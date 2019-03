DGAP-News: Immobilien: Fünf Regeln für weniger Mängel und mehr Rendite (deutsch)

Immobilien: Fünf Regeln für weniger Mängel und mehr Rendite

^

DGAP-News: PROJECT Investment Gruppe / Schlagwort(e): Immobilien/Fonds

26.03.2019

Wenn eine Immobilie fertiggestellt ist, besteht Grund zur Freude - für den

Entwickler, das Bauunternehmen, die künftigen Bewohner und auch für die

Anleger. In vielen Fällen ist diese Freude jedoch nur von kurzer Dauer, weil

bei der Abnahme der vermeintlich fertigen Immobilie plötzlich unerwartete

Mängel ans Tageslicht treten, welche die Errichtungskosten nochmals nach

oben schnellen lassen. Der deutsche Kapitalanlage- und Immobilienspezialist

PROJECT zeigt anhand eines fünfstufigen Aktionsplans auf, wie Baumängel

effizient eingedämmt und von vornherein vermieden werden können.

2018 haben das Bauvolumen und die Preisentwicklung beim Neubau erneut das

Vorjahr übertroffen. Auch 2019 ist von steigenden Zahlen auszugehen. Mit dem

hohen Auftragsvolumen geht die Schere zur Bauqualität immer weiter

auseinander. Das zeigt der aktuelle Bauschadensbericht 2018 des

Bauherren-Schutzbund e.V. mit Sitz in Berlin. Demnach seien die Schäden und

Schadenskosten seit Beginn des Baubooms alarmierend gestiegen: So lag die

Schadenanzahl im Jahr 2016 um 89 Prozent höher als zu Beginn des Baubooms im

Jahr 2009.

Dass Baumängel - egal ob im Haus- oder Wohnungsbau - keine notwendige Folge

von hoher Auslastung sein müssen, zeigt die PROJECT Gruppe. Der

Immobilienentwickler gehört gemäß der aktuellen Projektentwicklerstudie 2019

von Bulwiengesa zu den zehn größten Immobilienentwicklern in Deutschland.

Die Immobilienspezialisten haben ein strenges Qualitätsmanagement-Programm

entwickelt, das die Anzahl der Mängel auf lediglich acht pro Wohnung

reduziert hat. Zwar war auch vorher die gewünschte Qualität der Immobilie

dank Nachbesserungen am Ende immer sichergestellt, der Mehraufwand ging

jedoch zu Lasten der Effizienz. Mittelfristig hat man bei PROJECT sogar vor,

die Liste der Beanstandungen pro Wohnung auf lediglich fünf zu reduzieren.

Flop 5 - die häufigsten Mängel

1. Malermängel (Flecken an Wänden)

2. Fenstermängel (Kratzer im Glas oder im Kunststoff / Holz)

3. Parkett-Beschädigungen (Kratzer)

4. Innentür-Beschädigungen (Kratzer)

5. Fliesen-Beschädigungen (Kratzer)

Effizienz und Qualität am Bau steigern Rendite

Ottmar Heinen, Vorstandssprecher bei PROJECT Investment, dem Investmenthaus

der PROJECT Gruppe, streut seinen Kollegen auf der Immobilien-Seite Rosen:

»Unser Asset Manager hat mit seinem Aktionsplan einen weiteren wichtigen

Schritt in Richtung Effizienz und Qualität gesetzt, der nicht zuletzt

unseren institutionellen und privaten Investoren zugute kommt.« Durch das

neue Qualitätsmanagement lassen sich Prozesse weiter optimieren und

ressourcenbindende Nacharbeiten beinahe vermeiden. »In Folge sinken die

Kosten, die Zeit bis zum Projektabschluss wird verkürzt und

Personalressourcen können frühzeitig für die nächste Aufgabe verwendet

werden. Zu guter Letzt lässt sich eine höhere Kundenzufriedenheit, aber auch

eine höhere Effizienz und Stabilität beim Exit erzielen, wovon

schlussendlich auch unsere Anleger mit höheren Renditen profitieren«, sagt

Michael Weniger, Vorstandssprecher bei PROJECT Immobilien. Beim

Qualitätsmanagement kommt es vor allem auf die Praxistauglichkeit an. »Unser

Aktionsplan gibt klar vor, welcher Mitarbeiter zu welchem Zeitpunkt für

bestimmte Aufgaben des Qualitätsmanagements verantwortlich ist«, so Weniger.

