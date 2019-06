DGAP-News: Immunic, Inc. präsentiert neue präklinische Daten zu IMU-935 in einer Posterpräsentation auf der 2nd Conference on Molecular Mechanisms of Inflammation in Trondheim, Norwegen (deutsch)

Immunic, Inc. präsentiert neue präklinische Daten zu IMU-935 in einer Posterpräsentation auf der 2nd Conference on Molecular Mechanisms of Inflammation in Trondheim, Norwegen

04.06.2019

- Ergebnisse bestätigen IMU-935 als einen potenten inversen Agonisten von

RORt mit einem IC50 von 24 nM, was zu einer potenten Inhibition der

Th17-Differenzierung führt, während eine normale Thymozytenreifung

ermöglicht wird -

- Zusätzlich zu seiner Wirkung auf RORt zeigte IMU-935 eine Inhibition von

DHODH mit einem IC50 von 240 nM; beide Mechanismen wirken synergistisch auf

die Reduktion der proinflammatorischen Zytokinfreisetzung, was IMU-935

möglicherweise ein breites therapeutisches Fenster einräumt -

- IMU-935 zeigt nach oraler Verabreichung Wirksamkeit in Tiermodellen von

Kolitis und Schuppenflechte -

SAN DIEGO, 4. Juni 2019 - Immunic, Inc. (Nasdaq: IMUX), ein

biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von oralen

Best-in-Class-Therapien zur Behandlung chronischer Entzündungs- und

Autoimmunerkrankungen konzentriert, gab bekannt, dass Dr. Hella Kohlhof,

Chief Scientific Officer von Immunic, heute neue präklinische Daten

präsentieren wird, die IMU-935 als hochwirksamen Inhibitor sowohl von RORt

als auch von Dihydroorotatdehydrogenase (DHODH) bestätigen. Dabei hat sich

gezeigt, dass IMU-935 zu einem starken Synergismus bei der Reduktion der

proinflammatorischen Zytokinfreisetzung führt. Die Daten zeigten auch, dass

IMU-935 die Thymozytenreifung nicht beeinflusst. In früheren Publikationen

wurde angenommen, dass die Beeinflussung der Thymozytenentwicklung zu einem

latenten Risiko für die Entwicklung eines Thymoms führen könnte. Darüber

hinaus zeigte IMU-935 in präklinischen Tiermodellen von Kolitis und

Schuppenflechte nach oraler Verabreichung eine Wirksamkeit. Dr. Kohlhof wird

die Daten in einer Posterpräsentation auf der 2nd Conference on Molecular

Mechanisms of Inflammation in Trondheim, Norwegen, vorstellen. Die Session

findet heute ab 18:00 Uhr MESZ statt.

Ein wichtiges Merkmal vieler Autoimmunerkrankungen ist das Ungleichgewicht

zwischen Th17-Zellen und regulatorischen T-Zellen. Der wichtigste

Transkriptionsfaktor für die Th17-Zelldifferenzierung und die

IL-17-Sekretion ist der nukleare Rezeptor RORt, der allgemein als ein

wichtiger Schalter für die Reduktion von Th17-Zellen und Zytokinen angesehen

wird, die an verschiedenen Autoimmunerkrankungen beteiligt sind.

Das Poster mit dem Titel "Development of IMU-935, an orally available small

molecule inhibitor of IL-17 with a unique molecular profile for the

treatment of autoimmune diseases" stellt Daten aus präklinischen Modellen

vor. In diesen Modellen wurde IMU-935 in verschiedenen in vitro- und

zellulären Assaysystemen sowie in in vivo-Krankheitsmodellen

charakterisiert, um seine hemmende Wirkung auf RORt, DHODH,

Th17-Differenzierung, Zytokinsekretion und die Auswirkung auf

Autoimmunerkrankungen nachzuweisen, aber eine normale Thymozytenreifung zu

ermöglichen.

Die Ergebnisse bestätigen, dass IMU-935 ein potenter inverser Agonist von

RORt ist, mit einem IC50 (der mittleren inhibitorischen Konzentration des

Medikaments) von 24 nM und einer maximalen Inhibition von etwa 80 %, wodurch

eine biologisch wichtige basale Aktivität auch in hohen Konzentrationen

erhalten bleibt. IMU-935 hemmt als zweites und synergistisch wirkendes

Target DHODH mit einem IC50 von 240 nM. Die kombinierten Effekte führen zu

einer sehr potenten Inhibition der Sekretion von IL-17A, IL-17F und IFN,

wobei IC50-Konzentrationen von 3-5 nM in humanen, stimulierten Lymphozyten

getestet wurden. Die Th17-Differenzierung wurde mit einem IC50 von 150 nM

gehemmt. Zusätzlich zeigten die Daten, dass die Aufrechterhaltung einer

basalen Aktivität von RORt von etwa 20 % bei gleichzeitiger synergistischer

Ausrichtung auf DHODH zu einer effektiven Inhibition der

Th17-Differenzierung und zur Blockierung der IL-17-Sekretion bei sehr

niedrigen Konzentrationen führt, während die normale Thymozytenreifung

erhalten bleibt. Frühere Publikationen anderer Forschungsgruppen hatten die

Hypothese aufgestellt, dass die Blockade der Thymozytenreifung zu einem

Risiko der Thymomentwicklung führen kann.

