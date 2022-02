DGAP-News: Implenia gewinnt attraktive neue Hochbauaufträge in Deutschland (deutsch)

Implenia gewinnt attraktive neue Hochbauaufträge in Deutschland

Implenia AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Implenia gewinnt attraktive neue Hochbauaufträge in Deutschland

02.02.2022 / 07:00

Nachhaltige Wohn-, Büro- und Gewerbebauprojekte | partnerschaftliche

Zusammenarbeit mit Auftraggebern | BIM und Lean in Planung sowie Ausführung

| Auftragsvolumen von CHF 227 Mio. (EUR 218 Mio.)

Glattpark (Opfikon), 2. Februar 2022 - Mit attraktiven neuen

Hochbau-Aufträgen im Gesamtwert von CHF 227 Mio. (EUR 218 Mio.) startet die

Division Buildings von Implenia in Deutschland erfolgreich ins neue Jahr. In

Kiel errichtet Implenia zwei Wohn- und Geschäftshäuser, in Mannheim ein

Wohnhochhaus, in Mosbach/Neckar den teilmodularen Neubau eines

Reha-Zentrums, in Neunkirchen am Brand ein Wohnquartier und in der Nähe von

Leipzig ein Schulzentrum.

Während der Beratungsphase konnte Implenia mittels Value Engineering

Optimierungen zum Nutzen der Kunden in die neu gewonnenen Projekte

einbringen. Zudem werden alle Projekte mit BIM geplant und ausgeführt. Lean

Construction wird für effiziente Bauabläufe sorgen und dazu beitragen, dass

alle Gewerke in den Projekten abgestimmt arbeiten können.

Wohn- und Geschäftshäuser am Wasser, Kiel-Hörn

Urban und maritim: Nahe Hauptbahnhof und direkt am Kieler Willy-Brand-Ufer

baut Implenia im Auftrag der NGEG und der Frank Gruppe zwei Wohnkomplexe. In

zwei Baufeldern mit je einer Tiefgarage werden 174 Mietwohnungen in

gehobener Qualität schlüsselfertig errichtet. In den Sockelgeschossen ist

Gastronomie vorgesehen.

Mit Blick auf die Kieler Förde umschliesst ein U-förmiger Wohnbau mit

markanter Vollklinkerfassade und einer zeitlos-klassischen

Architektursprache einen zum Wasser hin offenen Innenhof. Auf dem

angrenzenden Baufeld entstehen in zwei Gebäuden ebenfalls Wohnungen, die auf

einem gemeinsamen Sockelgeschoss mit einer Gastronomienutzung angeordnet

sind. Bodentiefe Fenster und Loggien bieten den Bewohnern einen freien Blick

auf Promenade und Wasser.

Implenia konnte den Auftraggeber mit ausgewiesener Kompetenz und hoher

Flexibilität überzeugen. Dieser Projektgewinn unterstreicht auch die

Ambition von Implenia, im norddeutschen Raum verstärkt zu wachsen.

Projektwebsite: https://ngeg.de/kiel_hoern.html / Hörn | FRANK

Wohnhochhaus Hochpunkt H, Mannheim

Implenia errichtet für das aktuell grösste Arealentwicklungsprojekt in

Deutschland, das Franklin-Areal in Mannheim-Käfertal, in einer ARGE ein 48

Meter hohes Wohnhaus mit Miet- und Atelierwohnungen, Kindergarten, Gewerbe

sowie Gemeinschaftsgärten. Der Entwurf von haas cook zemmrich Studio 2050

sieht zweigeschossige Atelier-Wohnungen in der Sockelzone vor als Raum für

Arbeiten und Wohnen sowie Ausstellungen und Werkstätten. Der Dachbereich

wird für Nachbarschaftsgärten und Begegnungsflächen für die Bewohner

genutzt.

In Mannheims jüngstem Stadtteil leben bereits heute mehr als 4'300 Menschen,

nach Fertigstellung des ganzen Areals werden es rund 10'000 sein. Auf dem

Areal der ehemaligen Franklin-Kaserne hat Implenia schon mehrere

Neubauprojekte realisiert. Zu Jahresbeginn folgt nun mit dem Wohnhochhaus

Hochpunkt H der optische Auftakt des Stadtquartiers an der Europa-Allee, der

verkehrsbefreiten, zentralen Achse des Areals. Das Hochhaus mit rund 23'000

m² Bruttogeschossfläche wird konventionell errichtet und bildet

architektonisch den Buchstaben «H» nach. Dies als Anfangsbuchstaben von HOME

- drei weitere geplante Hochhausprojekte sind entsprechend konzipiert.

