DGAP-News: ISC Business Technology AG: Stabiles Geschäft auf Vorjahresniveau (deutsch)

ISC Business Technology AG: Stabiles Geschäft auf Vorjahresniveau

^ DGAP-News: ISC Business Technology AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis ISC Business Technology AG: Stabiles Geschäft auf Vorjahresniveau (News mit Zusatzmaterial)

16.03.2017 / 11:47 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Effretikon, 16. März 2017 Für das Jahr 2016 kann die ISC Business Technology AG (ISC BT AG) eine insgesamt positive Geschäftsentwicklung verzeichnen. Mit TEUR 16'381 hat sich der Gesamtaussenumsatz der ISC BT Gruppe im Vergleich zum Vorjahr (TEUR 16'991) um 3,5 % leicht reduziert. Der EBITDA 2016 beträgt TEUR 658 und liegt damit um 4,5 % unter dem Vorjahreswert von TEUR 690. Das Unternehmensergebnis bleibt damit auf etwa dem gleichen Niveau wie im Vorjahr.

Die Bilanz in puncto Geschäftsentwicklung, Marktposition und strategische Ausrichtung fällt ausgesprochen positiv aus: Mit zwei strategischen Entscheidungen bündelt die ISC ihre Kompetenzen und stärkt ihre Präsenz am Markt. So hat die ISC AG die ISG Informatik Service GmbH, einen Anbieter von Netzwerk- und Telefontechnik-Lösungen mit Sitz in Stephanskirchen, zu 100 Prozent übernommen. Die ISG bringt 25 Jahre Erfahrung in der Betreuung mittelständischer Kunden in Oberbayern mit und ist von zahlreichen Herstellern zertifiziert und für guten Service ausgezeichnet. Mit der Übernahme kann die ISC AG ihre regionale Präsenz verstärken und durch die Verzahnung von Ressourcen, Mitarbeitern und Kunden maximale Synergieeffekte erzielen.

Darüber hinaus hat die ISC AG eine Beteiligung an der SemTrac Consulting AG, einem renommierten IT-Beratungsunternehmen für national und international tätige Immobilien Investment und Asset Management Gesellschaften, erworben. Als SAP(R) Partner bietet SemTrac Immobilienfonds und Kapitalverwaltungsgesellschaften mit Sem.FUNDS.lineeineSAP(R) basierte Branchenlösung an. Diese kann als hochintegrierter Zusatz zu einer bestehenden SAP ERP(R)-Installation, als eigenständiges System oder als ASP-Lösung im Full-Service betrieben werden. SemTrac vereint an den Standorten in Stephanskirchen, München und Hamburg über 20 Spezialisten aus den Fachbereichen Investmentmanagement, Finance, Software Engineering und IT. Die Beteiligung an den ausgefeilten SemTrac-Branchenlösungen eröffnet der ISC AG ein komplett neues Marktsegment für das bestehende Leistungsspektrum.

Mit der Übernahme und Beteiligung erweitert die ISC AG ihr Produktportfolio und stärkt gleichzeitig ihre Präsenz in der Region Süddeutschland. "Der SAP Beratungsmarkt in Deutschland ist stark umworben. Für die ISC AG ist es deshalb von grosser Bedeutung, ihr Netzwerk insbesondere im profitablen Süden auszubauen und ein umfangreiches Produktportfolio am Markt anbieten zu können. Mit den neuen Partnern können wir genau diese Ziele erreichen", so ISC Vorstand Peter Heinold.

Hinweis: Bei den heute veröffentlichten Ergebnissen handelt es sich um ungeprüfte Zahlen nach HGB.

Die ISC Business Technology AG ( www.isc.ag, WKN: A2AFBU, ISIN CH0315260122) ist eine schweizerische Unternehmensgruppe, welche aktive Beteiligungen an innovativen IT-Beratungshäusern im deutschsprachigen Raum besitzt. Sie ist ein qualitätsorientiertes Unternehmen mit umfassendem Leistungsspektrum. Zu den Produkten gehören Beratungsleistungen für Hard- und Software, eigene IT-Plattformen, Internetplattformen und die Entwicklung von Software-Lösungen. Basis sind vor allem die ERP- und CRM-Software-Lösungen von SAP in Walldorf. ISC BT AG verfügt über eine breite Kundenstruktur, dazu gehören grosse Konzerne, Mittelständler sowie kleine Betriebe aus allen Branchen.

Pressekontakt ISC Business Technology AG Peter Heinold www.isc.ag heinold@isc.ag

---------------------------------------------------------------------------

Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=DHWKHBHJRC Dokumenttitel: PM ISC BT März

---------------------------------------------------------------------------

16.03.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

554673 16.03.2017

°