DGAP-News: Immunic, Inc. kündigt Teilnahme an Konferenzen im Mai an (deutsch)

09.05.2019 / 12:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

SAN DIEGO, 9. Mai 2019 - Immunic, Inc. (Nasdaq: IMUX), ein

biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von oralen

Best-in-Class-Therapien zur Behandlung chronischer Entzündungs- und

Autoimmunerkrankungen konzentriert, gab heute bekannt, dass das Management

im Mai an folgenden Konferenzen teilnehmen wird:

- 18.-21. Mai: Digestive Disease Week (DDW): Dr. Andreas Mühler, Chief

Medical Officer von Immunic, wird an der DDW teilnehmen. Die Konferenz

findet im San Diego Convention Center in San Diego statt.

- 20.-21. Mai: BioEquity Europe 2019: Dr. Daniel Vitt, Chief Executive

Officer und President von Immunic, wird am 20. Mai um 17:15 Uhr MESZ auf der

20. jährlichen BioEquity Europe einen Unternehmensüberblick präsentieren.

Die Konferenz findet im Crowne Plaza Barcelona Fira Center Hotel in

Barcelona, Spanien statt.

Über Immunic, Inc.

Immunic, Inc. (Nasdaq: IMUX) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das

über eine Pipeline von selektiven, oral verfügbaren Immunologie-Therapien

zur Behandlung chronischer Entzündungs- und Autoimmunerkrankungen, wie

Colitis Ulcerosa, Morbus Crohn, schubförmig remittierende Multiple Sklerose

und Psoriasis, verfügt. Das Unternehmen entwickelt drei Small

Molecule-Produkte: IMU-838 ist ein selektiver Immunmodulator, der den

intrazellulären Stoffwechsel von aktivierten Immunzellen hemmt, indem er das

Enzym DHODH blockiert; IMU-935 ist ein inverser Agonist von RORt; und

IMU-856 zielt auf die Wiederherstellung der intestinalen Barrierefunktion

ab. Das am weitesten fortgeschrittene Entwicklungsprogramm von Immunic,

IMU-838, befindet sich in klinischen Phase-2-Studien zur Behandlung von

Colitis Ulcerosa und schubförmig remittierender Multipler Sklerose. Eine

weitere Phase-2-Studie in Morbus Crohn ist für 2019 geplant. An der Mayo

Clinic ist zudem eine Prüfarzt-initiierte, klinische

"Proof-of-Concept"-Studie mit IMU-838 in primär sklerosierender Cholangitis

geplant. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte:

www.immunic-therapeutics.com.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die erhebliche

Risiken und Unsicherheiten im Hinblick auf den "Safe Harbor" des Private

Securities Litigation Reform Act von 1995 beinhalten. Alle Aussagen, mit

Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die in dieser

Pressemitteilung über die Strategie, zukünftige Geschäftstätigkeiten, die

zukünftige Finanzlage, die zukünftigen Einnahmen, geplante Ausgaben,

Aussichten, Pläne und Ziele des Managements enthalten sind, sind

zukunftsgerichtete Aussagen. Beispiele für solche Aussagen sind unter

anderem Aussagen über die drei Entwicklungsprogramme von Immunic und die

Erkrankungen, auf die sie abzielen, das Potenzial von IMU-838, IMU-935 und

IMU-856 zur sicheren und effektiven Bekämpfung von Erkrankungen, die Art,

Strategie und Ausrichtung des Unternehmens sowie das Entwicklungs- und

wirtschaftliche Potenzial aller Produktkandidaten des Unternehmens. Immunic

kann möglicherweise nicht tatsächlich die Pläne erreichen, die Absichten

umsetzen oder die Erwartungen oder Prognosen erfüllen, die in den

zukunftsgerichteten Aussagen dargelegt werden, und Sie sollten sich nicht

auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Solche Aussagen basieren

auf den aktuellen Erwartungen des Managements und beinhalten Risiken und

Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse und Leistungen können

wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten

abweichen, und zwar aufgrund zahlreicher Faktoren, einschließlich, aber

nicht beschränkt auf, Risiken und Unsicherheiten im Zusammenhang mit der

Fähigkeit, die zukünftige Mittelverwendung und die für zukünftige

Verbindlichkeiten und Geschäftsaktivitäten erforderlichen Reserven

vorherzusagen, der Verfügbarkeit ausreichender Finanzmittel, um

Geschäftsziele und betrieblichen Anforderungen zu erfüllen, der Tatsache,

dass die Ergebnisse früherer Studien und Prüfungen möglicherweise keine

Vorhersagen über zukünftige Ergebnisse klinischer Studien treffen, dem

Schutz und der Marktexklusivität des geistigen Eigentums von Immunic,

Risiken im Zusammenhang mit der Arzneimittelentwicklung und dem

Zulassungsverfahren sowie den Auswirkungen von Wettbewerbsprodukten und

technologischen Veränderungen. Immunic lehnt jede Absicht oder Verpflichtung

ab, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder

Umstände widerzuspiegeln, die nach dem Datum, an dem die Aussagen getroffen

wurden, bestehen.

Kontakt

Immunic AG

Jessica Breu

Manager IR and Communications

+49 89 250 0794 69

jessica.breu@immunic.de

