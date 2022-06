DGAP-News: INVIOS GmbH: 25 Sterne-Bewertung - und was nun? (deutsch)

INVIOS GmbH: 25 Sterne-Bewertung - und was nun?

INVIOS GmbH: 25 Sterne-Bewertung - und was nun?

08.06.2022 / 12:36

25 Sterne-Bewertung - und was nun?

Eine solide Vermögensanlage ist in diesen bewegten Zeiten ein

herausforderndes Unterfangen. Auf rauer See über einen verlässlichen Kompass

zu verfügen, gibt Orientierung. Die Ratings bzw. Rankings von externen

Analysehäusern können hier einen wichtigen Beitrag leisten. Für die

Fondsmanager selbst sind sie eine Bestätigung, dass der eingeschlagene Kurs

der Richtige war. Für Investoren hingegen stellen die Bewertungen einen sehr

wertvollen Kompass dar, um bei einer unüberschaubaren Vielfalt an Fonds

sozusagen in den richtigen Kapitän und Steuermann zu investieren. Aber wie

und was wird mit Fonds-Ratings bzw. -Rankings eigentlich genau gemessen?

Der INVIOS Vermögensbildungsfonds P erhielt jüngst und zeitgleich 5 Sterne

von Morningstar, 5-Sterne-Bewertungen von Asset Standard (MMD-Ranking über 1

Jahr sowie 3 Jahre) und 5 Sterne von FWW FundStars. Auch von FuchsKapital

ist der Fonds von INVIOS Geschäftsführer Nikolas Kreuz mit 5 Fuchs-Köpfen

bewertet. INVIOS selbst wurde zudem vom Handelsblatt und Elite Report mit

dem Jury-Sonderpreis beim Elite Report 2022 ausgezeichnet. Man würdigt damit

die eindrucksvollen Leistungen im Fondsadvisory innerhalb der ersten drei

Jahre nach Gründung. In den ersten 3 Jahren, allesamt Krisenjahre, erzielte

der Fonds eine Nettorendite von 25 %.

Aber was bedeuten all diese Bewertungen? Wie wird analysiert und bewertet?

Zur Förderung der Finanzbildung möchten wir eine Übersicht der

angesprochenen Höchstnoten geben - ohne den Anspruch auf Vollständigkeit.

Diese Informationen dienen zur ersten Orientierung bzw. Entscheidungshilfe,

um bei der nächsten Investition die Spreu vom Weizen zu trennen:

Das bekannteste Rating ist das von Morningstar.

Das Morningstar® Rating überprüft, wie gut einzelne Fonds in ihrem

entsprechenden Segment abgeschnitten haben. Untersucht werden alle Fonds,

die länger als drei Jahre am Markt sind und bei denen ausreichend

Informationen für eine Kategorisierung vorhanden sind. Darüber hinaus sollte

es keine wesentlichen Veränderungen in der Investmentstrategie gegeben haben

und es sollten ausreichend vergleichbare Fonds zur Durchführung einer

Klassifizierung geben. Das Morningstar Rating beruht auf den Morningstar

Kategorien, Kosten und risikoangepassten Renditen. Die besten Fonds erhalten

fünf Sterne, die schlechtesten einen. Konkret sieht die Sterneverteilung wie

folgt aus:

5 Sterne: Top 10 %

4 Sterne: Folgende 22,5 %

3 Sterne: Mittlere 35 %

2 Sterne: Folgende 22,5 %

1 Stern: Flop 10 %

Asset Standard MMD-Ranking

Das MMD-Ranking® berücksichtigt Ertrags- sowie Risikokomponenten. Auf der

Ertragsseite wird die Rendite, die Outperformance-Ratio sowie die

Beta-Verteilung berücksichtigt. Auf der Risikoseite werden die Kennzahlen

Volatilität, max. Draw-Down und die Underwater Period verwendet. Auf

Grundlage dieser Kennzahlen werden die Fonds innerhalb ihrer Kategorie

bewertet. Die Klassifizierung erfolgt ebenfalls mit Sternen, die in diesem

Fall gleichmäßig nach Quintilen (20 %-Schritten) von 5 Sternen (Top 20 %)

bis 1 Stern vergeben werden.

FWW FundStars

Die FWW FundStars® basieren auf der Risiko Adjustierten Performance (RAP).

Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten

Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko für den

3-Jahres-Zeitraum. Zusätzlich werden Korrekturfaktoren herangezogen, die aus

den RAP-Kennzahlen für den 1-Jahres-Zeitraum und, wenn vorhanden, für den

5-Jahreszeitraum berechnet werden. Dabei geht die Entwicklung des Fonds der

Zeiträume über 1 Jahr und, wenn vorhanden, 5 Jahre in Bezug auf den

Basis-Zeitraum von 3 Jahren mit jeweils 25 Prozent ein. Für die FWW

FundStars werden die Fonds eines Sektors in 5 Ranking-Stufen je 20 Prozent

klassifiziert, aus denen die Auszeichnung mit 5 bis 1 Sternen wie folgt

hervorgeht.

5 Sterne: für die besten 20 % der Fonds eines Sektors

4 Sterne: für die zweiten 20 %

3 Sterne: für die mittleren 20 %

2 Sterne: für die vorletzten 20 %

1 Stern: für die letzten 20 %

Fuchs-Kapital vergibt Fuchsköpfe

Die 5 Fuchsköpfe werden in einem Vergleichsverfahren durch ein Rechercheteam

des Börsenbriefs FUCHS-Kapital anhand eindeutiger Bewertungskriterien in

Gruppen kategorisiert. 5 Köpfe ist hierbei die erzielbare Bestnote innerhalb

der Vergleichsgruppe.

