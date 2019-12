DGAP-News: Immunic, Inc. präsentiert auf der IBD Innovate Conference der Crohn's and Colitis Foundation erstmals Daten zu IMU-856 (deutsch)

Immunic, Inc. präsentiert auf der IBD Innovate Conference der Crohn's and Colitis Foundation erstmals Daten zu IMU-856

^

Immunic, Inc. präsentiert auf der IBD Innovate Conference der Crohn's and

Colitis Foundation erstmals Daten zu IMU-856

04.12.2019

IMU-856 hat das Potenzial, eine der vermuteten Grundursachen für

chronisch-entzündliche Darmerkrankungen zu adressieren, ohne dabei das

Immunsystem zu beeinträchtigen

NEW YORK, 4. Dezember 2019 - Immunic, Inc. (Nasdaq: IMUX), ein

biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von oralen

Best-in-Class-Therapien zur Behandlung chronischer Entzündungs- und

Autoimmunerkrankungen konzentriert, gab bekannt, dass Dr. Hella Kohlhof,

Chief Scientific Officer von Immunic, auf der heutigen IBD Innovate: Product

Development for Crohn's and Colitis Konferenz in New York, veranstaltet von

der Crohn's and Colitis Foundation, erstmals Daten zu IMU-856 präsentieren

wird.

Die Präsentation mit dem Titel "IMU-856: A Small Molecule Modulator

Restoring the Gut Barrier Function" findet im Rahmen der Session "Small &

Large Molecules" statt, die um 11:40 Uhr EST beginnt und innovative

Produktentwicklungsprogramme für chronisch-entzündliche Darmerkrankungen

(CED) thematisiert. Die Präsentation von Dr. Kohlhof wird das Potenzial von

IMU-856 aufzeigen, die Behandlung verschiedener Erkrankungen, die mit einer

geschwächten Barrierefunktion des Darms in Zusammenhang stehen, zu

revolutionieren.

Das, nach Ansicht von Immunic, neue und hochinnovative IMU-856 ist ein oral

verfügbarer, niedermolekularer Modulator, der auf ein noch nicht

veröffentlichtes Protein abzielt, das als transkriptioneller Regulator der

Darmbarrierefunktion dient. Basierend auf präklinischen Daten scheint

IMU-856 einen neuen und potenziell disruptiven Ansatz für die Behandlung von

Darmerkrankungen darzustellen, indem es die Barrierefunktion des Darms unter

Beibehaltung der Immunkompetenz wiederherstellt.

Schwerpunkte der Präsentation von Dr. Kohlhof werden folgende Aspekte sein:

- IMU-856 ist ein epigenetischer Regulator, der vermutlich das streng

regulierte Netzwerk von Genen und Proteinen beeinflusst, das mit der

Interaktion und Adhäsion von Darmepithelzellen verbunden ist.

- IMU-856 hat in zellulären und nicht-zellulären Modellen bereits in sehr

niedrigen Konzentrationen eine Modulation des Zielmoleküls gezeigt.

- Präklinische Daten zeigen zudem, dass IMU-856 in der Lage ist, die

Barrierefunktion des Darms in einem zellulären Erkrankungsmodell,

sogenannten Caco-2-Zellen, wiederherzustellen. Die Daten zeigen zudem

dosisabhängige Aktivität in mehreren Dextransulfat-Natrium (DSS) induzierten

Kolitis-Maus-Modellen.

"Wir freuen uns, zum ersten Mal aussagekräftige präklinische Daten zu

IMU-856 präsentieren zu können, die potenziell signifikante Vorteile

gegenüber den derzeitigen immunsuppressiven Behandlungen für mit der

Darmbarrierefunktion in Zusammenhang stehende Erkrankungen aufweisen.

IMU-856 scheint eine einzigartige, zielgerichtete Fähigkeit zur Stärkung der

Barrierefunktion des Darms zu haben. Wir glauben, dass eine normalisierte

Darmbarrierefunktion dazu beiträgt, dass eine konstante und schädigende

Immunstimulation durch Bakterien vermieden werden kann, ohne das Immunsystem

zu beeinträchtigen", sagte Dr. Kohlhof. "Diese frühen Daten bestätigen daher

unsere Überzeugung, dass IMU-856 in der Lage ist, das Behandlungsparadigma

für Patienten mit einer Vielzahl von Magen-Darm-Erkrankungen zu verändern.

Wir freuen uns darauf, mehr über die Pharmakokinetik und Sicherheit von

IMU-856 in unseren Phase-1-Studien mit ansteigenden Einfach- und

Mehrfachdosierungen zu erfahren, die wir voraussichtlich im ersten Halbjahr

2020 beginnen werden. Wir planen zudem, diese Studien zu erweitern, um

sicherheits- und mechanismusbezogene Biomarker in Patienten mit

Erkrankungen, die mit der Darmbarrierefunktion in Zusammenhang stehen, zu

bewerten. Wir sind zuversichtlich, dass künftige klinische Studien IMU-856

als sichere, langfristige Behandlungsoption für diese Patienten bestätigen

werden."