Mit dem Auftraggeber GBG Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH verbindet

Implenia eine langjährige vertrauensvolle und partnerschaftliche

Zusammenarbeit. Erneut setzt GBG auf die Kompetenz, Verlässlichkeit und hohe

Flexibilität von Implenia.

Senioren- und Rehazentrum mit hoher Standardisierung, Mosbach/Neckar

In Mosbach am Neckar, zwischen Heidelberg und Heilbronn gelegen, errichtet

Implenia für die Johannes-Diakonie ein Zentrum mit 90 Pflege- und 50

Reha-Plätzen schlüsselfertig. Der Entwurf von Bodamer Faber Architekten aus

Stuttgart sieht drei Bauten mit begrünten Flachdächern vor.

Als Basis für die Ausführungsplanung dient das in der Angebotsphase

modellierte BIM-Modell, mit dem das Projekt auch bereits kalkuliert wurde.

Entsprechend kommt auch in der Ausführungsphase BIM zum Einsatz, unter

anderem für Massenermittlungen, Ausschreibungen und als Modell in der

Tragwerksplanung.

Zu einem raschen und reibungslosen Bauablauf beitragen wird der hohe

Standardisierungsgrad der Pflegezimmer mit vorgefertigten Bad-Modulen. Diese

Fertig-Bäder werden bereits im Rohbau versetzt.

Wohnbauprojekt Brandbach, Neunkirchen am Brand

In Neunkirchen am Brand, im Einzugsgebiet der Städte Nürnberg, Erlangen und

Fürth entsteht auf einem 30'000 m² grossen Areal der ehemaligen Betonwerke

Hemmerlein ein neues Wohnquartier mit rund 150 Wohneinheiten. Implenia hat

von der Nürnberger Niederlassung der BPD Immobilienentwicklung GmbH den

Auftrag erhalten, im ersten Bauabschnitt 54 Eigentumswohnungen in fünf

Mehrfamilienhäusern sowie eine Tiefgarage mit 85 Stellplätzen

schlüsselfertig zu errichten. Im zweiten Bauabschnitt wird der Neubau von 24

bezugsfertigen Reihenhäusern folgen.

Schon in der Frühphase des Projekts hat Implenia mit dem Auftraggeber

partnerschaftlich zusammen-gearbeitet und wichtige Impulse zur Optimierung

des Projekts eingebracht.

Projektwebsite: wohnpark-neunkirchenambrand

Neubau Förderschulcampus, Delitzsch

In Delitzsch bei Leipzig realisiert Implenia für den Landkreis Nordsachsen

als Generalunternehmer einen Schulneubau. Die neue Schule mit integriertem

Hort, Sporthalle und Aussenanlagen ist konzipiert für rund 300 Schülerinnen

und Schüler der Fröbel- sowie der Pestalozzi-Schule. Das Projekt wurde in

einem mehrstufigen Verhandlungsverfahren mit vorherigem Teilnahmewettbewerb

vergeben.

In enger Zusammenarbeit mit dem Architekten und Objektplaner, Fachplanern

sowie ausgewählten externen Gutachtern legte Implenia einen überzeugenden

Entwurf vor. Das Konzept besticht durch klar gegliederte Bereiche der beiden

Schulen, eine «Gemeinsame Mitte» sowie eine «Kiss&Go-Zone» zur Erschliessung

des Förderschulcampus. Zudem bringt Implenia langjährige Erfahrung und

Expertise mit in der Konzeption, Planung und Erstellung von Schulbauten,

insbesondere in den neuen Bundesländern. Wirtschaftlich attraktiv war das

eingereichte Angebot zusätzlich durch die Möglichkeit, bei Erreichung einer

KfW55-Qualifikation eine Förderung über die KfW-Bank zu erhalten bei

gleichzeitig qualitativer und energetischer Aufwertung des Gesamtprojekts.

[IMAGE]

Wohn- und Geschäftshäuser in Kiel-Hörn: Urban und maritim wohnen (Bild:

Kieler Hörn GmbH & Co. KG).

[IMAGE]

Das H als Silhouette: Das Wohnhochhaus in Mannheim bietet Wohnungen,

Kindergarten und Gemeinschaftsgärten (Bild: (c) Haas cook zemmrich Studio

2050).

[IMAGE]

Wohnquartier Brandbach in Neunkirchen am Brand: Wohnen in der fränkischen

Metropolregion Nürnberg (Bild: (c) BPD Immobilienentwicklung GmbH).

[IMAGE]

Neubau Senioren- und Rehazentrum in Mosbach: Lean Construction und

teilmodulare Bauweise sorgen für smarte Bauabläufe (Bild: Implenia).

[IMAGE]

Förderschulcampus Delitzsch: Überzeugendes Konzept durch enge Zusammenarbeit

mit allen Beteiligten (Bild: (c) Woltereck Fitzner Architekten).