IMU-935 zeigte nach oraler Anwendung des Medikaments zudem Aktivität in

einem DSS (Dextransulfat-Natrium) induzierten Kolitis-Maus-Modell sowie in

einem Imiquimod induzierten Schuppenflechte-ähnlichen IL-17-Maus-Modell.

"Die Daten sind sehr vielversprechend und bestätigen unsere Überzeugung,

dass IMU-935 ein sehr potenter, oral verfügbarer, niedermolekularer

Inhibitor der Th17/IL-17-Achse ist. Da IMU-935 die Thymozytenreifung nicht

beeinträchtigt, stellt es eine potenziell neue, erstklassige Therapie für

bestimmte Entzündungs- und Autoimmunerkrankungen dar, von denen weltweit

Millionen von Patienten betroffen sind", sagte Dr. Kohlhof. "Wir freuen uns

auf den Abschluss der präklinischen, IND-vorbereitenden Studien und sind

weiterhin auf Kurs, noch in diesem Jahr doppelt verblindete,

Placebo-kontrollierte, Phase 1-Studien mit ansteigenden Einfach- und

Mehrfachdosierungen von IMU-935 in gesunden Probanden zu starten. Wir planen

zudem, diese Studien zu erweitern, um sicherheits- und mechanismusbezogene

Biomarker in Patienten mit Schuppenflechte zu bewerten."

Über Immunic, Inc.

Immunic, Inc. (Nasdaq: IMUX) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das

über eine Pipeline von selektiven, oral verfügbaren Immunologie-Therapien

zur Behandlung chronischer Entzündungs- und Autoimmunerkrankungen, wie

Colitis Ulcerosa, Morbus Crohn, schubförmig remittierende Multiple Sklerose

und Psoriasis, verfügt. Das Unternehmen entwickelt drei Small

Molecule-Produkte: IMU-838 ist ein selektiver Immunmodulator, der den

intrazellulären Stoffwechsel von aktivierten Immunzellen hemmt, indem er das

Enzym DHODH blockiert; IMU-935 ist ein inverser Agonist von RORt; und

IMU-856 zielt auf die Wiederherstellung der intestinalen Barrierefunktion

ab. Das am weitesten fortgeschrittene Entwicklungsprogramm von Immunic,

IMU-838, befindet sich in klinischen Phase-2-Studien zur Behandlung von

Colitis Ulcerosa und schubförmig remittierender Multipler Sklerose. Eine

weitere Phase-2-Studie in Morbus Crohn ist für 2019 geplant. An der Mayo

Clinic ist zudem eine Prüfarzt-initiierte, klinische

"Proof-of-Concept"-Studie mit IMU-838 in primär sklerosierender Cholangitis

geplant. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte:

www.immunic-therapeutics.com.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die erhebliche

Risiken und Unsicherheiten im Hinblick auf den "Safe Harbor" des Private

Securities Litigation Reform Act von 1995 beinhalten. Alle Aussagen, mit

Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die in dieser

Pressemitteilung über die Strategie, zukünftige Geschäftstätigkeiten, die

zukünftige Finanzlage, die zukünftigen Einnahmen, geplante Ausgaben,

Aussichten, Pläne und Ziele des Managements enthalten sind, sind

zukunftsgerichtete Aussagen. Beispiele für solche Aussagen sind unter

anderem Aussagen über die drei Entwicklungsprogramme von Immunic und die

Erkrankungen, auf die sie abzielen, das Potenzial von IMU-838, IMU-935 und

IMU-856 zur sicheren und effektiven Bekämpfung von Erkrankungen,

präklinische Daten für IMU-935, den Zeitpunkt zukünftigen klinischen

Studien, die Art, Strategie und Ausrichtung des Unternehmens sowie das

Entwicklungs- und wirtschaftliche Potenzial aller Produktkandidaten des

Unternehmens. Immunic kann möglicherweise nicht tatsächlich die Pläne

erreichen, die Absichten umsetzen oder die Erwartungen oder Prognosen

erfüllen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegt werden, und Sie

sollten sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Solche

Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen des Managements und

beinhalten Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse und

Leistungen können wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen

prognostizierten abweichen, und zwar aufgrund zahlreicher Faktoren,

einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Risiken und Unsicherheiten im

Zusammenhang mit der Fähigkeit, die zukünftige Mittelverwendung und die für

zukünftige Verbindlichkeiten und Geschäftsaktivitäten erforderlichen

Reserven vorherzusagen, der Verfügbarkeit ausreichender Finanzmittel, um

Geschäftsziele und betrieblichen Anforderungen zu erfüllen, der Tatsache,

dass die Ergebnisse früherer Studien und Prüfungen möglicherweise keine

Vorhersagen über zukünftige Ergebnisse klinischer Studien treffen, dem

Schutz und der Marktexklusivität des geistigen Eigentums von Immunic,

Risiken im Zusammenhang mit der Arzneimittelentwicklung und dem

Zulassungsverfahren sowie den Auswirkungen von Wettbewerbsprodukten und

technologischen Veränderungen. Immunic lehnt jede Absicht oder Verpflichtung

ab, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder

Umstände widerzuspiegeln, die nach dem Datum, an dem die Aussagen getroffen

wurden, bestehen.

Kontakt

Immunic, Inc.

Jessica Breu

Manager IR and Communications

+49 89 250 0794 69

jessica.breu@immunic.de

