DGAP-News: IT Competence Group SE: Neuer strategischer Mehrheitsaktionär - Stärkung des Eigenkapitals - Erweiterung des Vorstands (deutsch)

IT Competence Group SE: Neuer strategischer Mehrheitsaktionär - Stärkung des Eigenkapitals - Erweiterung des Vorstands

^

DGAP-Ad-hoc: IT Competence Group SE / Schlagwort(e):

Firmenübernahme/Personalie

IT Competence Group SE: Neuer strategischer Mehrheitsaktionär - Stärkung des

Eigenkapitals - Erweiterung des Vorstands

15.03.2019 / 12:25 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr.



596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Ludwigsburg. Die IT Competence Group SE hat einen neuen strategischen

Mehrheitsaktionär. Der langjährige Großaktionär Navigator Equity Solutions

SE hat eine Beteiligung in Höhe von rund 51% an der IT Competence Group SE

veräußert. Käufer und damit zukünftiger Mehrheitsaktionär ist die audius AG

mit Sitz in Weinstadt bei Stuttgart.

Darüber hinaus haben die Parteien gegenseitige Optionen vereinbart bei deren

Ausübung die audius AG weitere rund 22% an der IT Competence Group SE von

der Navigator Equity Solutions SE im Laufe der kommenden drei Jahre erwerben

kann.

Audius wurde im Jahr 1991 gegründet und ist in den Bereichen Software,

Security & Audit Services, Consulting, Managed Services und Physical Risk

Management tätig. Damit verstärken sich die Unternehmen im Bereich ihrer

Kernkompetenzen und verbreitern gleichzeitig ihr Leistungsportfolio. Audius

beschäftigt aktuell knapp 300 Mitarbeiter und erzielte im Jahr 2018 einen

Umsatz in Höhe von Euro 27 Mio.

Audius wird die IT Competence Group zunächst als eigene strategische

Geschäftseinheit in ihrem Konzern weiterführen. Das Ziel ist es gemeinsam

Größen- und Wettbewerbsvorteile bei Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten zu

identifizieren und strategisch zu nutzen. Inklusive der IT Competence Group

erwirtschaftet der audius-Konzern somit einen Umsatz von über EUR 50 Mio.

und beschäftigt mehr als 500 Mitarbeiter.

Die derzeitige Prognose der IT Competence Group SE für das Geschäftsjahr

2019 eines Umsatzes von mehr als EUR 26 Mio. und ein EBITDA von über EUR 1,5

bleibt von der Transaktion unberührt und wird vom Management der

Gesellschaft bestätigt.

Der neue Mehrheitsaktionär entsendet mit sofortiger Wirkung Rainer Francisi

und Matthias Kraft in den Vorstand der IT Competence Group SE. Der bisherige

Vorstand Wolfgang Wagner wird gemeinsam mit den neu berufenen Vorständen das

Unternehmen leiten.

Im Rahmen der nächsten ordentlichen Hauptversammlung ist eine Umbesetzung

des Aufsichtsrats beabsichtigt.

Im Vorfeld der Transaktion wurde die Kapitalstruktur der IT Competence Group

SE neu geordnet. Ein Teilbetrag in Höhe von EUR 1,39 Mio. des zwischen der

IT Competence Group SE und der Navigator Equity Solutions SE bestehenden

Nachrangdarlehens wurde in die Kapitalrücklage der IT Competence Group SE

eingestellt. Damit erhöht sich das Eigenkapital der IT Competence Group SE

in entsprechender Höhe. Der verbleibende Betrag des Nachrangdarlehens in

Höhe von EUR 1,0 Mio. wurde in ein verzinsliches Darlehen umgewandelt.

Die IT Competence Group geht mit einer deutlich verbesserten Kapitalstruktur

und einem neuen strategischen Mehrheitsaktionär gestärkt in das Jahr 2019.

IT Competence Group SE

Investor Relations

t.: +49 89-716 721-044

info@it-competencegroup.com

---------------------------------------------------------------------------

15.03.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

787431 15.03.2019 CET/CEST

°