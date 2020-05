DGAP-News: ISRA VISION AG: Prognose für das laufende Geschäftsjahr aufgrund Auswirkungen der COVID-19-Pandemie in Bezug auf Wachstum pessimistisch (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Isra Vision":

ISRA VISION AG: Prognose für das laufende Geschäftsjahr aufgrund Auswirkungen der COVID-19-Pandemie in Bezug auf Wachstum pessimistisch

^

DGAP-News: ISRA VISION AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

ISRA VISION AG: Prognose für das laufende Geschäftsjahr aufgrund

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie in Bezug auf Wachstum pessimistisch

12.05.2020 / 17:43

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Prognose für das laufende Geschäftsjahr aufgrund Auswirkungen der

COVID-19-Pandemie in Bezug auf Wachstum pessimistisch

Die ISRA VISION AG (ISIN: DE 0005488100) - das Unternehmen für industrielle

Bildverarbeitung (Machine Vision), weltweit einer der führenden Anbieter für

Oberflächeninspektion und für 3D Machine Vision Anwendungen - hält aufgrund

der massiven Unsicherheiten und Verwerfungen auf den Weltmärkten -

verursacht durch die Corona Pandemie - an der zurückhaltenden Jahresprognose

fest. Im März gab das Unternehmen bekannt, dass die Auftragseingangsdynamik

in den Folgemonaten maßgeblich vom Ausmaß der Einflüsse des Corona-Virus

abhängen werde. Aufgrund der weiterhin nicht abschließend einschätzbaren

Auswirkungen des Corona-Virus auf die Lieferketten und die Abwicklung von

Projekten bei ISRAs Kunden, ist die Sichtweite für eine konkrete Prognose

nach wie vor stark eingeschränkt.

Die im Markt platzierten Angebote und die Anzahl der zu verhandelnden

Großaufträge für zukünftige Projekte hätten in einem ungetrübten

Wirtschaftsumfeld unverändert ein Potenzial für ein profitables Umsatz- und

Ergebniswachstum im unteren zweistelligen Prozentbereich. Diese werden sich

aufgrund der massiven weltweiten Auswirkungen der Corona-Pandemie aber

weiter verschieben, sodass eine Realisierung der Umsätze im aktuellen

Geschäftsjahr (bis 30. September 2020) ungewiss ist, obwohl die

Auftragseingänge aus Asien, insbesondere aus China, bereits wieder erste

Impulse zeigen. Die Zahlen des zweiten Quartals 2019/2020 werden planmäßig

am 29. Mai 2020 veröffentlicht.

Am 29. April ist die weitere Annahmefrist für das freiwillige öffentliche

Übernahmeangebot der Atlas Copco Gruppe für die ISRA VISION AG abgelaufen.

ISRA-Aktionäre haben insgesamt 17.205.199 Aktien angedient. Das entspricht

78,51% des Grundkapitals von ISRA. Mit einer Annahmequote von 78,51 % und

einem Aktienanteil von 13,68 % (zum 05. Mai 2020) wird Atlas Copco nach

Vollzug des Übernahmeangebots 92,19% der Aktien von ISRA VISION halten. Das

Angebot der Atlas Copco Gruppe steht noch unter dem Vorbehalt der

Genehmigung durch das Committee on Foreign Investment in the United States

(CFIUS). Alle anderen Angebotsbedingungen sind erfüllt. Weitere

Informationen zum Angebot unter: www.technology-offer.com.

Unternehmensprofil

Die ISRA VISION AG ist samt Tochtergesellschaften weltweit führend in der

Oberflächeninspektion von Bahnmaterialien. Zudem zählt sie zu einem der

global führenden Anbieter für Bildverarbeitunsgprogramme (Machine Vision)

mit Spezialisierung im Bereich 3D Machine Vision, insbesondere für das "3D

Robotersehen".

Kernkompetenz des Unternehmens ist die ISRA-BrainWARE(R), eine innovative

Software für intelligente Machine-Vision-Systeme. Hier sind das

wissenschaftliche Know-How aus Optik, Beleuchtungstechnik,

Vermessungstechnik, Physik, Bildverarbeitungs- und

Klassifikationsalgorithmen sowie ein komplexes Systemdesign zusammengefasst.

Machine Vision ist eine Schlüsseltechnologie der Sehenden Systeme, die das

menschliche Auge imitiert. Die heutigen ISRA-Anwendungen fokussieren sich

vor allem auf die Automatisierung der Produktion und Qualitätssicherung von

Waren und Produkten, die in große, zukunftsträchtige Märkte wie Energie,

Healthcare, Nahrung, Mobilität und Information geliefert werden. Zu den

Kunden gehören hauptsächlich namhafte Global Player der jeweiligen Branche.

Mit mehr als 25 Standorten weltweit ist ISRA überall nah am Kunden und

sichert einen optimalen Service und Support.

Weitere Informationen finden Sie unter www.isravision.com.

Weitere Informationen

ISRA VISION AG

Industriestraße 14

64297 Darmstadt

Germany

Tel.: +49 (0) 6151 948 - 0

Fax: +49 (0) 6151 948 - 140

Internet: www.isravision.com

Investor Relations

E-Mail: investor@isravision.com

Susanne Becht

Tel.: +49 (0) 6151 948 - 212

Melanie Böttcher

Tel.: +49 (0) 6151 948 - 209

---------------------------------------------------------------------------

12.05.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: ISRA VISION AG

Industriestr. 14

64297 Darmstadt

Deutschland

Telefon: +49 (0)6151 9 48-0

Fax: +49 (0)6151 9 48-140

E-Mail: investor@isravision.com

Internet: www.isravision.com

ISIN: DE0005488100

WKN: 548810

Indizes: SDAX, TecDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1042497

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1042497 12.05.2020

°