IMU-856 wurde von Daiichi Sankyo Co., Ltd. (im folgenden Daiichi Sankyo)

entdeckt und entwickelt. Im November 2018 haben Immunic und Daiichi Sankyo

einen globalen Options- und Lizenzvertrag geschlossen, der Immunic eine

exklusive, weltweite Option zur Einlizenzierung einer Gruppe von

Verbindungen, die von Immunic als IMU-856 bezeichnet wird, einräumt. Im

Rahmen dieser Vereinbarung hat Immunic die Rechte zur weltweiten Vermarktung

von IMU-856, einschließlich den USA, Europa und Japan, erhalten. Immunic

plant, die Option vor Beginn der klinischen Phase-1-Entwicklung auszuüben.

Über Immunic, Inc.

Immunic, Inc. (Nasdaq: IMUX) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das

über eine Pipeline von selektiven, oral verfügbaren Immunologie-Therapien

zur Behandlung chronischer Entzündungs- und Autoimmunerkrankungen, wie

schubförmig remittierende Multiple Sklerose, Colitis Ulcerosa, Morbus Crohn

und Schuppenflechte, verfügt. Das Unternehmen entwickelt drei Small

Molecule-Produkte: IMU-838 ist ein selektiver Immunmodulator, der den

intrazellulären Stoffwechsel von aktivierten Immunzellen hemmt, indem er das

Enzym DHODH blockiert; IMU-935 ist ein inverser Agonist von RORt; und

IMU-856 zielt auf die Wiederherstellung der intestinalen Barrierefunktion

ab. Das am weitesten fortgeschrittene Entwicklungsprogramm von Immunic,

IMU-838, befindet sich in klinischen Phase-2-Studien zur Behandlung von

schubförmig remittierender Multipler Sklerose und Colitis Ulcerosa. Eine

weitere Phase-2-Studie in Morbus Crohn ist geplant. An der Mayo Clinic wird

zudem eine Prüfarzt-initiierte, klinische "Proof-of-Concept"-Studie mit

IMU-838 in primär sklerosierender Cholangitis durchgeführt. Für weitere

Informationen besuchen Sie bitte: www.immunic-therapeutics.com.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die erhebliche

Risiken und Unsicherheiten im Hinblick auf den "Safe Harbor" des Private

Securities Litigation Reform Act von 1995 beinhalten. Alle Aussagen, mit

Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die in dieser

Pressemitteilung über die Strategie, zukünftige Geschäftstätigkeiten, die

zukünftige Finanzlage, die zukünftigen Einnahmen, geplante Ausgaben,

Aussichten, Pläne und Ziele des Managements enthalten sind, sind

zukunftsgerichtete Aussagen. Beispiele für solche Aussagen sind unter

anderem Aussagen über die drei Entwicklungsprogramme von Immunic und die

Erkrankungen, auf die sie abzielen, das Potenzial von IMU-838, IMU-935 und

IMU-856 zur sicheren und effektiven Bekämpfung von Erkrankungen,

präklinische Daten für IMU-856, den Zeitpunkt zukünftiger klinischer

Studien, die Art, Strategie und Ausrichtung des Unternehmens sowie das

Entwicklungs- und wirtschaftliche Potenzial aller Produktkandidaten des

Unternehmens. Immunic kann möglicherweise nicht tatsächlich die Pläne

erreichen, die Absichten umsetzen oder die Erwartungen oder Prognosen

erfüllen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegt werden, und Sie

sollten sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Solche

Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen des Managements und

beinhalten Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse und

Leistungen können wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen

prognostizierten abweichen, und zwar aufgrund zahlreicher Faktoren,

einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Risiken und Unsicherheiten im

Zusammenhang mit der Fähigkeit, die zukünftige Mittelverwendung und die für

zukünftige Verbindlichkeiten und Geschäftsaktivitäten erforderlichen

Reserven vorherzusagen, der Verfügbarkeit ausreichender Finanzmittel, um

Geschäftsziele und betrieblichen Anforderungen zu erfüllen, der Tatsache,

dass die Ergebnisse früherer Studien und Prüfungen möglicherweise keine

Vorhersagen über zukünftige Ergebnisse klinischer Studien treffen, dem

Schutz und der Marktexklusivität des geistigen Eigentums von Immunic,

Risiken im Zusammenhang mit der Arzneimittelentwicklung und dem

Zulassungsverfahren sowie den Auswirkungen von Wettbewerbsprodukten und

technologischen Veränderungen. Eine weitere Auflistung und Beschreibung

dieser Risiken, Unsicherheiten und anderer Faktoren finden Sie im Abschnitt

"Item 1A. Risk Factors" im Current Report on Form 8-K, der am 17. Juli 2019

veröffentlicht wurde, und in den nachfolgenden Einreichungen von Unterlagen

des Unternehmens bei der Securities and Exchange Commission. Kopien dieser

Unterlagen sind online unter www.sec.gov oder

ir.immunic-therapeutics.com/sec-filings erhältlich. Jede zukunftsgerichtete

Aussage in dieser Mitteilung ist nur auf den Zeitpunkt dieser Mitteilung

bezogen. Immunic lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, diese

zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände

widerzuspiegeln, die nach dem Datum, an dem die Aussagen getroffen wurden,

bestehen. Immunic lehnt ausdrücklich jegliche Haftung für Handlungen ab, die

auf der Grundlage des Gesamtinhalts oder eines Teils des Inhalts dieser

Pressemitteilung vorgenommen wurden oder nicht vorgenommen wurden.

Kontakt

Immunic, Inc.

Jessica Breu

Manager IR and Communications

+49 89 250 0794 69

jessica.breu@immunic.de

04.12.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