Die strikte Einhaltung der folgenden fünf Regeln - vom Rohbau bis zum

Projektabschluss - hat binnen kürzester Zeit zu signifikanten Verbesserungen

geführt:

Regel I: Definieren, wann ein Mangel tatsächlich beseitigt ist

Bevor der Aktionsplan umgesetzt werden kann, muss unmissverständlich geklärt

sein, wann ein Mangel als beseitigt gilt. Eine Wohnung ist immer erst nach

schriftlicher Bestätigung durch den Käufer als mangelfrei zu bezeichnen.

Regel II: Konsequenz ist Trumpf

An allen Standorten und in allen sieben Phasen der Fertigstellung, vom

Rohbau über die Rohinstallation, den Fenstereinbau, die Abnahme der

Wohnungen und Gemeinschaftsflächen bis zum Projektabschluss muss der

Aktionsplan in all seinen Einzelheiten strikt umgesetzt werden und denselben

hohen Stellenwert einnehmen.

Regel III: Zeitmanagement durch Detailplanung optimieren

Die Beseitigung mancher Mängel nimmt besonders viel Zeit in Anspruch. Das

trifft etwa auf Fenster zu, die immerhin zweithäufigste Ursache für

Schwierigkeiten bei der Abnahme. Es ist daher wichtig, einen genauen

zeitlichen Ablauf für alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit

Qualitätsmanagement zu definieren.

Regel IV: Qualitätsmanagement auf mehrere Schultern verteilen

Alle mit Qualitätsmanagement betrauten Mitarbeiter arbeiten eng zusammen.

Auch wenn der Bauleiter für die Qualität gesamtverantwortlich ist, wird er

gerade in Stressphasen von anderen Experten unterstützt. So widmet sich in

der Endphase beispielsweise ausschließlich der Abschlussmanager der

Beseitigung der Mängel in den Wohnungen. Der Bauleiter kann sich

währenddessen auf die Gesamtfertigstellung konzentrieren.

Regel V: Vernetzung sorgt für reibungslose Abläufe

Um den nahtlosen Übergang zwischen den einzelnen Bereichsverantwortlichen zu

gewährleisten, müssen alle Daten erfasst und den zuständigen Personen

rechtzeitig zugänglich gemacht werden. Das betrifft die Erfassung von

Sonderwünschen der Käufer, Übernahmeprotokolle, Mängellisten,

Mangelfreimeldungen und Vertragsdaten.

Über die PROJECT Gruppe:

Die PROJECT Investment Gruppe ist spezialisiert auf die Entwicklung, die

Verwaltung und das Management von Kapitalanlagen im Bereich der

Immobilienentwicklung. Seit 1995 beweist die Gruppe, dass es in jeder

Marktsituation Erfolgs- und Stabilitätsstrategien mit Immobilien gibt und

nutzt diese konsequent für ihre Investoren. Das rein eigenkapitalbasierte

Produktportfolio umfasst die PROJECT Publikumsfondsreihe sowie

semi-professionelle und institutionelle Konzepte. Aktuell entwickelt der

exklusive Asset Manager PROJECT Immobilien über 120 Immobilien in den

Metropolregionen Berlin, Hamburg, München, Nürnberg, Rheinland, Rhein-Main

und Wien mit einem Verkaufsvolumen von mehr als 3,2 Mrd. EUR.

Mehr:

www.project-investment.de