Die unterschiedlichsten Ratings- und Rankings bieten eine sinnvolle

Ergänzung zur Entscheidungsfindung, auch wenn es sich lediglich um den

"Blick in den Rückspiegel beim Vorankommen auf dem Investitionsweg" handelt,

da lediglich die vergangene Leistung in Relation gesetzt wird.

Mit dem INVIOS Vermögensbildungsfonds eröffnet INVIOS privaten Anlegern

sowie professionellen Investoren seine fundierte Börsen-, Markt- und

Methodenkompetenz. Die Kunden profitieren mit dieser ausgewogenen

Mischfondslösung, die sich konsequent wissenschaftlicher Erkenntnisse aus

der Neurofinanz bedient, von dem jahrzehntelangen Erfahrungsschatz in der

Betreuung großer Kundenvermögen.

Über INVIOS:

INVIOS ist ein bankenunabhängiges Institut für Vermögenssicherung und Asset

Management in Hamburg. Das Management verfügt über jahrzehntelange und

mehrfach ausgezeichnete Investmenterfahrung. Das Institut betreibt

Vermögensmanagement, betreut mit Bestnoten bewertete Multi-Asset-Fonds und

fördert die finanzielle Allgemeinbildung durch Seminare und Vorträge.

Der Name INVIOS leitet sich aus dem englischen "inviolable" ab, was so viel

bedeutet wie unverletzlich. Der Name unterstreicht den hohen Anspruch an die

drei Geschäftsbereiche, die vorhandenen Kundenvermögen zu sichern und gegen

externe Einflüsse zu schützen. So folgen alle Anlageentscheidungen von

INVIOS grundsätzlich einem disziplinierten Multi-Asset-Ansatz. Dadurch ist

es möglich, stabile Renditen unabhängiger von Kapitalmarktschwankungen zu

erzielen. Das Fachmagazin Elite Report und das Handelsblatt würdigten die

eindrucksvollen Leistungen innerhalb der ersten drei Jahre nach

Unternehmensgründung mit dem Jury-Sonderpreis des Elite Report 2022.

Über Nikolas Kreuz:

Nikolas Kreuz ist seit über 36 Jahren am Kapitalmarkt tätig. Der

Diplom-Kaufmann und Geschäftsführer der INVIOS GmbH war davon 23 Jahre in

der Leitung von Vermögensverwaltungen aktiv: bei der Deutschen Bank, der UBS

und der DZ Privatbank in der Schweiz, Luxemburg und Deutschland sowie als

Chief Investment Officer für zwei Landesbanken. Nikolas Kreuz führte über

100 Portfoliomanager und verwaltete Vermögenswerte im dreistelligen

Milliardenbereich. Die von ihm betreuten Fonds wurden mehrfach

ausgezeichnet. Seine langjährige Investmenterfahrung fließt als Know-how in

den INVIOS Vermögensbildungsfonds ein, der 5-Sterne-Bewertungen von

Morningstar, FWW FundStars, FuchsKapital und im MMD-Rating von Asset

Standard erhalten hat

Rechtlicher Hinweis:

Die hierin enthaltenen Informationen sind für die genannten Anbieter und

deren Inhalte urheberrechtlich geschützt, dürfen nicht vervielfältigt oder

weitergegeben werden, und sind nicht garantiert in Bezug auf Richtigkeit,

Vollständigkeit oder Aktualität. Der Verfasser und ihre Inhalt-Anbieter

übernehmen keinerlei Verantwortung für etwaige Schäden oder Verluste, die

sich aus jeglichem Gebrauch der dargestellten Informationen ergeben. Die

Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige

Ergebnisse.

Weitere Informationen erhalten Sie über

INVIOS GmbH, Hohe Bleichen 8, 20354 Hamburg

Ansprechpartner: Nikolas Kreuz

Tel.: +49 40 55 55 36 363

E-Mail: n.kreuz@invios.de

Internet: www.invios.de

Youtube: www.youtube.com/channel/UCl_Ks5lVZfGzP2uZktZtYig

Pressekontakt, z.B. für Pressebilder:

JARMÓ Design GmbH

Ansprechpartner: Henrik Rehse

Tel.: +49 40 52 59 45 86

Mobil: +49 172 451 78 72

E-Mail: h.rehse@jarmodesign.com

Internet: www.jarmodesign.com

Rechtliche Hinweise: Die Anlageberatung und Anlagevermittlung (§ 2 Abs. 2

Satz 1 Nr. 3 und 4 WpIG) bieten wir Ihnen ausschließlich als vertraglich

gebundener Vermittler gemäß § 3 Abs. 2 WpIG für Rechnung und unter der

Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH, Heidenkampsweg 73, 20097

Hamburg (NFS) an. Die NFS ist ein Wertpapierinstitut gem. § 2 Abs. 1 WpIG

und verfügt über die erforderlichen Erlaubnisse der Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Weitere Informationen finden Sie auf

unserer Homepage im Impressum.

Diese vorstehenden Darstellungen der INVIOS GmbH dienen ausschließlich

Informationszwecken und stellen insbesondere kein Angebot oder eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes noch einen Rat oder eine persönliche

Empfehlung bezüglich des Haltens, des Erwerbs oder der Veräußerung eines

Finanzinstruments dar. Die INVIOS GmbH empfiehlt, sich vor Abschluss eines

Geschäftes kunden- und produktgerecht und unter Berücksichtigung Ihrer

persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten zu lassen und Ihre

Anlageentscheidung nicht allein auf diese Veröffentlichung zu stützen. Es

wird empfohlen, sich von Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die

individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der

Veräußerung des in dieser Unterlage beschriebenen Finanzinstrumentes beraten

zu lassen.

