Auf Konzernebene lag die Eigenkapitalquote zum 30. Juni 2021

bei rund 47 % und damit ebenfalls auf demselben Niveau wie zum

Bilanzstichtag des vorigen Geschäftsjahres (31. Dezember 2020: 47 %). Der

innere Wert ("Net Asset Value", kurz: "NAV) der Aktie der InCity AG lag zum

30. Juni 2021 stabil bei EUR 1,68 je Aktie (31. Dezember 2020: EUR 1,68 je

Aktie). In diesem Zusammenhang ist weiterhin darauf hinzuweisen, dass das

HGB-Ergebnis im Konzern die positive Entwicklung der Marktwerte der im

Portfolio der InCity-Gruppe gehaltenen Immobilien nicht abbildet und zudem

planmäßige Abschreibungen (2021: voraussichtlich rund EUR 1,9 Mio.) aus der

HGB-Bilanzierung zu fortgeführten Anschaffungskosten ergebnismindernd in der

Konzernprognose für 2021 berücksichtigt sind.

Zu den ergebniswirksamen Effekten des im Juni 2021 beurkundeten Verkaufs

sämtlicher Geschäftsanteile der IC Objekt 9 Berlin GmbH, welche die

Bestandsimmobilie "Werftstraße 3" in Berlin hält, äußert sich Finanzvorstand

Helge H. Hehl wie folgt: "Vereinbarungsgemäß sind im Berichtszeitraum 15 %

der Anteile an dieser Objektgesellschaft an einen Dritten übergegangen und

haben auf Ebene des Einzelabschlusses der InCity AG zu einem Buchgewinn von

rund EUR 0,4 Mio. vor Steuern geführt, während es auf Konzernebene infolge

der Vollkonsolidierung der IC Objekt 9 Berlin GmbH zu keinem Ergebniseffekt

kam. Der Übergang der restlichen 85 % der Geschäftsanteile an den Käufer

erfolgt voraussichtlich bis Ende September 2021. Die daraus resultierenden

Ergebniseffekte auf Konzern- und Einzelabschlussebene sind in unserer

aktuellen Prognose für das Gesamtjahr 2021 bereits berücksichtigt, während

mögliche positive Ergebnisbeiträge aus potenziellen Akquisitionen

beziehungsweise aus eventuellen weiteren Verkäufen von Bestandsimmobilien

darin nicht enthalten sind."

Über die InCity Immobilien AG

Als multidisziplinäres Immobilienunternehmen ist die InCity Immobilien AG

(nachfolgend InCity AG) im Bereich Aufbau und Wertsteigerung von

Immobilienbeständen, im Asset Management und in der Projektentwicklung

tätig. Für das Bestandsportfolio fokussiert sich die InCity AG auf die

Immobilienmärkte der beiden Metropolen Berlin und Frankfurt am Main und

verfolgt bei ihren Investments eine nachhaltige Strategie. Entscheidend sind

die jeweilige Lage und Objektqualität sowie die langfristige Wertstabilität.

Dementsprechend setzt sich das Bestandsportfolio aus hochwertigen und

wertstabilen Core-Immobilien in Berlin sowie Objekten in nachhaltig

attraktiven Lagen Frankfurts mit Investmentvolumina zwischen EUR 5 Mio. und

EUR 50 Mio. zusammen. Zudem werden von der InCity AG umfassende und

individuell ausgestaltete Asset-Management-Mandate für Dritte übernommen.

Darüber hinaus beteiligt sich die InCity AG im Rahmen von

Partnerschaftsmodellen mit regionalen Projektentwicklern an

wohnwirtschaftlichen und gewerblichen Immobilienprojekten in ausgewählten

deutschen Metropolregionen und hat ihren Geschäftsbereich Projektentwicklung

im Juli 2021 durch die Übernahme des Auftrages für eine neu zu errichtende

Büroimmobilie in unmittelbarer Nähe des Flughafens Berlin-Brandenburg (BER)

als Generalübernehmer deutlich gestärkt und um eigene

Projektentwicklungsaktivitäten ergänzt.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter: www.incity.ag

Sprache: Deutsch

Unternehmen: InCity Immobilien AG

Beethovenstraße 71

60325 Frankfurt am Main

Deutschland

Telefon: IR: +49 (0)69 7191889 55 PR: +49 (0)30 2844987 62

Fax: +49 (0) 69 719 18 89 790

E-Mail: ir@incity.ag

Internet: www.incity.ag

ISIN: DE000A0HNF96

WKN: A0HNF9

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic

Board), Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange

°