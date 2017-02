DGAP-News: Immunic AG: Immunic wirbt weitere 4 Millionen EUR zur Stärkung seiner Entwicklungsprodukte ein (deutsch)

Immunic AG: Immunic wirbt weitere 4 Millionen EUR zur Stärkung seiner Entwicklungsprodukte ein

Immunic wirbt weitere 4 Millionen EUR zur Stärkung seiner Entwicklungsprodukte ein

- Serie A Finanzierungsrunde auf EUR 21,7 Millionen (23,2 Mio USD) erweitert

- IBG Fonds, der von der bmp Beteiligungsmanagement gemanagt wird, erweitert Immunics Investorenbasis

- Erweiterte Finanzierung verstärkt die Entwicklung von IMU-838 und IMU-366 in chronisch entzündlichen und Autoimmunerkrankungen

Planegg-Martinsried und Magdeburg, 1. Februar 2017 - Immunic AG (Immunic Therapeutics), ein junges Biotech-Unternehmen mit Sitz in Martinsried bei München, teilte heute mit, dass die kürzlich abgeschlossene erste Finanzierungsrunde auf nun insgesamt 21,7 Millionen Euro erhöht wurde. Als neuer Inverstor ist der IBG Risikokapitalfonds II GmbH & Co. KG dem internationalen Investorenkonsortium beigetreten, das vom niederländischen Lead-Investor LSP und dem Co-Lead-Investor LifeCarePartners angeführt wird.

Die Immunic AG wurde im April 2016 mit dem Ziel gegründet, zielgerichtete pharmazeutische Entwicklungsprojekte bis zum klinischen 'Proof of Concept' zu bringen. Das Unternehmen entwickelt die beiden Produkte IMU-838 und IMU-366 im Bereich von Th17 und Th1 vermittelten chronischen Entzündungs- und Autoimmunerkrankungen, wie beispielsweise Colitis Ulcerosa, Morbus Crohn und Schuppenflechte.

Dr. Daniel Vitt, Immunics CEO und Vorstandssprecher sagt dazu: "Wir freuen uns sehr, dass die IBG den Kreis unserer Investoren erweitert und wir damit weitere vier Millionen EUR Eigenkapitalfinanzierung einwerben konnten. Dieser Schritt ist besonders wichtig für die zügige Weiterentwicklung unserer beiden Hauptprodukte IMU-838 und IMU-366 zur Behandlung von Autoimmunerkrankungen mit hohem medizinischen Bedarf."

"Wir sind überzeugt, dass Immunics herausragende therapeutische Produkte, die durch ein erfahrenes Entwicklungsteam gemanagt werden, die Therapiemöglichkeiten für chronisch entzündliche Erkrankungen nachhaltig verbessern werden", sagt Dr. Angelika Vlachou, Investment Manager bei bmp. "Wir freuen uns diese Entwicklung mit den IBG Fonds zu begleiten und auch den Aufbau eines Forschungsstandorts in Halle (Saale) zu unterstützen."

- Ende der Pressemitteilung -

Weitere Informationen:

Über die Immunic AG

Immunic AG ist ein junges Biotech-Unternehmen, das im April 2016 gegründet wurde und sich auf die Entwicklung von oral verfügbaren, immunmodulatorischen Wirkstoffen fokussiert hat, mit welchen chronisch entzündliche und Autoimmunerkrankungen behandelt werden sollen. Immunic entwickelt dabei Medikamentenkandidaten bis hin zum ersten Nachweis ihrer klinischen

Wirksamkeit. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Planegg-Martinsried nahe München ist in privater Hand und wird von einer Reihe namhafter internationaler Biotech-Investoren gestützt.

Weitere Informationen: www.immunic.de

Über die IBG Fonds

Die IBG-Fonds mit Sitz in Magdeburg sind die Risikokapitalfonds des Landes Sachsen-Anhalt. Die IBG-Fonds stellen jungen innovativen Technologieunternehmen (Seed und Startup) mit nachhaltigem und überdurchschnittlichem Wachstumspotential und Sitz/Betriebsstätte in Sachsen-Anhalt Beteiligungskapital zur Verfügung. Seit 1996 haben die IBG- Fonds bereits in über 100 Unternehmen investiert. Aktuell befinden sich knapp 50 Unternehmen im Portfolio. Die IBG-Fonds werden durch die bmp Beteiligungsmanagement AG, Berlin und Magdeburg gemanagt.

Weitere Informationen: www.ibg-vc.de

Über bmp

Mit einem Erfahrungshintergrund von über 250 Beteiligungen aus fast allen Technologiesegmenten, von denen der überwiegende Teil der Frühphase zuzurechnen ist, zählt bmp zu den erfahrensten Venture Capital Investoren in Deutschland. Neben direkten Beteiligungen hat bmp u.a. Risikokapitalfonds für die KfW Bankengruppe und die DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft verwaltet. Aktuell managt bmp die IBG-Fonds in Sachsen-Anhalt und den Frühphasenfonds Brandenburg.

Weitere Informationen: www.bmp.com

Kontakt:

Dr. Daniel Vitt, CEO Immunic AG Am Klopferspitz 19 82152 Planegg-Martinsried T: +49 89 250079460 info@immunic.de

Dr. Angelika Vlachou bmp Beteiligungsmanagement AG Kantstraße 5 39104 Magdeburg T + 49 391 5328140 avlachou@bmp.com

